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07 февраля 2022, 08:06

Картина выходных: подробности интервью Лукашенко, Беларусь в условиях твиндемии и погода в феврале

ВЧЕРА

Картина выходных. 5-6 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко на посту главы государства в первую очередь ощущает себя человеком, который вместе с поколением граждан создавал первое в истории суверенное белорусское государство. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Президент поделился подробностями того момента, когда в августе 2020 года он прилетел вооруженным во Дворец Независимости. Александр Лукашенко прокомментировал события на Окрестина после президентских выборов в 2020 году. Президент охарактеризовал свою работу на посту главы государства не просто как службу, а служение. Александр Лукашенко заявил, что ушел бы с поста главы государства, если бы не чувствовал поддержку белорусского народа.

Александр Лукашенко и Владимир Соловьев
Александр Лукашенко и Владимир Соловьев

Беларусь и Россия, защищая свои государственные интересы, очертили красные линии, за которые непозволительно переступать другим странам. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Американцы - безумцы, раз объединили против себя Россию и Китай, считает Президент. Если бы НАТО вторглась в Беларусь, случилась бы третья мировая война, заявил Александр Лукашенко. Беларусь готова отвечать жестче на провокации на своей границе. Президент рассказал, как белорусская сторона намерена реагировать на действия властей Украины, и почему, несмотря на жесткую риторику, продолжается торгово-экономическое сотрудничество с этой страной. На Западе понимают бесперспективность войны с силами Организации Договора о коллективной безопасности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение №22рп "О Республиканском совете по исторической политике при Администрации Президента Республики Беларусь".

Наши погранвойска предотвращают все провокации и находятся в боеготовности, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Военные производят не материальные блага, а безопасность для своей страны.

Фото из архива
Фото из архива

Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко напомнил процедуру голосования на референдуме. У владельцев ID-карт и биометрических паспортов не будет сложностей при голосовании на референдуме. Игорь Карпенко прокомментировал, почему не будут открываться избирательные участки за рубежом.

Новая редакция Кодекса об образовании даст абитуриентам возможность поступать в учреждения среднего специального образования без сдачи ЦТ. Об этом заявил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский.

Беларусь из-за роста заболеваемости COVID-19 и гриппом живет в условиях твиндемии, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Нагрузка на поликлиники во всех регионах с начала недели снизилась примерно в 2,5 раза.

Инфекционист назвал два момента, когда при коронавирусе стоит "паниковать".

Фото из архива
Фото из архива

Заведующий педиатрическим отделением 6-ой детской клинической поликлиники Минска Кирилл Савостенко рассказал, при каких симптомах омикрона у детей, нужно обязательно обращаться к врачу.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 8315 пациентов с COVID-19, выписаны 1477.

Как резкие перемены погодных условий влияют на метеозависимых людей и какую опасность несут для здоровья, рассказал ректор Белорусской медицинской академии последипломного образования кандидат медицинских наук, доцент Алексей Чуканов во время заседания круглого стола в БЕЛТА на тему "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов". Татьяна Четырко также рассказала о том, как за последние годы изменился климат в Беларуси.

А за окном то снег, то дождь. Синоптики дали прогноз погоды на февраль.

Белорусские биатлонисты заняли шестое место в смешанной эстафете на Олимпиаде.

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Стоматологическая служба в Республике Беларусь: организация медицинской помощи, новые методики и технологии, медицинский туризм". Начало в 12.00.

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Знаменательные даты 8 февраля

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Всемирный день безопасного Интернета.

70 лет назад родился Проскурин Виктор Алексеевич (1952-2020), российский актер театра и кино, народный артист России (1996). Снимался в фильмах "Однажды двадцать лет спустя", "Выйти замуж за капитана", "Жестокий романс" и др. Умер в 2020 году.

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