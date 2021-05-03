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03 мая 2021, 08:00

Картина выходных: православная Пасха, старт регистрации на ЦТ и изменения мая

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 мая

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси со Светлым Воскресением Христовым. Президент Беларуси отметил, что Пасха для всего христианского мира является символом торжества веры, жизни и справедливости. Белорусский лидер признался, что очень любит праздник Светлой Пасхи, а также призвал граждан к созиданию с молитвой о Беларуси и любовью в сердцах. Александр Лукашенко в Пасху посетил Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в городе Турове, где передал в дар храму воссозданную святыню - напрестольный Туровский крест, который был утрачен после землетрясения, разрушившего собор в XIII веке.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой Господней.

Митрополит Вениамин: следование заветам Спасителя - залог мирного и доброго будущего Беларуси.

ФОТОФАКТ: Верующие освящают пасхальную трапезу

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем. Глава государства пожелал белорусам мирного неба, здоровья, счастья и новых профессиональных свершений.

Оплачиваемый выходной на диспансеризацию, смешанный режим работы - Костевич о планах по изменению ТК

Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции. Такое заявление было сделано 1 мая во время пикета, состоявшегося у здания посольства США в Минске

Головченко о кооперации с РФ в микроэлектронной промышленности: намечен план действий.

В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование.

В связи с ростом БПМ с 1 мая в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий, социальных выплат и доплат.

Пенсионерам с 1 мая предоставляется скидка на проезд в электричках.

Некоторые марки сигарет подорожали в Беларуси с 1 мая.

Детская железная дорога имени Константина Заслонова открыла свой 66-й сезон.

ФОТОФАКТ: Сезон аттракционов открылся в Минске

ФОТОФАКТ: Сезон фонтанов начался в Минске

ФОТОФАКТ: Весенний фестиваль "Бельтайн" прошел в Ботаническом саду

Белорусские батутисты выиграли золото и серебро ЧЕ в Сочи.

Белорусские атлеты Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили мировые рекорды.

Белоруски Елена Фурман и Татьяна Гончарова завоевали серебро КМ по академической гребле.

Фото Белорусской федерации гребли
Фото Белорусской федерации гребли

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 мая

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Пасхальный фестиваль пройдет по 7 мая в Белорусской государственной академии музыки.

В Софийском соборе в Полоцке пройдет по 5 мая XXХIII Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки.

Шесть музеев Минска проведут по 23 мая культурно-познавательный проект "Музейныя лабірынты. Час сямейных адкрыццяў": Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Государственный литературный музей Янки Купалы, Музей истории театральной и музыкальной культуры, Музей истории города Минска, Литературный музей Петруся Бровки и филиал музея истории белорусской литературы "Беларуская хатка".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 мая

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

110 лет назад родился Клименко Николай Иванович, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945, посмертно). С августа 1941 года на фронте. Заместитель командира батальона стрелкового полка старший лейтенант Клименко отличился при освобождении Могилевской области. 28.6.1944 года у д.Заречье Бобруйского района группа бойцов под его командованием прорвала оборону противника, уничтожила 400 и взяла в плен 80 гитлеровцев. 30.6.1944 года с 10 бойцами форсировал р.Березину и в тылу врага занял огневой рубеж у переправы через р.Свислочь возле д.Свислочь Осиповичского района, преграждая путь отступающим из бобруйского "котла" гитлеровцам. Отбивал контратаки противника до подхода подкрепления. Погиб в этом бою.

110 лет назад родился Рунец Петр Николаевич (д.Озерище Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1940 году окончил Коммунистический институт журналистики в Минске. Работал в газете "Піянер Беларусі", журнале "Бярозка", на Белорусском радио. Большинство его произведений посвящены юным читателям. Среди них: "В весенние дни", "Конец сказки", "Гипсовая маска". Вместе с Я.Мавром составил сборник детских воспоминаний о войне "Никогда не забудем". Умер в 1997 году.

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