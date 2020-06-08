Картина выходных: рабочая поездка Президента в Могилев, поддержка бизнеса и "Лето зовет"

ВЧЕРА

Картина выходных. 6-7 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 6 июня рабочую поездку в Могилев. Глава государства дал ряд дополнительных поручений по дальнейшему развитию и благоустройству Могилева. Президент поручил руководству Могилевской области обратить серьезное внимание на промышленные предприятия. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси в условиях пандемии научились справляться с этой проблемой. Более того, в стране не пришлось идти на крайние меры. Глава государства в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского женского монастыря в Могилеве.

Решение не закрывать предприятия во время пандемии спасло белорусскую экономику. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков. Он отметил, что стабильный рост показывают сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, производство и переработка пищевых продуктов. Наблюдается увеличение производства нефтепродуктов и калийных удобрений.

О стоящих перед Минпромом задачах, привлечении инвестиций и подготовке кадров рассказал министр промышленности Петр Пархомчик.

Задача государственных СМИ - разрушать "цифровой шум". Такое мнение высказал министр информации Беларуси Игорь Луцкий. Министерство информации намерено уделить пристальное внимание соблюдению СМИ законодательства.

Игорь Луцкий. Скриншот видео "Беларусь 1"

Партнерство невозможно строить через санкции. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Поддержка бизнеса на государственном уровне помогает осваивать новые производства. Таким мнением поделился генеральный директор холдинга "Группа компаний "Протос" Николай Сыса.

Николай Сыса

В Беларуси почти 15 тыс. субъектов открыли бизнес по уведомительному принципу благодаря декрету №7 "О развитии предпринимательства", сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Банк развития с начала действия программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2014 году оказал помощь почти 4,4 тыс. проектов, сообщили в пресс-службе Банка развития.

Национальное агентство инвестиций и приватизации работает над поиском инвесторов в востребованные после пандемии сферы - фармацевтику, IT и сельское хозяйство, сообщили в НАИП.

Около 11 тыс. субъектов хозяйствования столичного региона воспользовались положенными льготами и преференциями в 2019 году. Об этом сообщила первый заместитель начальника ИМНС по Минской области Марина Живица.

Около 1,6 тыс. столичных организаций уже обратились в Мингорисполком за поддержкой, из них почти 70% попросили об отсрочке арендной платы по объектам недвижимости, находящимся в госсобственности.

Результаты программы семейного капитала 2015-2019 годов доказали ее эффективность: число семей, в которых родились третьи и последующие дети, увеличилось на 40% по сравнению с периодом 2010-2014 годов. Более 14 тыс. семей воспользовались правом досрочного распоряжения семейным капиталом.

В Беларуси на 7 июня выздоровели и выписаны 23 647 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Минске, Минской и Витебской областях.

РЕПОРТАЖ: Клин-баба, Захар и Труженик: под Гродно мелиораторы создали экспозицию ретротехники

В БГУ стартовал спортивный онлайн-проект "Лето зовет". Он направлен на популяризацию здорового образа жизни и привлечение к активному занятию физической культурой в летний период.

ФОТОФАКТ: Парк Победы - любимое место отдыха минчан

ФОТОФАКТ: Гомельчане открыли купальный сезон

Вера Лапко и Егор Герасимов стали победителями выставочного теннисного турнира в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "В Год малой родины отдыхаем в Беларуси. Нераскрытые возможности туристического потенциала страны". Во время мероприятия состоится награждение победителей республиканского творческого конкурса "Пад знакам Года малой радзімы!". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день аккредитации.

65 лет назад родился Версоцкий Вячеслав Викторович (г.Минск), белорусский художник. Работает в жанре пейзажа, пишет натюрморты, портреты. Среди работ: "Минск. Симфония осени", "Весна. Улочка верхнего города", "Мокрые деревья", портреты "Мать", "Студентки" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-