Картина выходных: Президент о геополитике и выборах, бал выпускников и открытие трудового семестра

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня встретился в Солигорске с активом Минской области. На телеканале "Беларусь 1" показали фрагменты выступления Президента на закрытой части мероприятия. В частности, глава государства затронул тему геополитики, прокомментировав противостояние между США и Китаем и конфликты в различных регионах планеты. Президент обратил внимание: сейчас первостепенное значение имеет вопрос, не кто станет Президентом в Беларуси (хоть и он очень важен), а какое будущее ожидает страну на фоне многочисленных конфликтов в мире. Также глава государства высказался о ситуации в Беларуси в контексте избирательной кампании. По его словам, предпринимаются попытки расшатать обстановку в стране, поэтому власть предпринимает упреждающие шаги. Общаясь с чиновниками, он также предупредил их, что не намерен прекращать борьбу с коррупцией в стране. Президент также рассказал, как решали проблему с водой в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования. Глава государства поделился с выпускниками своей мечтой. Президент также заявил, что суверенитет - это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами.

Президент Беларуси направил поздравление с Днем молодежи. Александр Лукашенко подчеркнул, что дальнейшую судьбу народа определяет молодежь: она отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.

Официальное открытие третьего трудового семестра - 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, состоялось на площади Государственного флага Беларуси. Белорусские студенческие отряды - признанный молодежный бренд, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Равные возможности для получения образования и саморазвития для каждого стали одним из важнейших достижений суверенной Беларуси. Такое мнение высказала ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.

Министерство образования установило перечень учебных предметов, по которым будут проводиться выпускные экзамены в 2020/2021 учебном году, и формы их проведения.

Стимулирующие тарифы на электроэнергию для горячего водоснабжения и отопления жилых помещений значительно увеличили спрос на нее со стороны населения. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич

Санавиация, КТ и резидентура - Караник обсудил с выпускниками медвуза развитие отрасли.

Надбавки за работу с инфекциями положены и врачам-интернам, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси выздоровели и выписаны 45 027 пациентов с COVID-19.

Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты.

Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь.

ФОТОФАКТ: Около тысячи военнослужащих внутренних войск МВД приняли присягу

"Большой городской пикник" и праздник книги - как в Могилеве прошел День города

ФОТОФАКТ: Кубок Беларуси по гребле

ФОТОФАКТ: Аслан Карацев выиграл чемпионат Беларуси по теннису

Аслан Карацев

Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису

ФОТОФАКТ: На Заславском водохранилище появился инклюзивный пляж

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 июня

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Детский фонд ООН, Программа развития ООН и Фонд ООН в области народонаселения при финансовой поддержке правительства Великобритании проведут трехдневный онлайн-марафон "Создание благоприятной среды для развития потенциала детей и женщин". Будут обсуждаться вопросы создания дружественной и благоприятной среды, свободной от буллинга.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 июня

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В Республике Беларусь - День экономиста.

Генассамблея ООН объявила, что отныне 30 июня будет Международным днем астероида.

Международный день парламентаризма.

195 лет назад родился Флористан Эрве, французский композитор, один из основоположников французской оперетты и жанра оперетты-буфф. Автор оперетт "Маленький Фауст", "Мадмуазель Нитуш", балетов, духовной музыки, песен. Умер в 1892 году.

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