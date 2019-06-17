Картина выходных: "Пламя мира" приближается к Минску, операции с 3D-моделью сердца и победа БАТЭ

ВЧЕРА

Картина выходных. 15-16 июня

Лукашенко подарил Си Цзиньпину ко дню рождения бронзового аиста и корзину продуктов из Александрии.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время обмена подарками

Все обращения, которые остались после проведения "Большого разговора с Президентом" будут доведены до логического завершения. Об этом в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении остатка кредита "Криничной".

Топливо на АЗС в Беларуси с 16 июня подешевело на 1 копейку.

Министр здравоохранения Владимир Караник в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, какие меры будут приняты для устранения очередей в поликлиниках и повышения доступности консультативной помощи.

РЕПОРТАЖ: Операции с 3D-моделью сердца: медицинским прорывом белорусов заинтересовались в Лондоне.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусские медики посетили с экскурсией Дворец Независимости.

Все заболевшие пациенты в Гродненской области перенесли корь в легкой и средней степени.

Центр лечения боли создали в Брестской областной больнице.

В "Белэнерго" рассказали, как БелАЭС будет интегрирована в энергосистему.

В Беларуси совершенствуется социальная защита военнослужащих срочной службы. Об этом заявил журналистам министр обороны Андрей Равков. 15 июня он принял участие в церемонии принесения военной присяги военнослужащими нового пополнения в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом.

Более 90 выпускников Института пограничной службы получили лейтенантские погоны.

Более 1 тыс. новобранцев принесли присягу в 72-м ОУЦ в Печах.

Более 40 издательств страны приняли участие в фестивале "Кніжныя сустрэчы ў Мірскім замку".

РЕПОРТАЖ: Троицкий обряд "Вождение куста" - для счастья и добра.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Зялёныя святкі" в Чаусском районе прошли с хороводами, песнями и гаданиями.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Траецкі карагод на Веткаўшчыне" встретил гостей.

Более 250 школьников проходят подготовку к олимпиадам на студенческом кампусе "Физтеха" в Московской области с 9 по 21 июня. В число счастливчиков, прошедших отбор, попал и белорус - десятиклассник гимназии №10 Минска.

ФОТОФАКТ: "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" прошли в Несвиже.

ФОТОФАКТ: Рейдовые мероприятия по рекам Днепр и Березина прошли в эти выходные.

Эстафета огня II Европейских игр "Пламя мира" приближается к Минску, 16 июня факел пронесли по "Линии Сталина" и подняли над Курганом Славы.

Главный пресс-центр II Европейских игр открылся на минском стадионе "Динамо".

Во время II Европейских игр на фан-зоне "Дворец спорта" проведут Дни культуры и традиций стран - участниц спортивного форума.

Около 100 служебных собак задействованы для охраны порядка на объектах II Европейских игр.

БАТЭ победил "Шахтер" в центральном матче 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Станислав Драгун (в центре) принимает поздравления от партнеров по команде. Фото ФК БАТЭ

Брестское "Динамо" с крупным счетом победило на своем поле "Гомель" и осталось лидером чемпионата Беларуси по футболу.

Минское "Динамо" разгромило "Энергетик-БГУ" в первом матче после возвращения Сергея Гуренко.

Белорусские гандболисты завершили квалификацию ЧЕ разгромом сборной Финляндии с разницей в 25 мячей.

Волейболистки сборной Беларуси победили в гостях Испанию и вышли в "Финал четырех" золотой Евролиги.

В Пекине прошел пробный запуск ветки метро с беспилотными поездами из центра города в новый аэропорт "Дасин".

В Нотр-Даме прошла первая служба после пожара.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 июня

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Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится в Минске.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню беженцев (20.06). Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

95 лет назад родился Обухов Геннадий Алексеевич (Чечня), белорусский ученый в области психиатрии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси. Работал в Иране, Москве, Кишиневе. С 1962 года преподавал в Гродненском медицинском институте. Автор исследований в области пограничной психиатрии и алкогольного психоза. Умер в 2010 году.

80 лет назад родился Янченко Олег Григорьевич (г.Москва), белорусский и российский органист, композитор, педагог, народный артист России. В 1963-1971 годах солист Белорусской филармонии, преподаватель Белорусской консерватории. Организатор и первый художественный руководитель Минского камерного оркестра (ныне Государственный камерный оркестр Республики Беларусь). С 1971 года солист Московской филармонии. Автор опер "Мойдодыр", "Балаганчик", балета "Кастусь Калиновский", 4 симфоний, концертов для разных инструментов с оркестром, для органа, музыки к драматическим спектаклям, кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР. Дипломант Международного конкурса органистов им.И.Баха (Лейпциг). Умер в 2002 году.

65 лет назад родилась Новак Валентина Станиславовна (д.Октябрь Логойского р-на Минской обл.), белорусская фольклористка, доктор филологических наук, профессор. Исследует обрядовый фольклор, специфику устного народного творчества Гомельщины в контексте общеэтнического фольклора, проблемы взаимодействия восточнославянских фольклорных традиций. Автор монографий "Календарно-обрядовая поэзия Гомельщины (к проблеме локального, регионального, общенационального в фольклоре)", "Обрядность и поэзия "Похорон стрелы", сборников "Обрядовый фольклор Гомельского Полесья", "Полесские частушки", методических пособий и др. Соавтор книг "Свадьба на Гомельщине", "Народная мифология Гомельщины" и др.

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