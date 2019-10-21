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21 октября 2019, 08:00

Картина выходных: прогноз по экономике, 25-летие белорусского рубля и акция "Чистый лес"

ВЧЕРА

Картина выходных. 19-20 октября

Правительство по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко доработало пакет прогнозных документов на 2020 год. С учетом поручения главы государства прогнозируемый темп роста ВВП увеличен до 102,8%. Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП.

Белстат удовлетворен проведением интернет-переписи. Процент белорусов, самостоятельно прошедших перепись населения по интернету, соответствует цифре, которую прогнозировал Белстат, заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Всего в переписи уже поучаствовали почти 4,9 млн человек, с 21 октября стартует третий этап - переписчики пойдут по домашним адресам.

Фото из архива
Фото из архива

РЕПОРТАЖ: От начала нашей эры до современности - Нацбанк обновил экспозицию музея денег

Экспозиция музея
Экспозиция музея

От первых монет до кабинета главы Нацбанка - Каллаур провел школьникам "денежную" экскурсию.

Во время экскурсии
Во время экскурсии

Более 40 тыс. человек, по предварительным оценкам, приняли участие в республиканской добровольной акции "Чистый лес".

Во время акции
Во время акции

Академия управления при Президенте Беларуси рассчитывает, что в дальнейшем сможет привлекать в качестве лекторов ведущих зарубежных ученых и государственных деятелей, рассказал ректор вуза Геннадий Пальчик.

Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж, сообщили в Министерстве обороны.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 900 белорусских и российских десантников принимают участие в совместном учении под Брестом

Во время учения
Во время учения

ФОТОРЕПОРТАЖ: Отборочный тур фестиваля "Суквецце культур" собрал более 200 участников из 8 стран

Участница фестиваля
Участница фестиваля

Организация II Европейских игр в Минске высоко оценена на Генассамблее АНОК.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске

Во время турнира
Во время турнира

Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.

Во время матча
Во время матча

Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете выиграл золото Всемирных военных игр в Китае.

Белорусский борец-вольник Иван Янковский выиграл представительный международный турнир в Кемерово.

Людмила Псыщаница завоевала золото молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте.

Юные белорусские фехтовальщики выиграли серебряные и бронзовые медали этапов Европейского кадетского цикла 2019 в Москве и Белграде.

Белорусский боксер Николай Веселов защитил чемпионский пояс WBA Continental.

В Красноярском крае РФ 19 октября на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек.

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Профилактика и лечение алкогольной зависимости. Минимизация последствий для государства и общества от пьянства и алкоголизма". Начало в 12.00.

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Знаменательные даты 22 октября

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Всемирный день людей, страдающих заиканием.

75 лет назад родился Карпенко Валерий Александрович (Россия), белорусский физик, доктор физико-математических наук. Работал в Институте прикладной оптики НАН Беларуси, в Белорусско-российском университете. Автор научных работ по электродинамике и теории оптических волноводов, квантовой механике. Разработал электромагнитную теорию тонкопленочных лазеров, бескоординатный метод редукции уравнений электродинамики для неоднородных и анизотропных сред. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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