Картина выходных: праздник аграриев, повышение зарплат соцработникам и триумф Соболенко

ВЧЕРА

Картина выходных. 14-15 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил аграриев Гродненской области с завершением уборочной кампании.

Фото из архива

Доля сельхозпроизводства в ВВП Беларуси составляет около 6%. Такие данные приводит Белстат в обзоре ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Армен Джигарханян. Фото ТАСС

Глава государства Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского радио с 95-летием организации.

Зарплаты работников сферы социального обслуживания будут увеличены с 1 января 2021 года.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Геннадий Соловей: Пандемия - время гиперответственности

В Беларуси на 15 ноября выздоровели и выписаны 95 843 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. Также он заявил, что вакцинация российской разработкой "Спутник V" от COVID-19 в Беларуси может начаться в 2021 году, прививку могут получить 1,8 млн человек. Министерство здравоохранения Беларуси рассчитывает выйти на плато по заболеваемости коронавирусом в декабре 2020 года - январе 2021-го.

Фото из архива

РУП "Белпочта" из-за COVID-19 отменила услугу по примерке товара из посылок.

В Беларуси за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось в три раза.

ФОТОФАКТ: Музей елочных игрушек

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс.

Арина Соболенко. Фото j48tennis.net

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли нур-султанский "Барыс" в матче чемпионата КХЛ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 ноября

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Для профилактики аварий на пассажирском транспорте в столице по 20 ноября пройдет комплекс мероприятий под условным названием "Автобус".

Акцию "Беларусь - энергоэффективная страна" проведет по 20 ноября Департамент по энергоэффективности Госстандарта.

В Витебском областном краеведческом музее по 22 ноября открыта выставка художественных работ известного исследователя белорусской деревянной архитектуры, члена Союза архитекторов СССР Юрия Якимовича.

Выставка "Созвучие", организованная совместно с издательским домом "Звязда", по 22 ноября будет открыта в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 ноября

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Международный день студентов.

Международный день недоношенных детей.

150 лет назад родился Блажко Сергей Николаевич (г.п.Хотимск Могилевской обл.), советский астроном, член-корреспондент АН СССР (1929), заслуженный деятель науки РСФСР (1934). В 1892 г. окончил Московский университет, где работал с 1896 г. Одновременно с 1894 г. в астрономической обсерватории университета (в 1920-1931 гг. директор). Автор научных трудов по астрофотометрии и астрономии. Впервые сфотографировал и объяснил спектры метеоров (1904), впервые в России исследовал высоты их сгорания. Открыл у короткопериодических цефеид переменность периода и формы кривой блеска (эффект Блажко, 1907). Предложил первую полную теорию затменно-двойных звезд (1911), новый метод обнаружения малых планет (1919). Сконструировал ряд астрономических приборов. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1956 году. Его именем названы малая планета и кратер на обратной стороне Луны.

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