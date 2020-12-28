Картина выходных: посещение Лукашенко детской инфекционной больницы, Рождество и нефтяные контракты

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-27 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска. Глава государства обратил внимание на функциональность при строительстве и реконструкции больниц. Главным принципом предстоящей вакцинации от коронавируса в Беларуси будет добровольность, заявил Президент. Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива больницы объяснил, в связи с чем в последнее время посещает ряд медицинских учреждений, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Глава государства также потребовал объяснения причин смерти ребенка в Минской детской инфекционной больнице. Президент подвел краткие итоги трилогии Года малой родины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска упомянул о недавнем задержании террористической группы Николая Автуховича и отметил успешную работу спецслужб в пресечении соответствующей противоправной деятельности. Президент также рассказал, как принималось решение о возвращении в Беларусь митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Александр Лукашенко подчеркнул, что христианские ценности в Беларуси давно стали духовным стержнем, объединяющим представителей различных национальностей, создающим атмосферу взаимного доверия, поддержки, толерантности, уважения и гостеприимства, которой славится страна.

Лукашенко утвердил новые тарифы на ЖКУ. Какие услуги подорожают в 2021 году и насколько?

Беларусь уже подписала нефтяные контракты на 2021 год с рядом крупных российских поставщиков, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Правительство пока не видит замедления экономической активности в Беларуси из-за второй волны COVID-19. Инфляция в Беларуси по итогам 2020 года сложится в пределах 6-7%.

Беларусь и Россия подписали протокол о ценах на газ на 2021 год, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики по итогам встречи посла Беларуси в России Владимира Семашко и министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

КОММЕНТАРИЙ: Налоговый кодекс - взгляд изнутри

Первая партия вакцины "Спутник V" поступит в Беларусь в начале 2021 года.

Беларусь на плато по COVID-19, после праздников может быть постепенное снижение заболеваемости, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1825 пациентов с COVID-19, выписаны 1498.

В Беларуси с 1 января оплатить проезд по дорогам можно будет картами "Мир".

ФОТОФАКТ: Участники автопробега "За единую Беларусь!" посетили Могилевскую область

Купить ели в кадках и высадить весной - Минлесхоз предлагает сохранить новогодние деревья.

РЕПОРТАЖ: Витебская семья в четвертом поколении хранит католические рождественские традиции.

ФОТОФАКТ: Обряд Коляды провели в Строчице.

Главный офис Деда Мороза открылся в Могилеве.

ФОТОФАКТ: Мобильный каток работает у Дворца спорта

ФОТОФАКТ: Рождественская ярмарка работает у Дворца Спорта в Минске

ФОТОФАКТ: Праздник "Новый год в Здравнево" прошел в музее-усадьбе Ильи Репина

Шесть медалей выиграли белорусские пловцы на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 декабря

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Электронные сервисы налоговых органов и их развитие в Республике Беларусь". Начало в 15.00.

Поезд "Новогодний экспресс", управляемый юными железнодорожниками, по 7 января будет курсировать по Детской железной дороге им. К.С.Заслонова.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация по 8 января проводят благотворительную акцию "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 29 декабря

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130 лет назад родился Домбаль Томаш Францевич (Польша), экономист, доктор экономических наук (1934), профессор (1932), академик НАН Беларуси (1933). В 1927 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию, в 1932-м Институт красной профессуры. С 1918 года участвовал в международном крестьянском движении. В 1920-е годы работал в Исполкоме Коминтерна, МОПРе. В 1926 году основал научно-исследовательский Международный аграрный институт. В 1932-1935 годах вице-президент и директор Института экономики Белорусской академии наук. Автор трудов по международному крестьянскому движению и экономике народного хозяйства Беларуси. Опубликовал более 10 научных и публицистических работ. В 1936 году был арестован и приговорен к высшей мере наказания. В 1937 году расстрелян. Реабилитирован в 1955 году.

245 лет назад родился Росси Карл Иванович, русский архитектор. По его проектам в Санкт-Петербурге построены Русский музей (бывший Михайловский дворец), Дворцовая площадь со зданиями и аркой бывшего Генерального штаба и др. Умер в 1849 году.

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