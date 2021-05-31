Картина выходных: переговоры Лукашенко и Путина, 75 лет МТЗ и прощание со школой

ВЧЕРА

Картина выходных. 29-30 мая

Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли в Сочи. Глава белорусского государства проинформировал своего коллегу о ситуации вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Президент России отметил рост белорусско-российского товарооборота и подчеркнул важность закрепления позитивных тенденций в сотрудничестве двух стран. Александр Лукашенко искупался в Черном море по приглашению своего российского коллеги.

Президенты Беларуси и России договорились насчет второго транша госкредита и открытия новых рейсов "Белавиа".

"Васильки" останутся в небе, заявил на своей странице в Facebook генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. Александр Лукашенко подчеркнул, что благодаря ветеранам, заложившим прочную основу работы отрасли, а также труду нынешних ученых и специалистов-практиков на отечественных производствах идет постоянная модернизация, внедряются инновации, что позволяет успешно поставлять продукцию более чем в 90 стран и уверенно смотреть в будущее.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив открытого акционерного общества "Минский тракторный завод" с 75-летием со дня основания предприятия. Глава государства выразил убежденность, что, опираясь на многолетние традиции, заложенные ветеранами-тракторостроителями, многотысячный коллектив МТЗ будет и далее развивать родное предприятие, сохранять ведущие позиции на постсоветском пространстве, завоевывать новые рынки.

ФОТОФАКТ: Минский тракторный завод отмечает 75-й день рождения

Опубликован перечень украинских товаров, попавших под индивидуальное лицензирование.

Банк развития с начала года предоставил экспортные кредиты на валовой основе на $230 млн. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Егоров.

Изменения в закон о СМИ позволят ликвидировать пробелы и узкие места. Об этом заявил министр информации Владимир Перцов.

Школа не только дает ученикам знания, но и готовит к самостоятельной жизни. Об этом заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай во время торжественной линейки в средней школе городского поселка Мир.

Брестские выпускники: расставаться со школой радостно и грустно, но впереди много интересного.

ФОТОФАКТ: Последний звонок прозвенел в гимназии №10 в Гродно

ФОТОФАКТ: Культурный проект "Сохраняем традиции - создаем будущее" к 30-летию СНГ проходит в Минске

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1178 пациентов с COVID-19, выписаны 1553.

На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону.

Члены общественного объединения следователей города Минска приняли участие в историко-патриотическом автопробеге "За мирную Беларусь!". Дата выбрана неслучайно - именно в этот день в 1942 году был образован Центральный штаб партизанского движения.

ФОТОФАКТ: Музей партизанской славы "Хованщина" отмечает юбилей

Белоруска Полли Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты.

КОММЕНТАРИЙ: "Красота не требует жертв" - участница конкурса "Королева студенчества - 2021" из Гомеля

Белорусские самбисты выиграли 11 наград на ЧЕ в Лимасоле.

Белоруски завоевали две медали на этапе КМ по художественной гимнастике в Италии.

Алина Горносько. Фото Синьхуа - БЕЛТА

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 мая

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню защиты детей (1 июня), на тему "Не такие, как все. Социально-психологическая адаптация "особенных" детей в обществе". Начало в 15.00.

Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования будет открыта до 1 июня.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 июня

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Международный день защиты детей.

Всемирный день родителей.

75 лет назад родился Далидович Генрих Вацлавович (д.Янковичи Столбцовского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1968 году окончил БГУ. Автор рассказов, повестей, романов "Хозяин-камень", "Свой дом", "Западники" и др. На белорусский язык перевел роман Дж.Ф.Купера "Последний из могикан". Лауреат Государственной премии Беларуси (1996).

95 лет назад родилась Мэрилин Монро, американская актриса кино. Снималась в фильмах "Асфальтовые джунгли", "Все о Еве", "Неприкаянные". Умерла в 1962 году.

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