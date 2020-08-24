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24 августа 2020, 08:00

Картина выходных: поездка Лукашенко в Гродно, открытие АрМИ-2020 и автопробег в поддержку мира

ВЧЕРА

Картина выходных. 22-23 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа совершил поездку на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно. Главе государства доложили о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении. Против Беларуси используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора, заявил Александр Лукашенко. Глава государства с сожалением констатировал: вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

Военные защитят Беларусь от внешних угроз, задача местной власти - стабилизировать ситуацию внутри страны. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета. Президент принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области. Перед руководством Гродненской области стоит задача сделать регион еще более комфортным для жизни и динамично развивающимся.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пришел на митинг в центре Гродно, куда он направился после встречи с депутатами областного Совета. Глава государства призвал белорусов никогда и никому не отдавать свою страну. Он отметил, что ни один боевик, ни один провокатор, ни один патрон не должен попасть на нашу территорию. Главная забота государства - люди, заявил Президент. Он подчеркнул важность вернуть жителям Беларуси спокойную жизнь. Александр Лукашенко заявил, что попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться. Президент высказался о фейках в отношении действий ОМОНа. Глава государства также заявил, что в Беларуси нельзя создавать языковую проблему, вводя ползучее уничтожение русского языка, как предлагают оппоненты власти. Президент призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики. Оппоненты белорусского государства травят страну, отрабатывая сценарии для дальнейшего давления на Россию, отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко призвал граждан анализировать и сопоставлять информацию из различных источников, формируя свое мнение о тех или иных событиях.

ФОТОФАКТ: На митинг в центре Гродно пришел Президент

ФОТОФАКТ: Автопробег в поддержку мира и спокойствия в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко с самого утра 23 августа работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. В СМИ попали снятые на телефон кадры видео с Александром Лукашенко возле Дворца Независимости, и в том числе кадры его общения с правоохранителями.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования ведомства.

В Вооруженных Силах продолжается выполнение плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах и отдельных участках местности.

В случае нарушения порядка и спокойствия в священных местах протестующие будут иметь дело с армией, заявил министр обороны Виктор Хренин. Мы не можем сегодня спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, в этих священных местах проходят акции, отметил министр.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прошла церемония открытия в Беларуси конкурсов шестых Армейских международных игр. В АрМИ-2020 в нашей стране участвуют представители семи государств - Беларуси, Армении, Вьетнама, России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства противоправных действий во время массовых беспорядков. В Минске оперативники задержали причастного к финансированию уличных протестов.

Предприятия Минпрома работают в штатном режиме, заявил министр промышленности Петр Пархомчик.

За последние десятилетия в Беларуси многократно усилена промышленная база, заявил доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

О подготовке предприятий "Беллегпрома" к новому учебному году рассказала председатель концерна Татьяна Лугина. Текстильные предприятия концерна "Беллегпром" планируют увеличивать продажи и искать новые рынки сбыта.

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115 лет назад родился Лазарев Николай Александрович (г.Сморгонь Гродненской обл.), певец, заслуженный артист Беларуси (1954). В 1937-1961 годах (с перерывом) солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Природная музыкальность и артистизм позволяли исполнять разноплановые партии. Среди них: Михась, Сергей ("Михась Подгорный", "Алеся" Е.Тикоцкого), Хозе ("Кармен" Ж.Бизе), Собинин ("Иван Сусанин" М.Глинки) и др. Умер в 1980 году.

90 лет назад родился Данелия Георгий Николаевич, российский и грузинский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР (1989). Снял кинофильмы "Путь к причалу", "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1978), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1981), Государственной премии РФ (1997). Умер в 2019 году.

75 лет назад родился Брухацкий Александр Леонидович (Россия), российский и белорусский актер, заслуженный артист России (1984). В 1966 году окончил Горьковское театральное училище. Работал в Горьковском академическом драматическом театре, с 1987 года в Национальном академическом драматическом театре им.Горького в Минске. Среди ролей: Толстой ("Христос и Антихрист" Д.Мережковского), Реутский ("Баловни судьбы" Е.Поповой), Борис ("Детектор лжи" В.Сигарева) и др.

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