Картина выходных: Президент о геополитике и выборах, бал выпускников и открытие трудового семестра

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 29 июня 2020
Минск Переменная облачность +25°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:30 Четырех человек судят в Минске по делу о мошенничестве с недвижимостью Происшествия
11:23 В Гомеле пассажир угрожал убийством таксисту за отказ изменить маршрут Происшествия
11:21 Рыбу нельзя ловить во время грозы и вблизи линий электропередачи - БООР Общество
11:17 В России за сутки выявили 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
11:15 В Беларуси за прошлую неделю случилось 26 лесных пожаров Общество
11:15 Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону Общество
11:14 "Кировск-СДЮШОР" и "Брест" вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по пляжному футболу Спорт
11:08 В Пакистане при нападении на фондовую биржу погибли 7 человек В мире
11:03 Жительница Мядельского района обвиняется в мошенничестве на Br109 тыс. Происшествия
11:00 "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": сельское хозяйство в цифрах Общество
10:56 Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае упал на 91,3% В мире
10:55 "Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды Регионы
10:49 Инженера стройорганизации Бреста задержали при получении взятки Происшествия
10:45 НАН предлагает молодым ученым поучаствовать в конкурсе разработок для компании LG Общество
10:35 В Гомеле горело кафе Происшествия
10:31 Маджидов: главное, что у нас есть, это свобода и независимость Спорт
10:29 В Украине из-за непогоды обесточено более 100 населенных пунктов В мире
10:27 ФОТОФАКТ: Брестский "Рух" разгромил бобруйскую "Белшину" в матче чемпионата Беларуси Спорт
10:24 Футболистки "Динамо-БГУФК" идут без потерь в женском чемпионате Беларуси Спорт
10:21 БООР собирает предложения охотников и рыболовов по изменению устава объединения Общество
10:18 Инвесторам предлагают проект мультимодального центра логистики на белорусско-польской границе Регионы
10:13 Вербовщики террористов призывают распространять коронавирус в общественных местах В мире
10:01 Виктор Гончаренко продолжает тренировать футболистов московского ЦСКА Спорт
09:56 Причиной смерти рабочих в колодце на пр.Дзержинского мог быть низкий уровень кислорода Происшествия
09:51 В Бангладеш из-за перевернувшегося парома погибли 11 человек В мире
09:49 Нотариусы 2 июля проведут для граждан бесплатные консультации Общество
09:43 Boeing впервые после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии начинает испытательные полеты 737 Max В мире
09:38 Новую ледовую арену в Витебске начнут строить в сентябре Регионы
09:19 В Витебске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 11 человек Происшествия
09:16 Матчи Кубка Дэвиса перенесены на 2021 год Спорт
Все новости
Все новости
Общество
29 июня 2020, 08:00

Картина выходных: Президент о геополитике и выборах, бал выпускников и открытие трудового семестра

ВЧЕРА

Картина выходных. 27-28 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 июня встретился в Солигорске с активом Минской области. На телеканале "Беларусь 1" показали фрагменты выступления Президента на закрытой части мероприятия. В частности, глава государства затронул тему геополитики, прокомментировав противостояние между США и Китаем и конфликты в различных регионах планеты. Президент обратил внимание: сейчас первостепенное значение имеет вопрос, не кто станет Президентом в Беларуси (хоть и он очень важен), а какое будущее ожидает страну на фоне многочисленных конфликтов в мире. Также глава государства высказался о ситуации в Беларуси в контексте избирательной кампании. По его словам, предпринимаются попытки расшатать обстановку в стране, поэтому власть предпринимает упреждающие шаги. Общаясь с чиновниками, он также предупредил их, что не намерен прекращать борьбу с коррупцией в стране. Президент также рассказал, как решали проблему с водой в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Республиканского бала выпускников учреждений высшего образования. Глава государства поделился с выпускниками своей мечтой. Президент также заявил, что суверенитет - это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами.

Президент Беларуси направил поздравление с Днем молодежи. Александр Лукашенко подчеркнул, что дальнейшую судьбу народа определяет молодежь: она отдает на благо Отчизны свои таланты и энергию, жаждет передовых знаний и внедрения инноваций, готова совершенствовать любые технические решения и смотрит в завтрашний день с оптимизмом.

