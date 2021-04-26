Картина выходных: поездка Лукашенко в Наровлянский район, углеродный вызов и весенний велопробег

ВЧЕРА

Картина выходных. 24-25 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки по регионам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, посетил Наровлянский район. Президент требует четкого планирования и расчета в вопросе развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий. Александр Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии пострадавших чернобыльских районов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. Об этом глава государства заявил во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Президент раскрыл подробности плана заговорщиков о перевороте в стране. Александр Лукашенко рассказал, что одной из основных тем на его недавних переговорах в Москве с Президентом России Владимиром Путиным было развитие кооперации.

Чернобыльская зона. Наровлянский район в архивных фотографиях БЕЛТА

КОММЕНТАРИЙ: В 30 км от катастрофы - воспоминания ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

КОММЕНТАРИЙ: Летчик-ликвидатор: боялись ли мы - скорее нет, спасали страну...

Беларусь заинтересована в нормальных отношениях с западными партнерами, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8% в I полугодии.

Поставки в Украину техники МАЗ после 1 мая продолжатся в полном объеме.

ИНТЕРВЬЮ: Углеродный вызов: новый налог ЕС и почему его вводят

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1276 пациентов с COVID-19, выписаны 1455.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

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Белорусские спортсмены выиграли две медали в заключительный день ЧЕ по борьбе в Польше.

Белорусские боксеры выиграли четыре награды на турнире в Санкт-Петербурге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 апреля

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Выставочный проект "Пакінутая зямля", приуроченный к 35-летию аварии на Чернобыльской атомной электростанции, пройдет по 23 мая в Национальном историческом музее. Проект подготовлен совместно с Белорусским телеграфным агентством, Музеем древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН, Музеем пожарного и аварийно-спасательного дела МЧС, Национальным архивом Республики Беларусь, Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником.

Фестиваль музыки "Минская весна" пройдет по 27 апреля в Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 апреля

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230 лет назад родился Морзе Сэмюэл Финли Бриз, американский художник и изобретатель. В 1837 году изобрел электромеханический телеграфный аппарат. В 1838 году разработал для него телеграфный код, названный азбукой Морзе. Умер в 1872 году.

85 лет назад родился Ангелопулос Теодорос, греческий кинорежиссер, сценарист, продюсер. Поставил фильмы "Комедианты", "Александр Великий", "Взгляд Улисса" и другие. Обладатель многих престижных наград в области киноискусства. Умер в 2012 году.

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