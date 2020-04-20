Картина выходных: православная Пасха, декриминализация преступлений и акция "Послание ветерану"

ВЧЕРА

Картина выходных. 18-19 апреля

Православные верующие отметили Светлое Христово Воскресение - Пасху. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с праздником Воскресения Христова. Глава государства подчеркнул, что праздник Пасхи является источником великой радости и духовной силы. Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе. Президент выразил мнение, что в нынешней эпидемиологической обстановке не стоит закрывать людям дорогу к храму. Глава государства заявил, что в Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом. Также Александр Лукашенко дал распоряжение разместить зараженных коронавирусом граждан в областных больницах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением.

ФОТОФАКТ: Освящение пасхальной пищи на Гродненщине

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийского чемпиона Владимира Каминского с 70-летием.

В Беларуси декриминализируют ряд преступлений, сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, комментируя подготовку предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях. Также она рассказала, кому из осужденных могут сократить сроки и на каких условиях.

Заболеваемость COVID-19 должна снижаться в ближайшие 3-4 недели, заявила заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции, подчеркнул заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Врачам предоставлена возможность временно жить в центрах коллективного пребывания, сообщил Игорь Петришенко.

Правительство отменило свое постановление от 30 марта 2020 года №184 об ограничении роста цен на товары и тарифов на услуги не более 0,5% в месяц.

Обязательное декларирование средств для стирки вводится в Беларуси с 24 апреля.

В Беларуси определен порядок возмещения затрат на организацию эвакуационных рейсов.

Цены на социально значимые товары нужно привести в соответствие с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года №30 "О регулировании цен на социально значимые товары" не позже 22 апреля, сообщили в МАРТ.

В Беларуси рассматривают два пакета мер по поддержке в условиях пандемии, сообщил министр экономики Александр Червяков на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Организации ЖКХ рекомендуют отложить ремонт в квартире.

РЕПОРТАЖ: Проверка на дорогах: как дальнобойщики выполняют требования по профилактике COVID-19

В столице изменится график городского пассажирского транспорта в конце апреля - начале мая из-за переноса рабочих дней.

БГУ рассматривает возможность проведения аттестации студентов онлайн.

Офицеры Военной академии инициировали сбор средств для поддержки здравоохранения.

В Беларуси дан старт акции "Послание ветерану".

Иллюстрация Национального центра художественного творчества детей и молодежи

"Белпочта" проведет акцию к 75-летию Победы.

Белорусская республиканская пионерская организация запускает 20 апреля онлайн-проект "По следам Победы".

Фото БРПО

Золотой фонд БТ покажут онлайн. Дирекция фондовых материалов Белтелерадиокомпании запустила новый проект, приуроченный к 75-летию Победы.

В Беларуси запустили проект Artist.Gives - это платформа, на которой артисты проводят свои онлайн-мероприятия в поддержку сборов на благотворительные цели.

Национальный академический театр имени Янки Купалы продолжает расширять свое присутствие в online-пространстве и запустил рубрику “Чытаць я хацеў!”.

Записи легендарных спектаклей Большого театра Беларуси можно посмотреть онлайн.

БАТЭ и "Торпедо-БелАЗ" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси.

Фото ФК БАТЭ

Футболисты "Ислочи" победили "Славию" в чемпионате Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальная киностудия "Беларусьфильм" по 21 апреля будет размещать фильмы собственного производства в своих аккаунтах в социальных сетях и на официальном YouTube-канале.

Белорусские художники по 22 апреля проведут благотворительный онлайн-аукцион "ДЗЯКУЙ!". Вырученные от продажи картин средства будут направлены на помощь медикам.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

285 лет назад родился Кулибин Иван Петрович, русский механик, конструктор, изобретатель. Изобрел много различных механизмов. Усовершенствовал шлифовку стекол для оптических приборов. Разработал проект и построил модель одноарочного моста через р.Нева пролетом 298 м. Создал "зеркальный фонарь" (прототип прожектора), семафорный телеграф. Именем Кулибина названа улица в Минске. Умер в 1818 году.

95 лет назад родился Немировский Евгений Львович, российский историк-славист, исследователь белорусской литературы, доктор исторических наук (1972), профессор (1979). В 1950 г. окончил Московский заочный политехнический институт. Автор исследований по славянскому книгопечатанию, теории книговедения. Среди них: "Начало книгопечатания в Беларуси и Литве: Жизнь и деятельность Франциска Скорины", "Иван Федоров в Беларуси". Лауреат Государственной премии Беларуси (1994) за участие в создании цикла работ "Скорина и белорусская культура".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-