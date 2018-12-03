Картина выходных: Президент о торговых войнах, изменения в закон о СМИ и лучшие фото ноября

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" подтвердил приверженность белорусской стороны многополярному миру. По его словам, Евразийский экономический союз представляет собой одну из опор многополярного мира, наряду с США, Китаем, Россией, отчасти Индией. Президент Беларуси считает, что различные санкции и разгорающиеся в мире торговые войны представляют собой шанс для экономик стран Евразийского экономического союза.

Во время интервью

Основные изменения и дополнения в закон о СМИ, направленные на совершенствование правоотношений в медиасфере, вступили в силу с 1 декабря.

Большинство белорусских интернет-ресурсов так или иначе используют идентификацию пользователей, рассказал первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий. Говоря о том, как новые нормы будут работать на практике, он подчеркнул, что больших изменений не ожидается.

Граждане смогут проверить свое нахождение в базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с помощью специальной электронной услуги, которая введена в Беларуси. Предоставление таких сведений доступно с 1 декабря, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

ПВТ утвердил правила работы резидентов с криптовалютами.

Вступило в силу постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 31 октября 2018 года №82, которым изменен тариф на тепловую энергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.

Новые участки платных автомобильных дорог вводятся в системе BelToll.

ИНТЕРВЬЮ: Андрей Швед о современном лабораторном корпусе для судэкспертов, международных контактах и итогах за год.

Военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне БелАЭС.

Белорусский паспорт стал 54-м в рейтинге самых влиятельных паспортов мира 2018 года. Он улучшил свои позиции по сравнению с 2017-м, когда находился на 57-й позиции.

Стартовала продажа билетов на II Европейские игры 2019 года в Минске.

Лучшие фото БЕЛТА в ноябре.

Друзья. Фото Рамиля Насибулина

РЕПОРТАЖ: Минский международный женский клуб провел Рождественскую благотворительную ярмарку.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Иудеи отмечают один из главных праздников своей религии - Хануку.

РЕПОРТАЖ: Закулисные истории белорусской танцевальной премии - 2018.

Ледовое шоу может появиться на "Славянском базаре".

Клаудия Кардинале: "Взгляд подарил мне мировую славу".

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил составы команд на первые гонки Кубка мира.

Футболисты солигорского "Шахтера" завоевали серебро, минское "Динамо" стало обладателем бронзы 28-го чемпионата Беларуси.

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли по буллитам в гостях "Витязь" со счетом 4:3 и прервали четырехматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ.

Джордж Буш, 41-й президент Соединенных Штатов Америки, скончался в возрасте 94 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования Президенту США Дональду Трампу, родным и близким Джорджа Герберта Уокера Буша и всему американскому народу.

Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Положение лиц с инвалидностью в Республике Беларусь. Результаты проведенного Белстатом при поддержке ЮНИСЕФ единовременного выборочного обследования домашних хозяйств".

В Гомельском государственном колледже искусств имени Н.Ф.Соколовского откроется XVI Международный детский конкурс "Музыка надежды".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

115 лет назад родился Лагин Лазарь Иосифович (г.Витебск), российский писатель. Работал в газете "Правда" и журнале "Крокодил". Автор знаменитой повести-сказки "Старик-Хоттабыч" и сценария одноименного фильма, романов "Патент "АВ", "Остров разочарования", повести "Броненосец "Анюта", воспоминаний о В.Маяковском "Жизнь тому назад" и др. Умер в 1979 году.

105 лет назад родилась Бельзацкая Марина Николаевна (г.Москва), белорусская артистка балета, балетмейстер, заслуженный деятель культуры Беларуси, народная артистка Беларуси. Создатель, художественный руководитель и хореограф ансамбля танца "Ровесник" республиканского Дворца культуры профсоюзов. Умерла в 2004 году.

105 лет назад родился Адлер Роберт (1913-2007), американский изобретатель, один из создателей телевизионного пульта дистанционного управления. Умер в 2007 году.

75 лет назад родился Камейша Казимир Викентьевич (д.Малые Новики Столбцовского р-на Минской обл.), белорусский поэт. Работал в районных газетах, на Белорусском радио, в журналах "Полымя", "Вясёлка", "Маладосць", "Вожык". Автор лирических поэм, стихотворных сборников для детей, статей о творчестве белорусских писателей. Некоторые его стихи положены на музыку.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-