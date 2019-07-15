Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 июля 2019, Пн
+20°C
Переменная облачность EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
Главное
"Славянский базар - 2019": Витебск принимает международный форум искусств
Культура
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
Культура
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
Экономика
Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры
Общество
Информацию защищает закон… и "Облако-62"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Празднование Дня пожарной службы в Минске пройдет 20 июля
09:52 Регионы
Работница магазина в Сенно украла из кассы более Br30 тыс.
09:44 Происшествия
Китайское приложение найдет собаку по "отпечаткам" носа
09:42 Технологии
Столичная уборщица украла арендный самокат и избавилась от GPS-датчиков
09:37 Происшествия
В Непале из-за наводнений погибли 65 человек, десятки пропали без вести
09:34 В мире
В Речице нетрезвый водитель на легковушке врезался в автомобиль ГАИ
09:26 Происшествия
В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы
09:24 Происшествия
Макей подчеркивает важность экономического вектора в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках
09:19 Политика
Во Франции футбольные фанаты устроили погромы, задержаны 282 человека
09:10 В мире
Российский военно-исторический лагерь "Бородино" впервые примет на отдых брестских кадетов
09:05 Общество
Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры
09:00 Общество
Животные-топиарии в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле
08:58 Регионы
Метание карабина, полоса препятствий и "Мозгобойня" - студенты Гомеля проведут турслет
08:51 Регионы
Информацию защищает закон… и "Облако-62"
08:50 Общество
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
08:48 Культура
В выходные ГАИ задержала 173 пьяных водителя
08:41 Общество
В Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассвете
08:38 Культура
Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе
08:03 Спорт
Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"
08:00 Общество
В Быховском районе сгорело 30 т сена
07:42 Происшествия
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Молодежная политика Беларуси Молодежная политика Беларуси
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"

Общество 15.07.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 июля

Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию планирует сохранить объемы текущей поддержки сельского хозяйства, заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Турчин.

Александр Турчин
Александр Турчин

Министерство обороны проработало дополнительные предложения, которые позволят повысить престиж срочной службы, заявил руководитель оборонного ведомства Андрей Равков. Он также сообщил, что Минобороны и Минобразования совершенствуют допризывную подготовку в школах. В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах.

Некоторые услуги железнодорожных вокзалов подорожали в Беларуси.

В следующем году угадать ответ на ЦТ станет еще сложнее - РИКЗ.

Представитель Казахстана Адильхан Макин набрал наибольший бал на XXVIII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019".

Очередной рекорд установили на "Славянском базаре" во время феста уличного искусства "На семи ветрах". На Пушкинском мосту собрали тысячу поцелуев в соцсетях.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День молодежи на "Славянском базаре".

Прошедшие в Минске II Европейские игры стали вкладом в здоровье нации. Такое мнение высказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Он также добавил, что после II Европейских игр зарубежные коллеги высказывают мнения, что Беларусь могла бы принять и Олимпийские игры.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник дружбы Беларусь-Италия в Минске

ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль.

Белорусские молодые музыканты Анастасия Михновец и Мирослав Батальонок завоевали серебро и бронзу соответственно на фестивале русской классической музыки Kustendorf сlassic, который прошел в сербском этноселе Дрвенград.

РЕПОРТАЖ: Адреналин и земля как на ладони - под Гомелем люди с ограниченными возможностями прыгнули с парашютом.

Евгений Назаревич из Гродно установил мировой рекорд в поднятии 50-килограммовой гири.

Шесть золотых медалей выиграли белорусы на молодежном ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ в Чехии.

Прыгун Максим Недосеков завоевал золотую медаль ЧЕ (U-23) по легкой атлетике в Швеции.

Белорусская грация Юлия Евчик завоевала серебро в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Фест уличного искусства "На семи ветрах" пройдет в Витебске по 15 июля и традиционно соберет множество разноплановых артистов.

Выставка "Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей", приуроченная к 25-летию белорусского рубля, будет работать в Музее современной белорусской государственности по 2 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

100 лет назад родился Охрименко Павел Павлович (Полтавская обл., Украина), белорусский и украинский критик, литературовед, фольклорист, доктор филологических наук, профессор. Исследовал белорусский и украинский фольклор и литературу, белорусско-украинский фольклор и литературные взаимосвязи. Соавтор учебников и пособий для студентов "Белорусское устно-поэтическое творчество", "Древняя белорусская литература" и др. Выступал в печати по вопросам современной литературы. Умер в 1997 году.

50 лет назад родился Миневский Андрей Петрович (г.Гродно), белорусский спортсмен (гандбол), заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион Олимпийских игр. Обладатель Кубка европейских чемпионов.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2916 BYN 2.288 BYN 2.293 BYN
USD
2.0342 BYN 2.033 BYN 2.038 BYN
RUB
3.2269 BYN 3.215 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах вузов
Все видео

Фотоновости

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на "Славянском базаре"
Все фото

Инфографика

Новые визовые правила "шенгена" Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Это праздник дружбы и взаимопонимания" - Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"
Лукашенко отмечает положительные тенденции белорусско-французского взаимодействия
Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами при железнодорожной аварии
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей подчеркивает важность экономического вектора в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках
Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире
Франция намерена развивать сотрудничество с Беларусью в сфере укрепления европейской стабильности - посол
Экономика
Фото из архива "Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему трубопроводов от грязной нефти
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
МАРТ скорректировал ассортиментные перечни товаров для торговых объектов
Происшествия
Фото из архива В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы
Работница магазина в Сенно украла из кассы более Br30 тыс.
Столичная уборщица украла арендный самокат и избавилась от GPS-датчиков
Регионы
ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль
Празднование Дня пожарной службы в Минске пройдет 20 июля
Животные-топиарии в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле
Спорт
Фото ФК "БАТЭ" Футболисты БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси
Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе
Московский ЦСКА проиграл "Крыльям Советов" на старте чемпионата России
Технологии
Фото из архива Гомельчане могут узнавать о плановых отключениях горячей воды при помощи специального виджета
Китайское приложение найдет собаку по "отпечаткам" носа
Сбой произошел в работе европейской спутниковой системы Galileo
Культура
Казахстанец набрал наибольший балл на конкурсе "Славянского базара"
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
В Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассвете
В мире
Фото Getty Images В Непале из-за наводнений погибли 65 человек, десятки пропали без вести
Во Франции футбольные фанаты устроили погромы, задержаны 282 человека
Ливни нарушили работу аэропорта города Бургас в Болгарии
Калейдоскоп
Боровская и Мерааи спели с уличными музыкантами
На аукцион Sotheby's впервые выставили раритетные кроссовки
В Бразилии обнаружили лилию возрастом 115 млн лет
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Хрю-хрю, или Как завалить кабана в квартире
Трезвый взгляд на дорогу
На пути к офицерским звездам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия