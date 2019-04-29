Картина выходных: пасхальные богослужения, итоги визита белорусской делегации в Китай и эстафета "Пламя мира"

ВЧЕРА
Картина выходных. 27-28 апреля
Православные верующие отметили
ФОТОРЕПОРТАЖ: Православные верующие
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным
"Транснефть" заявила об
Премьер-министр Сергей Румас ознакомился с текущим
Председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области
Проект документа о
В 2018 году в Беларуси выдано
МАРТ определил
В Беларуси 26 апреля
Генеральная прокуратура держит
Белорусские
СЕГОДНЯ
Анонсы на 29 апреля
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Онлайн-конференция "Валютный прогноз и экономические перспективы Беларуси в современных геополитических реалиях" с участием старшего аналитика компании "Альпари Евразия" Вадима Иосуба пройдет на сайте БЕЛТА с 10.30 до 11.30.
Пресс-конференция "О развитии международного сотрудничества Республики Беларусь в научно-технической и инновационной сферах" с участием председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.
В Национальном пресс-центре состоится пресс-брифинг: "О ситуации с лесными пожарами в Беларуси". Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Жилье для многодетных и нуждающихся как приоритет государственной социальной политики. Опыт белорусской столицы". Начало в 12.00.
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О подготовке и проведении XXIII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі". Начало в 14.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 30 апреля
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Международный день джаза.
65 лет назад родилась Говорова Любовь Анатольевна (Россия), белорусская спортсменка (подводное плавание), мастер спорта СССР международного класса. Чемпионка мира в командном и бронзовый призер в личном зачете. Рекордсменка мира и СССР.
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