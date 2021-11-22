Картина выходных: открытие "Лiстапада", присяга новобранцев и золото белорусских батутистов на ЧМ

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью британской медиакомпании Би-би-си заявил, что проводит независимую политику и действует прежде всего в интересах белорусского народа. Глава государства предостерегает от попыток развязать войну на территории Беларуси. Президент отвергает фейковые обвинения в адрес белорусской стороны, что она якобы снабжала беженцев спецсредствами для использования против польских военнослужащих на границе в районе пункта пропуска "Брузги". В ходе недавнего инцидента на границе в пункте пропуска "Брузги" польская сторона нарушила государственную границу, а отношение к беженцам сравнимо с методами фашистов, отметил Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно держит на личном контроле ситуацию с беженцами на границе. Об этом пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила в эфире YouTube-канала "Главный. Тур". По ее словам, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами. Польша однозначно играет и работает на обострение ситуации. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Би-би-си заявил о готовности обсуждать те или иные вопросы с оппозицией, но не с предателями, сообщила Наталья Эйсмонт.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа с 95-летием со дня основания учреждения.

Белорусские батутисты выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по прыжкам на батуте Олега Рябцева и Андрея Буйлова с прекрасными результатами на чемпионате мира в Азербайджане.

Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили дорожную карту по развитию электронной торговли.

Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси.

Беженцы рассказали представителям ВОЗ, прибывшим во временный пункт размещения в транспортно-логистическом центре на границе, о преступных действиях польских силовиков. В Беларусь 22 ноября прибудет директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщил директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб.

Комментируя текущую обстановку на границе, официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский заявил, что, несмотря на происходящие политические процессы, польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога.

Торжественная церемония открытия XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" прошла в кинотеатре "Москва". Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" с открытием форума.

ФОТОФАКТ: Международный кинофестиваль "Лістапад" открывается в Минске - красная ковровая дорожка

"Дух белорусского народа и национальная символика": кинематографисты СНГ побывали во Дворце Независимости.

Презентации, спецпоказы и творческие встречи: Карачевский о программе кинофестиваля "Лістапад".

Фестиваль фильмов для детей "Лістападзік" открылся в кинотеатре "Пионер".

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине.

ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости

Солдаты-срочники с декабря смогут бесплатно посещать спортобъекты Минской области.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1804 пациента с COVID-19, выписаны 2803.

В Беларуси более 3,3 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 ноября

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В Минском зоопарке пройдут бесплатные образовательные экскурсии.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет по 26 ноября.

Фестиваль фильмов для детей "Лістападзік" пройдет по 23 ноября.

Интерактивная выставка о человеческом теле "Загадкавыя таямніцы", которая является частью проекта "Лаборатория профессора Якуба Наркевича-Йодко", пройдет до 28 ноября в филиале Национального исторического музея Дом-музей I съезда РСДРП.

Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, будет работать по 6 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 ноября

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150 лет назад родился Теравский Владимир Васильевич (д.Ленино Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский хоровой дирижер, композитор и фольклорист. В 1889 году окончил Слуцкое духовное училище. Сначала 1900-х годов работал учителем пения и регентом в Минске. В 1914 году создал в Минске один из первых белорусских хоровых коллективов, который в 1917 году был реорганизован в Белорусский народный хор. В 1917-1930 годах возглавлял музыкальную часть Первого общества белорусской драмы и комедии, главный хормейстер Первого белорусского драматического театра (с перерывами). Одновременно руководил хоровыми коллективами при БГУ, Минском педагогическом техникуме и др. Автор музыки к спектаклям "Безвинная кровь" В.Голубка, "На Купалье" М.Чарота, оригинальных романсов и песен на слова Я.Купалы, З.Бядули и др. В 1938 году репрессирован. Реабилитирован в 1957 году.

140 лет назад родился Ефимов Василий Александрович, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1955). Организатор и руководитель хора Главполитпросвета (1921), польского вокального ансамбля Белорусского радио. В 1937-1954 годах преподавал в Белорусской консерватории. Автор 2 струнных квартетов, хоров, романсов, песен, обработок белорусских народных песен, учебника "Элементарная теория музыки". Умер в 1955 году.

110 лет назад родился Опанасенко Александр Григорьевич (г.Киев, Украина), украинский и белорусский балетмейстер, заслуженный артист Украины (1951), заслуженный деятель искусств Беларуси (1961). Учился в балетных студиях в Киеве. В 1959-1971 годах художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного ансамбля танца Республики Беларусь. Создал сценические варианты белорусских танцев "Ленок", "Левониха", "Метелица", "Бычки". Среди наиболее значительных постановок одноактный хореографический спектакль "Белорусская партизанская", "Белорусская рапсодия", "Молодежная сюита" и др. Умер в 2003 году.

90 лет назад родилась Маркина Галина Петровна (г.Воронеж, Россия), актриса, народная артистка Беларуси (1976). В 1956 году окончила Белорусский театрально-художественный институт и одновременно Воронежский университет. Работала в Брестском областном драматическом театре, Белорусском театре им.Я.Купалы, Белорусском театре им.Я.Коласа. Актриса широкого творческого диапазона. Среди лучших ролей: Зося Савич ("Сердце на ладони" И.Шамякина), Мать ("Затюканный апостол" А.Макаенка), Зубрич ("Тревога" А.Петрашкевича) и др. Выступала в печати со статьями об актерском мастерстве. Умерла в 1985 году.

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