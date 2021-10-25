Картина выходных: планы по строительству жилья, штамм дельта лайт и агроусадьбы как экотренд

ВЧЕРА

Картина выходных. 23-24 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Минского городского центра гигиены и эпидемиологии с 90-летием государственного учреждения. Глава государства отметил, что с первых дней создания этого центра сотрудники стоят на страже общественного здоровья и санитарного благополучия населения и гостей белорусской столицы.

Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную Брестской области в стартовом матче XV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

В Беларуси в 2022 году планируется ввести 4,2 млн кв.м жилья. Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Экспорт белорусских стройматериалов в январе-августе вырос почти на четверть.

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела селекторное совещание по вопросам противодействия распространению COVID-19 в Минске.

После поручения главы государства плановая помощь оказывается в полном объеме. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Новый штамм коронавируса зарегистрирован в Беларуси. Запас вакцин против COVID-19 вполне достаточный, заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Вакцинацию против COVID-19 подростков 12-17 лет планируется начать со следующего года. В Беларуси переходят на более активное использование тестов на антиген к коронавирусу. Случаи гриппа начали регистрироваться в Беларуси.

Инфекционист ответил скептикам, считающим вакцины против COVID-19 недостаточно изученными.

Необходимо вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354.

ВС Беларуси начали поставлять медицинский кислород учреждениям здравоохранения.

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 октября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Повышение конкурентоспособности отечественного образования на мировом рынке образовательных услуг". Начало в 12.00.

XХIV Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2021" пройдет в Могилеве по 27 октября.

Временная экспозиция "Начало", посвященная 80-летию зарождения партизанского движения в Беларуси, пройдет до 29 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Выставка "100 лет БГУ в истории Беларуси" пройдет до 30 октября в главном корпусе университета.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 октября

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95 лет назад родился Кашпур Владимир Терентьевич, российский актер театра и кино, народный артист России. Снимался в фильмах "Баллада о солдате", "В огне брода нет", "Холодное лето пятьдесят третьего". Умер в 2009 году.

90 лет назад родился Масленников Игорь Федорович, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Народный артист РСФСР (1987). Снял фильмы "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Зимняя вишня", "Что сказал покойник" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).

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