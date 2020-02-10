Картина выходных: подробности переговоров в Сочи, лоукосты из областных аэропортов и крокусы в снегу

ВЧЕРА

Картина выходных. 8-9 февраля

Цены на нефть и газ, БелАЭС и торговля - новые подробности переговоров Лукашенко и Путина в Сочи.

Во время переговоров

Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант. Об этом заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на высшем уровне. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы, на чем и настаивала белорусская сторона, будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка. Правительства Беларуси и России обсудят условия кредита на строительство БелАЭС.

Фото из архива

Стратегия развития нефтехимического комплекса до 2030 года минимизирует риски от выхода на мировую цену на сырье, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

ИНТЕРВЬЮ: Кочанова: приемы граждан - важная часть работы законодателей

Наталья Кочанова. Фото из архива

"Белая Русь" должна стать по-настоящему влиятельной и востребованной площадкой для общественных обсуждений и экспертиз. Такое мнение высказал заместитель главы Администрации Президента Беларуси Андрей Кунцевич перед заседанием Республиканского совета этого объединения. РОО "Белая Русь" увеличит свое присутствие в интернете.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил активное развитие экономического сотрудничества с Беларусью. Особое внимание он обратил на поставки грузов через Клайпедский порт.

Фото из архива

Беларусь в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития всегда придерживалась и придерживается политики открытых дверей заявил глава представительства банка в Беларуси Александр Пивоварский.

Авиакомпания "Белавиа" рассматривает вопрос запуска лоукостов из областных аэропортов. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский. "Белавиа" в 2020 году запустит регулярные рейсы в Вену, Ташкент и испанский Реус. Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций прорабатывает возможность организации трансатлантических полетов через Минск.

Фото из архива

Минобороны ответило на критику уточненных требований к здоровью белорусских призывников.

Белорусские детские кардиохирурги провели четыре сложнейшие операции на сердце.

Фото Министерства здравоохранения

"Можно быть красивым даже во время химиотерапии": минчанка создала фотопроект для больных раком подростков

ФОТОФАКТ: В Витебске под снегом расцвели крокусы

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Витебске прошел областной этап кастинга "Мисс Беларусь"

ФОТОФАКТ: Конкурс бородачей прошел в Минске

ФОТОФАКТ: Республиканская выставка собак прошла в Минске

ФОТОФАКТ: Проект "Зимняя студенческая школа "попробуй Беларусь на вкус" в Могилеве

Юношеская сборная Беларуси по хоккею выиграла международный турнир в Швейцарии.

Фото ФХБ

Юниорская сборная Беларуси по хоккею заняла второе место на турнире Dzurilla Cup-2020 в Словакии.

Белоруска Александра Романовская выиграла золото этапа КМ по фристайлу в американском Дир-Вэлли.

Белорусская барьеристка Алина Талай победила на турнире в Польше.

Белорусский боксер Дмитрий Асанов завоевал золото на турнире в Венгрии.

Дмитрий Асанов. Фото из архива

Четыре серебряных медали выиграли белорусские спортсменки в заключительный день этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

Белорусские спортсменки Кристина Тимановская и Елена Пасечник завоевали две серебряные награды на международных турнирах по легкой атлетике, которые прошли во Франции и Германии.

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая завоевала серебро на турнире серии "Большого шлема" в Париже.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 февраля

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Персональная выставка фотографий зимних пейзажей "Снежная планета" Натальи Путято открыта в выставочном пространстве Минского планетария по 12 февраля.

Выставка "Энциклопедия. Национальный проект", посвященной 50-летию создания первой белорусской универсальной энциклопедии, открыта в Музее книги Национальной библиотеки по 17 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 февраля

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Международный день девочек и женщин в науке.

100 лет назад родился Рудько Дмитрий Васильевич (г.Петриков Гомельской обл.), цимбалист, заслуженный артист Беларуси (1980). Окончил Минское музыкальное училище им.М.Глинки. Артист Государственного академического народного оркестра Республики Беларусь им.И.Жиновича. Преподаватель и дирижер детского оркестра народных инструментов Минской детской музыкальной школы №2. Умер в 1998 году.

220 лет назад родился Уильям Генри Фокс Тальбот, английский физик и химик, один из изобретателей фотографии. Открыл способ проявления изображения на бумаге при помощи азотнокислого серебра, добившись возможности размножать и увеличивать фотографии. Умер в 1877 году.

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