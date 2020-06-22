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22 июня 2020, 08:00

Картина выходных: открытие мемориалов, указ о повышении пенсий и День медицинских работников

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня принял участие в открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, заявил глава государства. Главная общая задача - защитить страну, отметил Президент. Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса в Борках.

Выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволило сохранить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с участниками памятного мероприятия в деревне Борки Кировского района. Президент также подчеркнул важность того, чтобы люди имели свою землю за городом.

Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках
Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках

Главное в цитатах: Лукашенко об основной задаче белорусов, повышении пенсий, женщинах и пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня совершил рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области. Глава государства принял участие в открытии мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле, подчеркнул белорусский лидер. Президент также открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск. Александр Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге. В следующей пятилетке основными направлениями работы будут качество, импортозамещение, экспорт, отметил Президент.

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МИД. Фото из архива
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