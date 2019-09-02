Картина выходных: поездка Президента в Смолевичский район, "Дажынкі" в Ружанах и День белорусской письменности

ВЧЕРА

Картина выходных. 31 августа - 1 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Смолевичский район Минской области. Глава государства подчеркнул важность комплексного подхода к сельхозработам в период уборочной. Переработчики сельхозпродукции при закупке сырья должны ориентироваться на рыночные цены и не наживаться на производителях. Президент ознакомился с ходом уборки картофеля на поле ОАО "Озерицкий-Агро" и высоко оценил качество отечественной продукции. Александр Лукашенко потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара. Президенту во время посещения ОАО "Озерицкий-агро" подарили лимонное деревце.

Александр Лукашенко

Городской поселок Ружаны принял областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі". Брестская область первой среди регионов страны торжественно чествует лучших тружеников села. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил хлеборобов Брестской области с успешным завершением уборочной страды.

Фото из архива

Белорусские аграрии намолотили 6,491 млн т зерна. Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (кроме кукурузы) убраны более чем с 2 млн га, что составляет 98,7% запланированных к уборке площадей.

Слоним 31 августа и 1 сентября принимал XXVI День белорусской письменности. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям праздника. Глава государства отметил, что этот праздник занимает почетное место среди важнейших событий культурной жизни страны и является хорошим поводом еще раз обратиться к исконным национальным традициям и осмыслить их место в современности.

Фото из архива

Центр Слонима в День белорусской письменности превратился в большую праздничную площадку. Одним из центральных событий праздника стало открытие памятника Льву Сапеге, а также награждение победителей республиканского конкурса "Национальная литературная премия" за произведения, написанные в 2018 году. Эстафету Дня белорусской письменности Слоним передал Белыничам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление учащимся, студентам, аспирантам, учителям, научно-педагогическим работникам с Днем знаний.

ФОТОФАКТ: Праздник ко Дню знаний прошел в Могилеве.

Во время праздника

Основной материал в школе должен усваиваться в процессе урока. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко.

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация рассчитывает после выхода на полную мощность ежегодно экспортировать продукцию на $300 млн. Об этом сообщил директор департамента по стратегическому развитию и планированию БНБК Илья Снопков.

Тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси увеличиваются на 3,7%.

Сроки подключения кассового оборудования индивидуальных предпринимателей к системе контроля кассового оборудования будут перенесены. Сейчас готовится соответствующий проект постановления Совета Министров и Национального банка.

Располагаемые ресурсы белорусских семей в первом полугодии выросли на 12,7% до Br1318,4 в месяц.

Фото из архива

В Беларуси изменили инструкцию о порядке досмотра для обеспечения авиационной безопасности.

Лимит страхового возмещения при оформлении ДТП без вызова ГАИ увеличивается до 800 евро.

В Беларуси установлены нормы расхода топлива в области транспортной деятельности.

Более 500 курсантов Военной академии приняли присягу.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День культуры Армении прошел в Минске.

Во время праздника

ФОТОФАКТ: Традиционный музыкальный фестиваль "Классика у ратуши с A1".

Во время концерта

РЕПОРТАЖ: Чтобы тыква превратилась в "Лексус", или Как оршанские женщины учатся делать бизнес на земле.

У белорусского хоккея большое будущее. Такое мнение высказал главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт. Канадский специалист во второй раз возглавил хоккейный клуб "Динамо-Минск".

Белорусские спортсмены на чемпионате мира по академической гребле в австрийском Линце завоевали две лицензии на токийскую Олимпиаду-2020.

Белорусские грации трижды стали бронзовыми призерами на этапе КМ в Казани.

Футболисты БАТЭ сенсационно проиграли "Минску" в чемпионате Беларуси.

Во время матча

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 сентября

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В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "Республика Беларусь - официальный Почетный гость 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки".

Олимпийский урок "Знание - сила!" соберет в Зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета Беларуси учащихся школ Минска и белорусских спортсменов.

Дни культуры Китая в Беларуси пройдут по 4 сентября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 сентября

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95 лет назад родился Пилипенко Михаил Корнеевич (д.Дубровка Хотимского р-на Могилевской обл.), Герой Советского Союза, генерал-лейтенант. В годы Великой Отечественной войны на Западном, Юго-Западном, Ленинградском, Воронежском, 1-м Украинском фронтах - связист. Отличился 2-5 октября 1943 года во время переправы через Днепр южнее Киева: под огнем врага дважды форсировал реку, установил телефонную связь с командованием полка, корректировал огонь артиллерии; на захваченном плацдарме с его участием были отбиты многочисленные контратаки врага; в составе передовых подразделений участвовал в освобождении Киева. До 1973 года на командных должностях в Советской Армии. Умер в 2009 году.

50 лет назад родилась Рыдлевская Лариса Леонидовна (г.Жагань, Польша), белорусская цимбалистка, заслуженная артистка Беларуси. С 1989 года в Белорусской филармонии, с 1990-го солистка-артистка Национального академического народного оркестра Беларуси им.И.Жиновича. Одновременно выступает с ансамблями. Первая исполнительница оригинальной музыки для цимбал В.Войтика, В.Копытько, В.Курьяна, В.Кузнецова, Д.Смольского. Лауреат республиканских и международных конкурсов.

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