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08 ноября 2021, 07:58

Картина выходных: поездка Лукашенко в Оршу, 104-я годовщина Октября и клецки "с душами"

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Оршу, во время которой посетил городскую больницу №1 имени Семашко учреждения здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника". Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, за ними будет подтянута зарплата и учителей, заявил Президент. Александр Лукашенко требует эффективного расходования средств и оптимального подхода в работе медучреждений. Глава государства потребовал от Минздрава выработать решение проблемы трудовой миграции врачей. Президент пообещал оказать содействие оршанской больнице в покупке аппарата МРТ.

Все агрогородки должны быть связаны с районными центрами хорошими дорогами. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с работниками оршанской городской больницы №1 имени Семашко. Президент заявил, что не против критики и конкуренции, но закон при этом нарушаться не должен. Александр Лукашенко ответил на вопрос медиков, откуда постоянно черпает силы и энергию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко незапланированно посетил в Орше мясокомбинат. Президент осмотрел практически завершенный новый цех, где будут перерабатывать говядину и свинину.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции, изменившей в 17-м году прошлого столетия ход истории человечества и судьбу белорусов.

Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.

В Беларуси применяется серьезная система обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Созданная в Беларуси система подготовки войск позволяет решать любые задачи, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Король.

Дополнительный ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси.

Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии.

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В Беларуси уже более 3 млн 22 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 332 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются, сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044.

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