Официальное открытие третьего трудового семестра - 2020, посвященного 75-летию Великой Победы, состоялось на площади Государственного флага Беларуси. Белорусские студенческие отряды - признанный молодежный бренд, заявил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич.

Равные возможности для получения образования и саморазвития для каждого стали одним из важнейших достижений суверенной Беларуси. Такое мнение высказала ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко.

Министерство образования установило перечень учебных предметов, по которым будут проводиться выпускные экзамены в 2020/2021 учебном году, и формы их проведения.

Стимулирующие тарифы на электроэнергию для горячего водоснабжения и отопления жилых помещений значительно увеличили спрос на нее со стороны населения. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич

Санавиация, КТ и резидентура - Караник обсудил с выпускниками медвуза развитие отрасли.

Надбавки за работу с инфекциями положены и врачам-интернам, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси выздоровели и выписаны 45 027 пациентов с COVID-19.

Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты.

Жители Минска, в чьих квартирах были проблемы с качеством воды, не будут платить за воду за июнь.

ФОТОФАКТ: Около тысячи военнослужащих внутренних войск МВД приняли присягу

"Большой городской пикник" и праздник книги - как в Могилеве прошел День города

ФОТОФАКТ: Кубок Беларуси по гребле

ФОТОФАКТ: Аслан Карацев выиграл чемпионат Беларуси по теннису

Аслан Карацев
Аслан Карацев

Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису

ФОТОФАКТ: На Заславском водохранилище появился инклюзивный пляж

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Детский фонд ООН, Программа развития ООН и Фонд ООН в области народонаселения при финансовой поддержке правительства Великобритании проведут трехдневный онлайн-марафон "Создание благоприятной среды для развития потенциала детей и женщин". Будут обсуждаться вопросы создания дружественной и благоприятной среды, свободной от буллинга.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День экономиста.

Генассамблея ООН объявила, что отныне 30 июня будет Международным днем астероида.

Международный день парламентаризма.

195 лет назад родился Флористан Эрве, французский композитор, один из основоположников французской оперетты и жанра оперетты-буфф. Автор оперетт "Маленький Фауст", "Мадмуазель Нитуш", балетов, духовной музыки, песен. Умер в 1892 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Рыбу нельзя ловить во время грозы и вблизи линий электропередачи - БООР
Фото из архива В Беларуси за прошлую неделю случилось 26 лесных пожаров
Фото из архива Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону
"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": сельское хозяйство в цифрах
Фото из архива НАН предлагает молодым ученым поучаствовать в конкурсе разработок для компании LG
Фото из архива БООР собирает предложения охотников и рыболовов по изменению устава объединения
Главное
Александр Лукашенко во время встречи с активом Минской области. Фото из архива Геополитика, отношения с Россией и выборы - подробности закрытой встречи Лукашенко с активом Минской области
Лукашенко: выборы будут очень интересные, а после выборов будет еще интереснее
В Беларуси выздоровели и выписаны 45 027 пациентов с COVID-19
Минус 5 000 рублей! Покупка квартиры онлайн становится все популярнее
Топ-новости
Нотариусы 2 июля проведут для граждан бесплатные консультации
"Минскводоканал" обновил список адресов, по которым организован подвоз питьевой воды
Любая агрессия уступает дипломатии, опирающейся на гарантированную справедливость
Минчан, пострадавших от некачественной воды, освободят от уплаты за воду за июнь
Васильев: взятый в Беларуси курс позволил проявиться большому количеству талантов
Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону
Равные возможности в образовании и развитии - одно из важнейших достижений суверенной Беларуси
Расписание движения общественного транспорта в Минске изменится 3-5 июля
Чартерные рейсы из Беларуси в Тунис отложены до 5 июля
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси
Рыбу нельзя ловить во время грозы и вблизи линий электропередачи - БООР
Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису
Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн
ФОТОФАКТ: Минск украсили ко Дню Независимости
Аллея Дружбы в честь 75-летия Победы появится в Минске
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.