Картина выходных: поставки саудовской нефти, "Ночь музеев" и природные аномалии

ВЧЕРА
Картина выходных. 16-17 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения. Глава государства высоко оценил личный вклад и стремление Касым-Жомарта Токаева развивать двустороннее сотрудничество.
Саудовская нефть начинает поступать на "Нафтан".
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне В, прогноз "стабильный". Рейтинг еврооблигаций Беларуси также подтвержден на уровне В.
На будущей неделе в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий планируют исследовать 2 тыс. регулярных доноров плазмы и крови на наличие антител, которые используются при лечении заболевших COVID-19. Об этом сообщил директор центра Федор Карпенко. Более 100 заболевших COVID-19 стали реципиентами донорской плазмы. У примерно половины из них наблюдается положительная динамика после внедрения такого метода лечения. На будущей неделе в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий планируют провести от 35 до 40 переливаний плазмы, которая будет использоваться для лечения пациентов с COVID-19.
В Беларуси на 17 мая выздоровели и выписаны 9932 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Минздрав опубликовал адреса сайтов в интернете для заказа лекарственных средств.
"Белоруснефть" передала 100 тыс. л топлива медучреждениям.
Последние годы в Беларуси бьют температурные рекорды. Все чаще в этот период на территории нашей страны стали регистрировать не характерные для наших широт природные аномалии: появление песчаных бурь и дюн, обмеление рек. О причинах таких перемен рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.
ФОТОФАКТ: На "Линии Сталина" прошла "Ночь музеев"
ФОТОФАКТ: Турнир по пожарно-спасательному спорту "Кубок Победы" прошел в Минске.
ФОТОФАКТ: В минских парках заработали аттракционы
Европейский вещательный союз (ЕВС) подтвердил, что международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в 2021 году в Роттердаме (Нидерланды).
Гандболистки "Гомеля" в четвертый раз стали чемпионками Беларуси.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 18 мая
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Онлайн-конференция "Точность измерений - в интересах экономики и общества", посвященная Всемирному дню метрологии (20 мая), пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции. Задать вопрос можно в Telegram или Viber по номеру 80445838404.
Дом прессы проведет выездную пресс-конференцию на базе художественной мастерской В.И.Рынкевича "Современная белорусская акварельная живопись. Презентация уникального издания - фотоальбома "Акварелия". Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 мая
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130 лет назад родился Хо Ши Мин, деятель вьетнамского и международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения, вождь вьетнамской революции, основатель Партии трудящихся Вьетнама, основатель и первый президент Демократической Республики Вьетнам (с 1946 года). Умер в 1969 году.
90 лет назад родился Харитонов Леонид Владимирович, российский артист театра и кино, заслуженный артист России (1972). Снимался в фильмах "Школа мужества", "Солдат Иван Бровкин" и др. Умер в 1987 году.
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