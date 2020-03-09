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09 марта 2020, 08:00

Картина выходных: предложения о поставках нефти, забег Beauty Run и мифы о коронавирусе

ВЧЕРА

Картина выходных. 7-8 марта

Предложений о поставках и переработке в Беларуси нефти уже немало. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

"Нафтан" начал принимать на переработку танкерную нефть, поставленную через Клайпеду. Вся вторая партия - 160 тыс. т российской нефти, закупленной через трейдеров без премии, - будет поставлена на предприятие в марте, сообщил генеральный директор ОАО "Нафтан" Александр Демидов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественницам искренние и теплые поздравления по случаю Дня женщин. Глава государства отметил, что созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение - главные черты белорусских женщин.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Beauty Run состоялся в Минске

Женщинам посвящается - архивные фотографии БЕЛТА к 8 Марта.

Подготовка к VII Форуму регионов Беларуси и России находится на начальном этапе. Мероприятию планируют придать новый импульс. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич раскрыл детали расследования дела о взрывах салютных установок в Минске. Следственный комитет объявил своим приоритетным направлением работы на текущий год введение дополнительных мер при расследовании преступлений в сфере высоких технологий. Следственный комитет инициировал несколько законодательных норм в области распространения порнографии.

Воложинский район отметил 80-летие.

В Беларуси вылечен первый пациент с диагнозом "коронавирусная инфекция", сообщили в пресс-службе Минздрава.

Из-за новизны болезни коронавируса в информационном поле появилось несколько мифов, которые возникли в том числе из-за некомпетентности журналистов и желающих пропиариться в соцсетях. О самых распространенных заблуждениях рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. Риск появления тяжелых форм заболевания, вызванного новым коронавирусом, Минздрав оценивает, как не очень высокий.

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ФОТОРЕПОРТАЖ: Гала-концерт "Звезды мирового балета. От классики до модерна" прошел в Минске

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Белоруска Алина Горносько выиграла золото турнира Гран-при по художественной гимнастике в Брно.

Белоруска Марина Зуева заняла второе место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене.

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В Национальном историческом музее Республики Беларусь откроется выставочный проект "Копилка добрых мелочей", организованный совместно с ОАО АСБ "Беларусбанк". Главная идея проекта - создать интерактивное выставочное пространство, раскрывающее образ банка как места для добрых, хороших дел, где реализуются социальные и культурные проекты, поддерживается национальная культура, ценятся простые вещи и работают отзывчивые люди. Начало в 17.00.

Фестиваль "Великопостные концерты" пройдет по 23 марта в Минске.

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Знаменательные даты 10 марта

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100 лет назад родился Мартинович Аркадий Никифорович (д.Боброво Глусского р-на Могилевской обл.), писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1980). В 1955 году окончил БГУ. В 1974-1981 годах главный редактор издательства "Мастацкая лiтаратура". Автор прозаических сборников "Надежда", "Пусть идет дождь", романа о Великой Отечественной войне "Не ищи следов своих" и др. Умер в 2009 году.

90 лет назад родился Кириллов Николай Степанович (Тверская обл., Россия), художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1991). Окончил Высшее художественно-промышленное училище им.Мухиной в Ленинграде. Автор проектов художественного оформления экспозиций Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, ВДНХ Беларуси, портретов, серии пейзажей "По Сибири", "По Беларуси" и др. Для работ характерны монументальность образного строя, динамичность мазка, стремление передать глубину и содержательность образов, сдержанность цветовой гаммы.

80 лет назад родился Чак Норрис (настоящее имя - Карлос Рэй Норрис-младший), американский киноактер и мастер боевых искусств, получивший известность исполнением главных ролей в фильмах-боевиках.

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