Картина выходных: посещение Лукашенко храма Иоанна Предтечи, День учителя и учения волонтеров

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Минском районе посетил новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи. Он зажег в храме свечу и обратился к прихожанам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал поздравление педагогическим работникам страны по случаю их профессионального праздника. Александр Лукашенко пожелал педагогам крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

День учителя: архивные фотографии БЕЛТА

Президент Армении Армен Саркисян позвонил Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Главы государств обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию и в Беларуси, и в Армении.

Предложения, озвученные накануне МИД Беларуси, по сокращению дипперсонала в посольствах Литвы и Польши обязательны к исполнению. Это следует из ответа пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза на просьбу БЕЛТА прокомментировать заявления МИД Литвы о том, что они не собираются сокращать дипломатический персонал своих дипучреждений в нашей стране.

Палата представителей собирает предложения по изменениям в Конституцию Беларуси. Свои предложения белорусы могут направлять по электронной почте Zakon@house.gov.by до 25 октября.

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал о госдолге, российском кредите и проекте бюджета на 2021 год.

Ректор Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслав Данилович предлагает усилить требования к отбору абитуриентов. Он отметил, что управленец должен быть не только профессионалом, но и патриотом.

Минские власти запустят Telegram-каналы для обсуждения с горожанами вопросов ЖКХ.

В Беларуси выздоровели и выписаны 75 239 пациентов с COVID-19.

ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"

ФОТОФАКТ:Учения волонтеров поисково-спасательного отряда

ФОТОФАКТ: Осенняя ярмарка прошла в Солигорске

Дмитрий Дюбин выиграл чемпионат Беларуси по спортивной ходьбе на дистанции 35 км.

Футболистки "Динамо-БГУФК" впервые стали чемпионками Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 октября

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I Белорусско-еврейский фестиваль, посвященный еврейской культуре, ее истории в Беларуси и взаимосвязи двух культур, пройдет по 11 октября в онлайн-формате.

Х Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ" пройдет в Минске по 24 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 октября

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В Республике Беларусь - День архивиста.

Всемирный день охраны мест обитания.

70 лет назад родился Троян Юрий Антонович (г.Минск), артист балета, народный артист Беларуси (1979). В 1968 году окончил Белорусское хореографическое училище. С 1968 года на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь: артист, заместитель директора по работе с балетной труппой, педагог-репетитор. Его образам присуща лирико-романтическая направленность. Исполнил партии Альберта, Хозе и Адама в балетах "Жизель", "Кармен-сюита", "Сотворение мира" и др.

80 лет назад родился Павлов Виктор Павлович, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1994). Снимался в фильмах "Адъютант его превосходительства", "Место встречи изменить нельзя", "Зависть богов", "ДМБ" и др. Умер в 2006 году.

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