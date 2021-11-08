Картина выходных: поездка Лукашенко в Оршу, 104-я годовщина Октября и клецки "с душами"

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Оршу, во время которой посетил городскую больницу №1 имени Семашко учреждения здравоохранения "Оршанская центральная поликлиника". Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников, за ними будет подтянута зарплата и учителей, заявил Президент. Александр Лукашенко требует эффективного расходования средств и оптимального подхода в работе медучреждений. Глава государства потребовал от Минздрава выработать решение проблемы трудовой миграции врачей. Президент пообещал оказать содействие оршанской больнице в покупке аппарата МРТ.

Все агрогородки должны быть связаны с районными центрами хорошими дорогами. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с работниками оршанской городской больницы №1 имени Семашко. Президент заявил, что не против критики и конкуренции, но закон при этом нарушаться не должен. Александр Лукашенко ответил на вопрос медиков, откуда постоянно черпает силы и энергию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко незапланированно посетил в Орше мясокомбинат. Президент осмотрел практически завершенный новый цех, где будут перерабатывать говядину и свинину.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции, изменившей в 17-м году прошлого столетия ход истории человечества и судьбу белорусов.

Коммунисты Беларуси и патриотическая общественность отметили 104-ю годовщину Октября.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.

В Беларуси применяется серьезная система обеспечения безопасности полетов. Об этом заявил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Созданная в Беларуси система подготовки войск позволяет решать любые задачи, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Игорь Король.

Дополнительный ракетный дивизион заступил на охрану воздушных рубежей Беларуси.

Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину.

Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии.

Белорусский самолет доставит из Китая 2 млн. 600 тыс. доз вакцин.

В Беларуси уже более 3 млн 22 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 2 млн 332 тыс. прошли полный курс вакцинации, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Беларуси темпы прироста заболеваемости COVID-19 немного уменьшаются, сообщили в Министерстве здравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1912 пациентов с COVID-19, выписаны 3044.

Угощение на "Дзяды": учимся готовить клецки с "душой", ставшие историко-культурной ценностью.

ФОТОФАКТ: В Островце прошел трофи-рейд "Рыжий лес - 2021"

Илья Шиманович выиграл второе золото ЧЕ по плаванию на короткой воде.

Анастасия Шкурдай завоевала серебро ЧЕ по плаванию на короткой воде в Казани.

Белорус Алексей Алферов стал обладателем серебра ЧМ по боксу.

Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко установил очередной мировой рекорд.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 ноября

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В Минском зоопарке пройдут бесплатные образовательные экскурсии.

Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, будет работать по 6 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 ноября

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Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом.

90 лет назад родился Шумаков Валерий Иванович, российский трансплантолог, академик РАМН (1988) и академик РАН (1994), Герой Социалистического Труда (1990). Первым в истории страны пересадил донорское сердце, печень, поджелудочную железу, имплантировал человеку искусственное сердце. За исключительный вклад в мировую хирургию удостоен высших почестей во всех элитарных медицинских центрах Европы и Америки. Лауреат Государственной премии СССР (1971). Почетный гражданин Москвы. Умер в 2008 году.

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