Картина выходных: подготовка "Раубичей" к ЧЕ по биатлону, кастинг "Мисс Беларусь" в Минске и один день в армии

ВЧЕРА

Картина выходных. 15-16 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с подготовкой республиканского центра по зимним видам спорта "Раубичи" к предстоящему чемпионату Европы по биатлону. Беларусь получит финансовую выгоду от проведения чемпионата Европы по биатлону, который в этом году в спешном порядке перенесли из Эстонии по причине отсутствия снега, заявил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов. Глава государства отметил, что десятилетнее участие в боевых действиях ограниченного контингента советских войск на афганской земле уже тогда показало, насколько велики могут быть геополитические амбиции отдельных стран и как высоко ценятся мир, стабильность и безопасность.

Память воинов-интернационалистов, погибших во время боевых действий на территории Афганистана, почтили в Минске на острове Мужества и Скорби. По словам министра обороны Виктора Хренина, подвиг воинов-интернационалистов навсегда останется в памяти белорусов.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Митинг-реквием, посвященный 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел в Бресте.

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 15 февраля во время 56-й Мюнхенской конференции по безопасности принял участие в круглом столе для инвесторов высокого уровня. Глава белорусского внешнеполитического ведомства представил экономический потенциал Беларуси и возможности для инвестирования в Беларусь.

Беларусь никогда не будет дружить с кем-то за счет кого-то. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил во время своего участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Таким образом Владимир Макей ответил на вопрос, будет ли Беларусь развивать отношения с США в ущерб сотрудничеству с Россией. Инцидент с поставкой российской грязной нефти в Беларусь не исчерпан, сообщил Владимир Макей.

Фото МИД

ИНТЕРВЬЮ: Белорусско-египетское сотрудничество развивается быстрыми темпами

Резиденты СЭЗ "Витебск" в 2019 году на развитие проектов привлекли $16,5 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе, что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель по итогам 2018-го, сообщил глава администрации СЭЗ Михаил Скурат.

Белорусские аграрии готовы к весеннему севу, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

ФОТОФАКТ: Городской этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020" проходит в Минске.

ФОТОФАКТ: "Один день в армии" во время республиканской акции БРСМ "Я служу!" прошел в Витебске.

ФОТОФАКТ: Традиции производства стекла ручной работы сохраняют мастера из Березовки.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник "Грамніцы" провели в Лельчицком районе.

В Беларуси в настоящее время эпидемии гриппа нет. Отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Белорусские конькобежцы завоевали 9 медалей различного достоинства на этапе Кубка мира среди юниоров в Минске.

Белорусские лыжные акробатки выиграли золотую и две бронзовые награды на этапе Кубка Европы по фристайлу среди женщин, который проходил в украинской Буковели 14-15 февраля.

Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов завоевал золото на ЧЕ в Риме.

Фото United World Wrestling

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Анонсы на 17 февраля

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Реализация мероприятий по наведению порядка на земле. Вопросы регулирования обращения с отходами и переход на экологически безопасную упаковку". Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 февраля

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85 лет назад родился Кортес Сергей Альбертович (г.Сан-Антонио, Чили), композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1980), народный артист Беларуси (1999). Окончил Белорусскую консерваторию. Заведовал музыкальной частью Государственного русского драматического театра, Белорусского театра им.Я.Купалы, работал на киностудии "Беларусьфильм". В 1991-2002 годах директор - художественный руководитель Национального академического театра оперы Республики Беларусь. Среди произведений: оперы "Джордано Бруно", "Мамаша Кураж", "Визит дамы", оратории, увертюры, вокальные циклы, музыка к драматическим спектаклям, кино- и телефильмам. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Умер в 2016 году.

85 лет назад родился Гладков Геннадий Игоревич (1935), российский композитор, народный артист России (2002). Автор популярной музыки к кинофильмам "Собака на сене", "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и др.; мультфильмам "Бременские музыканты", "Львенок и черепаха", "Голубой щенок" и др.

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