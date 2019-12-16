Картина выходных: присяга новобранцев, победы хоккеистов и Минск в новогодних огнях

ВЧЕРА

Картина выходных. 14-15 декабря

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год.

Фото из архива

Европейский банк реконструкции и развития может выделить средства на реконструкцию мостов в регионах. Об этом рассказал глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский. Международный инвестор заинтересован в приватизации Красносельского цементного завода.

Фото из архива

Январская зарплата бюджетников не должна быть ниже декабрьской с учетом усредненной премии. Это следует из разъяснения к указу №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", которое размещено на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Из двух тысяч бутылок - скамейка: инженеры из Минска внедряют необычный способ утилизации пластика.

Фото из архива

В Беларуси скорректирована квота на производство водки и ликеро-водочных изделий в 2019 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №857 от 12 декабря 2019 года.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Более 1 тыс. военнослужащих приняли присягу в Брестской крепости.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Новобранцы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады приняли присягу в Витебске.

Более 2,5 тыс. новобранцев приняли присягу в 72-м ОУЦ в Печах.

Во время присяги

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошел VI областной открытый турнир робототехники "РобоФэст".

Во время турнира

Белорусская железная дорога с 15 декабря расширяет маршрутную сеть со странами Западной Европы.

К 2022 году "Минсктранс" планирует приобрести более 1,5 тыс. единиц комфортабельного низкопольного пассажирского транспорта, сообщили на предприятии.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск засиял новогодними огнями.

В Минске начали работу новогодние и рождественские ярмарки.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег Санта-Клаусов прошел в Минске.

Во время забега

ФОТОФАКТ: Традиционное шествие Дедов Морозов и других персонажей прошло в Гродно.

Мисс мира стала красавица из Ямайки, белоруска Анастасия Лавринчук отмечена в двух номинациях.

Хоккейная команда Президента Беларуси победила гродненцев в матче любительского турнира.

Во время матча

Хоккеисты сборной Беларуси выиграли Турнир шести наций в Будапеште. В финальном матче подопечные Михаила Захарова победили французов со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Юниорская сборная Беларуси по хоккею выиграла турнир в Елгаве.

Хоккеисты Австрии стали победителями молодежного ЧМ в Минске. Сборная Латвии, победив сверстников из Норвегии, обеспечила себе серебро молодежного чемпионата мира по хоккею в первом дивизионе. Сборная Беларуси выиграла у команды Дании со счетом 7:2 в заключительном матче молодежного чемпионата мира в первом дивизионе и завоевала третье место по итогам домашнего чемпионата мира.

Биатлонист Максим Воробей выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Италии.

Белорусские спортсмены завоевали десять медалей на чемпионате Европы U15 и U17 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате, сообщили в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 декабря

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Санаторно-курортное лечение и оздоровление населения Республики Беларусь в 2019 году. Работа санаторно-курортных организаций Беларуси в период новогодних праздников и детских каникул". Начало в 12.00.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "Презентация мультимедийного проекта "Их оружие - кинокамера" в рамках цикла пресс-мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Начало в 15.00.

Круглый стол "Сотрудничество для решения проблемы загрязнения пластиком в Беларуси" состоится в гостинице Double-Tree by Hilton.

Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Государственным таможенным комитетом проведет в Минске (гостиница "Президент-Отель", ул. Кирова,18) круглый стол по актуальным вопросам преференциальной торговли Беларуси. Начало в 11.00.

В агрогородке Лесной дадут старт областной благотворительной акции "100 рождественских пожеланий и добрых дел, родная Минщина!". Начало в 12.00.

Церемония вручения наград победителям Всебелорусского проекта "МП | Молодежная премия - 2019" состоится в минском концертном зале Prime Hall.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День белорусского кино.

115 лет назад родился Еремушкин Николай Нестерович, российский и белорусский писатель. Автор книг рассказов "Гитара", "Гостья", "Молодой человек", пьес. Писал также для детей. Умер в 1983 году.

105 лет назад родился Рудов Вениамин Семенович, белорусский писатель. Работал на Белорусском радио, в газете "Вечерний Минск". Автор романов "Чужие ветра", "Переправа", повестей, рассказов, очерков. Умер в 1999 году.

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