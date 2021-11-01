Картина выходных: поездка Лукашенко в Оршанский район, 100-летие БГУ и День автомобилиста

ВЧЕРА

Картина выходных. 30-31 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс "Устенский" в Оршанском районе. Результаты предприятий зависят не от формы собственности, а от порядка и дисциплины, заявил Президент.

Александр Лукашенко во время посещения молочно-товарный комплекса "Устенский"

Три поездки за неделю. Чем занимался Лукашенко в Лиде и почему поехал в Добруш и Устье.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного университета со знаменательной датой - 100-летием вуза. Президент подчеркнул, что за годы работы вузом подготовлены тысячи специалистов, созданы ведущие научные школы, разработаны уникальные методы, технологии и практики, позволившие Беларуси достичь экономического суверенитета и стать признанным лидером в развитии человеческого потенциала.

ДОСЬЕ: К 100-летнему юбилею БГУ

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

Автомат, флаг от патриотов и орел от ОМОНа. Во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная прошлогодним событиям.

Санкции Запада имеют негативное воздействие, но Беларуси во многом удается снижать этот эффект. Об этом председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур". Он отметил, что санкции США убивают ведущую роль доллара. Подавляющее большинство граждан ЕС не поддерживает текущую политику структур союза в отношении Беларуси. По вине своего политического истеблишмента Украина идет по спирали саморазрушения.

В Беларуси может появиться "налог на богатство".

Фото из архива

Вопрос своевременного завершения сельскохозяйственных работ в Минской области на ежедневном контроле. Об этом заявил заместитель председателя Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минской области Анатолий Исаченко во время посещения районов области.

Уровень использования коммунальных отходов в Беларуси к 2035 году достигнет 90%. Об этом сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Первую дозу вакцины против COVID-19 в Беларуси получили около 2,9 млн человек. Об этом сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Фото из архива

Белорусские ученые разработают комбинированный экспресс-тест для определения коронавируса и гриппа.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1985 пациентов с COVID-19, выписаны 2648.

Белстат назвал самую народную марку легкового автомобиля в личной собственности белорусов.

ФОТОФАКТ: Самых опытных и виртуозных водителей выбрали в Витебске

Самых опытных и виртуозных водителей выбрали в Витебске

Алина Горносько выиграла серебро ЧМ по художественной гимнастике в Японии.

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова выиграла турнир серии "Челленджер" в Казахстане.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Оздоровление и санаторно-курортное лечение в Беларуси: итоги оздоровительной кампании за 9 месяцев 2021 г., оздоровление детей и подростков во время осенних каникул, особенности организации отдыха и оздоровления в осеннее-зимний период 2021-2022 гг.". Начало в 12.00.

Детский книжный фестиваль "Шестая цивилизация" пройдет по 5 ноября в библиотеках Могилева как в онлайн, так и в оффлайн-формате.

Временная экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности" пройдет до 7 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

115 лет назад родился Висконти Лукино, итальянский режиссер кино и театра. Поставил спектакли "Женитьба Фигаро" Бомарше, "Трактирщица" К.Гольдони, "Три сестры" А.Чехова и др. Умер в 1976 году.

110 лет назад родился Элитис Одисеас, греческий поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1979). Автор поэм и сборников стихов "Достойно есть", "Ориентации", публицистической книги "Общественное и личное". Умер в 1996 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-