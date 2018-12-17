Картина выходных: военная присяга, забег Санта-Клаусов и огни новогодних елок

ВЧЕРА

Картина выходных. 15-16 декабря

Министр обороны Беларуси Андрей Равков анонсировал возможные изменения в условиях предоставления отсрочки от службы в армии.

РЕПОРТАЖ: Новобранцы 120-й гвардейской отдельной механизированной бригады приняли присягу.

План законопроектов на 2019 год находится в стадии согласования, сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. Ожидаются поправки в законодательство в сфере защиты прав инвалидов, отработаны и согласованы предложения по изменению законов о лекарственных средствах, о здравоохранении.

В Беларуси утверждена программа статистических работ на 2019 год.

Нормы и правила по ядерной и радиационной безопасности утверждены в Беларуси.

Посол Беларуси во Франции Павел Латушко назвал поставки белорусских деревянных домов во Францию драйвером роста экспорта. В прошлом году темп роста белорусского экспорта во Францию составил 155%, в этом году наблюдается также хорошая динамика.

Результаты переписи населения 2019 года позволят рационально планировать расходы местных бюджетов, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна. На основе полученной информации будут строиться все прогнозы развития - от социально-экономического, демографического и заканчивая формированием бюджетов в конкретных регионах, районах.

В Беларуси повысились тарифы на услуги электросвязи и почтовой связи общего пользования.

Единый уровень торговых надбавок на крепкий алкоголь будет применяться в Беларуси с 17 декабря.

Авиакомпания "Белавиа" с 17 декабря начинает выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске зажгли огни на новогодних елках

ФОТОФАКТ: Забег Санта-Клаусов впервые прошел в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Усадьба Деда Мороза открылась в Бресте

В парке-музее истории "Сула" произошел пожар.

Подросток пришел на хоккейный турнир в Гомеле с топором и ножами.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален считает Минск фантастическим туристическим городом. Об этом он заявил в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1".

Арина Соболенко и Илья Ивашко названы теннисистами 2018 года в Беларуси.

Председателем правления ФК БАТЭ с января станет Андрей Капский.

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала третью победу в XII Республиканских соревнованиях среди любителей.

Сборная Беларуси заняла пятое место в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Белорусский пловец Илья Шиманович завоевал серебряную медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Ханчжоу (Китай).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 декабря

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Пресс-конференция первого заместителя министра лесного хозяйства Беларуси Валентина Шатравко состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00. Валентин Шатравко расскажет, как в преддверии Нового года будет организована работа елочных базаров и как лесхозы будут бороться с нелегальными лесорубами, а также подведет итоги пожароопасного сезона и работы по наведению порядка в лесном фонде республики.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Расширение туристических возможностей республики: предварительные итоги проведения Года туризма Беларуси в Китае".

В Минске объявят победителей первого республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси". Церемония награждения состоится в Доме кино.

В Беларуси начнут работу елочные базары.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 декабря

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Международный день мигранта. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 2000 года по рекомендации ЭКОСОС. 18 декабря 1990 года была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

День арабского языка в ООН.

45 лет назад родился Девятовский Олег Анатольевич (г.Новополоцк Витебской обл.), белорусский спортсмен (водный спорт, буксировка за катером), заслуженный мастер спорта Беларуси. Бронзовый призер чемпионата мира в многоборье. Чемпион IV Всемирных игр по неолимпийским играм спорта в прыжках с трамплина и бронзовый призер в фигурном катании. Чемпион Европы среди юниоров в фигурном катании. Чемпион Европы в командном зачете, в фигурном катании, в многоборье.

75 лет назад родился Ричардс Кит, британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист группы "Роллинг стоунз". Обладатель премии "Грэмми".

55 лет назад родился Брэд Питт, американский киноактер. Снимался в фильмах "Легенды осени", "Троя", "Мистер и миссис Смит" и др. Обладатель наград многих престижных кинофестивалей.

45 лет назад родился Авербух Илья Изяславович, российский фигурист (танцы на льду), заслуженный мастер спорта России. Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы и России.

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