Картина выходных: прогноз по экономике, 25-летие белорусского рубля и акция "Чистый лес"

ВЧЕРА

Картина выходных. 19-20 октября

Правительство по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко доработало пакет прогнозных документов на 2020 год. С учетом поручения главы государства прогнозируемый темп роста ВВП увеличен до 102,8%. Предполагается, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП.

Белстат удовлетворен проведением интернет-переписи. Процент белорусов, самостоятельно прошедших перепись населения по интернету, соответствует цифре, которую прогнозировал Белстат, заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. Всего в переписи уже поучаствовали почти 4,9 млн человек, с 21 октября стартует третий этап - переписчики пойдут по домашним адресам.

Фото из архива

РЕПОРТАЖ: От начала нашей эры до современности - Нацбанк обновил экспозицию музея денег

Экспозиция музея

От первых монет до кабинета главы Нацбанка - Каллаур провел школьникам "денежную" экскурсию.

Во время экскурсии

Более 40 тыс. человек, по предварительным оценкам, приняли участие в республиканской добровольной акции "Чистый лес".

Во время акции

Академия управления при Президенте Беларуси рассчитывает, что в дальнейшем сможет привлекать в качестве лекторов ведущих зарубежных ученых и государственных деятелей, рассказал ректор вуза Геннадий Пальчик.

Срок срочной военной службы в Беларуси будет включен в страховой трудовой стаж, сообщили в Министерстве обороны.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Около 900 белорусских и российских десантников принимают участие в совместном учении под Брестом

Во время учения

ФОТОРЕПОРТАЖ: Отборочный тур фестиваля "Суквецце культур" собрал более 200 участников из 8 стран

Участница фестиваля

Организация II Европейских игр в Минске высоко оценена на Генассамблее АНОК.

Фото из архива

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач стартовал в Минске

Во время турнира

Команда Президента победила в стартовом матче XIII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей.

Во время матча

Белорусский дзюдоист Даниэль Мукете выиграл золото Всемирных военных игр в Китае.

Белорусский борец-вольник Иван Янковский выиграл представительный международный турнир в Кемерово.

Людмила Псыщаница завоевала золото молодежного ЧЕ по тяжелой атлетике в Бухаресте.

Юные белорусские фехтовальщики выиграли серебряные и бронзовые медали этапов Европейского кадетского цикла 2019 в Москве и Белграде.

Белорусский боксер Николай Веселов защитил чемпионский пояс WBA Continental.

В Красноярском крае РФ 19 октября на реке Сейба прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Профилактика и лечение алкогольной зависимости. Минимизация последствий для государства и общества от пьянства и алкоголизма". Начало в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день людей, страдающих заиканием.

75 лет назад родился Карпенко Валерий Александрович (Россия), белорусский физик, доктор физико-математических наук. Работал в Институте прикладной оптики НАН Беларуси, в Белорусско-российском университете. Автор научных работ по электродинамике и теории оптических волноводов, квантовой механике. Разработал электромагнитную теорию тонкопленочных лазеров, бескоординатный метод редукции уравнений электродинамики для неоднородных и анизотропных сред. Лауреат Государственной премии Беларуси.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-