Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике

Год малой Родины
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 3 августа 2020
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:06 Благотворительная кампания Красного Креста "Соберем детей в школу" стартовала в Беларуси Общество
09:03 Депутат: площадь не место для решения вопросов в цивилизованном государстве Общество
09:00 "Сокар констракшн" проводит переговоры с Белоруснефтью Экономика
08:56 Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа! Общество
08:45 НББ приглашает познакомиться с творчеством писателей-фантастов Азимова и Брэдбери Культура
08:32 Экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія" пройдет в Свислочи 15 августа Регионы
08:25 В Республике Корея из-за сильных дождей шесть человек погибли и восемь пропали без вести В мире
08:00 Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике Общество
07:59 Беларусь и Узбекистан заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере машиностроения Экономика
07:53 В Колумбии зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом В мире
07:44 Более 100 графических работ Арлена Кашкуревича представлены на выставке в НХМ Культура
07:22 Более 18 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире
07:16 КГК Витебской области проведет горячую линию по ценам в магазинах Регионы
00:59 ФОТОФАКТ: В Логойске прошли первые официальные соревнования по дрифтингу в 2020 году Регионы
00:25 Власти Мельбурна ввели комендантский час В мире
02.08.20
02.08.20 23:45 В Египте в канал упал микроавтобус - погибли восемь человек В мире
02.08.20 23:10 Как изменилась картина заболеваемости COVID-19 в мире за сутки В мире
02.08.20 22:39 Зюганов: белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор  Общество
02.08.20 22:28 Белорусы откликнулись на призыв сообщать о подозрительных людях и предметах - МВД Общество
02.08.20 22:25 "Городея" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
02.08.20 22:13 Ротман: На вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательного участка Общество
02.08.20 21:48 Минский авиаремонтный завод проходит сертификацию для обслуживания самолетов западного производства Регионы
02.08.20 21:20 ПВТ стал привлекательным для инвесторов именно из-за принятых Президентом решений - Янчевский Общество
02.08.20 20:54 Определены победители заключительного дня чемпионата Беларуси по легкой атлетике  Спорт
02.08.20 20:50 Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск Происшествия
02.08.20 20:45 Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили "Бобруйчанку" в женском чемпионате Беларуси Спорт
02.08.20 20:41 "Дело боевиков": У 33 россиян были трудности с пересечением российско-белорусской границы Общество
02.08.20 20:36 Булахов и Мирончик-Иванова выиграли состязания в прыжке в длину на чемпионате Беларуси Спорт
02.08.20 20:19 Происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением - эксперт об интернет-опросах Общество
02.08.20 19:58 Под Калининградом разбился легкомоторный самолет В мире
Все новости
Все новости
Общество
03 августа 2020, 08:00

Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы. Об этом он заявил на рабочей встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с руководителем временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой ситуацию в банке и поблагодарил за проделанную работу. Перед временной администрацией Белгазпромбанка стоит задача обеспечить стабильную работу банка, сохранить трудовой коллектив и остаться на тех же высоких позициях, которые он занимал ранее, рассказала Надежда Ермакова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам Белорусской железной дороги с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Президент назвал БЖД важнейшим сектором народного хозяйства, мощным транспортным комплексом с большим техническим и производственным потенциалом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление военнослужащим и ветеранам с Днем десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил, а также с 90-летием со дня образования воздушно-десантных войск. Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах, говорится в поздравлении.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск

ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отметили в Витебске

Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию не переносилось и состоится, как и запланировано, 4 августа. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

С молодежью надо говорить о будущем, заявил перед началом открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" является прекрасной коммуникационной площадкой для общения молодежи и власти разных уровней, заявил перед началом молодежной дискуссии министр образования Игорь Карпенко.

Следствие располагает достоверными данными, что конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить других людей, связанных с частной военной компанией Вагнера, которые могли или попытаются попасть на территорию Беларуси. Россияне долго не могли пересечь границу с Беларусью, пока "кто-то не позвонил", рассказал перевозчик Геннадий Кумпан, который привез в Минск россиян, ставших впоследствии фигурантами дела о подготовке массовых беспорядков.

Белорусы откликнулись на призыв МВД информировать правоохранителей о подозрительных людях и предметах. Об этом сегодня сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах.

В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19.

В день выборов на вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательных участков. Об этом заявил директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.

Бич этих президентских выборов - огромное количество различных интернет-опросов, в этой сфере происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением. Об этом рассказала руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук.

Скриншот видео СТВ
Скриншот видео СТВ

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на вопрос о роли бывшего главы ПВТ Валерия Цепкало ответил, что Парк стал привлекательным для инвесторов именно из-за принятых Президентом решений. В интервью телеканалу ОНТ он отметил, что просил Президента "перевернуть страницу", когда Цепкало мог стать фигурантом уголовного дела.

Более 1,2 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу №143.

Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении кредитов двух предприятий.

Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия.

Обновленная детская больница заработала в Бобруйске.

Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу.

"Белавиа" с 16 августа возобновляет полеты в Вену.

Авиакомпания LOT Polish Airlines возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск.

ФОТОФАКТ: Лида отмечает День города

ФОТОФАКТ: В Логойске прошли первые официальные соревнования по дрифтингу в 2020 году

Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси.

Определены победители второго и третьего дня чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо".

Фото БФЛА
Фото БФЛА

Определились медалисты чемпионата Беларуси в гонках на байдарках и каноэ на 200, 500 и 1000 м.

"Торпедо-БелАЗ" одержало волевую победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

"#Нескучный онлайн-фестиваль психологии" по 4 августа пройдет в БГУ.

БГУ по 15 августа проводит спортивный онлайн-проект "Лето зовет". В аккаунте университета в Instagram для всех желающих предлагается курс онлайн-тренировок по различным направлениям фитнеса.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

115 лет назад родился Александров Борис Александрович, российский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, генерал-майор. В 1946-1986 годах художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Автор ряда хоров "Песня победы", "Да здравствует наша держава", оперетт "Свадьба в Малиновке", "Моя Гюзель" и др. Умер в 1994 году.

75 лет назад родился Смирнов Виктор Федорович, российский актер, народный актер Российской Федерации (1993). Снимался в фильмах "Борис Годунов", "Левша", "Агент национальной безопасности" и др. Умер в 2017 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Благотворительная кампания Красного Креста "Соберем детей в школу" стартовала в Беларуси
Виталий Уткин. Фото из архива Депутат: площадь не место для решения вопросов в цивилизованном государстве
Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа!
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Скриншот видео "Беларусь 1" Зюганов: белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор 
Фото из архива Белорусы откликнулись на призыв сообщать о подозрительных людях и предметах - МВД
Скриншот видео "Беларусь 1" Ротман: На вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательного участка
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы
"Правда должна быть предъявлена обществу" - Лукашенко заслушал доклад по задержанным россиянам из ЧВК
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19
Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа!
Топ-новости
Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике
"Никаких переносов нет" - Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и парламенту
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Благотворительная кампания Красного Креста "Соберем детей в школу" стартовала в Беларуси
Депутат: площадь не место для решения вопросов в цивилизованном государстве
Более 1,2 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу №143
Зюганов: белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор 
Минский авиаремонтный завод проходит сертификацию для обслуживания самолетов западного производства
Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск
Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
БУТБ должна стать драйвером электронной торговли в стране - Колтович
В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов
В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей - многодетная мама
Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси
Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.