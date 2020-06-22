Картина выходных: открытие мемориалов, указ о повышении пенсий и День медицинских работников

ВЧЕРА

Картина выходных. 20-21 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня принял участие в открытии мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области, который расположен в деревне Борки Кировского района. Фашизм и ненависть под знаменами демократии белорусы на своей земле не пропустят, заявил глава государства. Главная общая задача - защитить страну, отметил Президент. Александр Лукашенко поручил представить к госнаградам создателей мемориального комплекса в Борках.

Выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволило сохранить страну. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, общаясь с участниками памятного мероприятия в деревне Борки Кировского района. Президент также подчеркнул важность того, чтобы люди имели свою землю за городом.

Александр Лукашенко во время посещения мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в Борках

Главное в цитатах: Лукашенко об основной задаче белорусов, повышении пенсий, женщинах и пандемии

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 июня совершил рабочую поездку в Светлогорский район Гомельской области. Глава государства принял участие в открытии мемориального комплекса "Ола" на месте сожженной в годы войны нацистами деревни. Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле, подчеркнул белорусский лидер. Президент также открыл регулярное движение электропоездов по новому электрифицированному участку железной дороги по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск. Александр Лукашенко поддержал продление сезонной скидки для пенсионеров на проезд по железной дороге. В следующей пятилетке основными направлениями работы будут качество, импортозамещение, экспорт, отметил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №232 "О повышении пенсий".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником - Днем медицинских работников. Глава государства отметил, что сегодня мир проходит очередной стресс-тест: борется с пандемией коронавирусной инфекции. Александр Лукашенко констатировал, что эпидемия еще не завершилась, но он убежден, что благодаря профессионализму людей в белых халатах Беларусь победит в этой борьбе.

Около половины от всех норм, которые предусмотрены в обновленном КоАП, зазвучали по-новому. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента, руководитель межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию законодательства об административной ответственности Ольга Чуприс.

Беларусь и Россия заключили межправительственное соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства.

Сергей Лавров и Владимир Макей

МИД Беларуси подготовил обзор режимов въезда и выезда в зарубежных странах с учетом COVID-19.

МИД. Фото из архива

Белорусская система здравоохранения готова к возможной второй волне распространения коронавирусной инфекции лучше, чем к первой. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси есть перспективы для развития санитарной авиации. Такое мнение высказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Елена Богдан. Фото из архива

В Минздраве рассказали о формировании цен на лекарства во время пандемии.

В Беларуси выздоровели и выписаны 37 666 пациентов с COVID-19.

ФОТОФАКТ: Дан старт патриотической акции Института пограничной службы "Боевой расчет".

ИНТЕРВЬЮ: Война мне до сих пор снится.

РЕПОРТАЖ: Девушки-кинологи впервые представят Беларусь на Армейских играх - история Екатерины и Злодея.

Концерт, фейерверк и открытие фонтана - Минск отметит 3 июля зрелищно.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Беларусь. Трагедия и правда памяти", приуроченная ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет видеоконференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню памяти и скорби. Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

День государственной службы Организации Объединенных Наций.

Международный Олимпийский день.

Международный день вдов.

55 лет назад родился Валерий Шотаевич Меладзе, российский эстрадный певец, заслуженный артист Российской Федерации (2006).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-