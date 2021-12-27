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27 декабря 2021, 07:58

Картина выходных: приоритеты на 2022 год, рост темпов вакцинации и рождественский забег

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-26 декабря

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время предстоящего визита белорусского лидера в Санкт-Петербург.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря, с праздником. Александр Лукашенко отметил, что во все времена главной жизненной ценностью была и остается семья - круг близких и родных людей, где каждый заботится о каждом, где детей учат радоваться, творить, любить родителей, отчий дом и Родину.

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ рассказала о характере готовящегося новогоднего обращения главы белорусского государства Александра Лукашенко. Уходящий 2021 год не был простым ни для Беларуси, ни для главы государства Александра Лукашенко, отметила Наталья Эйсмонт. К недавно запущенному президентскому мерчу - одежде с цитатами Александра Лукашенко, которая пока доступна в черно-белых вариантах - будут впоследствии добавлять новые цвета и краски, рассказала пресс-секретарь.

Повышение конкурентоспособности экономики и уровня доходов населения будут в приоритете в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Cо стороны западных партнеров звучат голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации с Беларусью. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Глава белорусского внешнеполитического ведомства подвел некоторые итоги уходящего года, в том числе отметил успехи страны на внешнеэкономическом треке.

Торговые сети предоставят скидки на социально значимые товары определенным группам населения. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

КОММЕНТАРИЙ: Промышленный туризм в Беларуси сегодня и завтра

Темпы вакцинации против COVID-19 в Беларуси в декабре выросли в 2 раза. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 983 пациента с COVID-19, выписаны 1236.

ФОТОФАКТ: Рождественский забег прошел в Минске

ФОТОФАКТ: Рождественская ярмарка в Минске

ФОТОФАКТ: Традиционный обряд "Ішла каляда калядуючы..." прошел в музее народной архитектуры и быта

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 декабря

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Состоится выездной пресс-тур в Борисовский опытный лесхоз на тему "Навстречу Новому году. Работа резиденций Деда Мороза на базе охотничьих комплексов Минлесхоза". Начало в 10.00.

На базе Дворца спорта пройдут по 1 января республиканские легкоатлетические "Рождественские старты".

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси пройдет по 2 января мероприятие "Цветы под снегом, или Тайна новогодней елки".

В Верхнем городе пройдут по 2 января представление "Новогодний космолет" и интерактивная программа "Путь к Земле".

Православный фестиваль "Радость" пройдет по 6 января во Дворце искусств. Основной акцент программы в этом году - семья.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 декабря

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Международный день кино.

115 лет назад родился Бари Исидор Германович, белорусский хоровой дирижер и педагог. В 1934 году окончил Московскую консерваторию. В 1922-1925 годах руководил любительским хором в Гомеле. С 1934 года преподавал на дирижерско-хоровом факультете Белорусской консерватории. В 1937-1941 годах художественный руководитель хора Белгосфилармонии. Автор партизанских песен, в т.ч. "Боевая партизанская". Умер в 1944 году.

115 лет назад родился Родионов Николай Ильич (г.Санкт-Петербург, Россия), российский и белорусский актер, народный артист России (1957). В 1957-1976 годах работал в Могилевском областном драматическом театре. Среди ролей: Семен Кныш и Бонч-Бруевич ("Главная ставка", "Годы грозовые" К.Губаревича), Иванов ("Всего одна жизнь" А.Мовзона), Монахов ("Последняя инстанция" Н.Матуковского) и др. Умер в 2000 году.

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