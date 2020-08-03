Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы. Об этом он заявил на рабочей встрече с Натальей Кочановой и Виктором Шейманом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с руководителем временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надеждой Ермаковой ситуацию в банке и поблагодарил за проделанную работу. Перед временной администрацией Белгазпромбанка стоит задача обеспечить стабильную работу банка, сохранить трудовой коллектив и остаться на тех же высоких позициях, которые он занимал ранее, рассказала Надежда Ермакова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Следственного комитета Ивана Носкевича по ситуации с задержанными ранее россиянами из состава частной военной компании.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам Белорусской железной дороги с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Президент назвал БЖД важнейшим сектором народного хозяйства, мощным транспортным комплексом с большим техническим и производственным потенциалом.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление военнослужащим и ветеранам с Днем десантника и сил специальных операций Вооруженных Сил, а также с 90-летием со дня образования воздушно-десантных войск. Этот праздник символизирует единство и доблесть нескольких поколений воинов в голубых беретах, которые покрыли себя неувядаемой славой, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, на афганской земле, в различных локальных конфликтах, говорится в поздравлении.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске отметили 90-летие воздушно-десантных войск

ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отметили в Витебске

Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями.

Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию не переносилось и состоится, как и запланировано, 4 августа. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

С молодежью надо говорить о будущем, заявил перед началом открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" является прекрасной коммуникационной площадкой для общения молодежи и власти разных уровней, заявил перед началом молодежной дискуссии министр образования Игорь Карпенко.

Следствие располагает достоверными данными, что конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить других людей, связанных с частной военной компанией Вагнера, которые могли или попытаются попасть на территорию Беларуси. Россияне долго не могли пересечь границу с Беларусью, пока "кто-то не позвонил", рассказал перевозчик Геннадий Кумпан, который привез в Минск россиян, ставших впоследствии фигурантами дела о подготовке массовых беспорядков.

Белорусы откликнулись на призыв МВД информировать правоохранителей о подозрительных людях и предметах. Об этом сегодня сообщил начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

ЦИК определил порядок голосования граждан с COVID-19 на президентских выборах.

В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19.

В день выборов на вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательных участков. Об этом заявил директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.

Бич этих президентских выборов - огромное количество различных интернет-опросов, в этой сфере происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением. Об этом рассказала руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ Ирина Лашук.

Скриншот видео СТВ

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на вопрос о роли бывшего главы ПВТ Валерия Цепкало ответил, что Парк стал привлекательным для инвесторов именно из-за принятых Президентом решений. В интервью телеканалу ОНТ он отметил, что просил Президента "перевернуть страницу", когда Цепкало мог стать фигурантом уголовного дела.

Более 1,2 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу №143.

Правительство предоставит Белагропромбанку гарантии в погашении кредитов двух предприятий.

Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия.

Обновленная детская больница заработала в Бобруйске.

Украина внесла Беларусь в "зеленый" список по коронавирусу.

"Белавиа" с 16 августа возобновляет полеты в Вену.

Авиакомпания LOT Polish Airlines возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск.

ФОТОФАКТ: Лида отмечает День города

ФОТОФАКТ: В Логойске прошли первые официальные соревнования по дрифтингу в 2020 году

Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси.

Определены победители второго и третьего дня чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо".

Фото БФЛА

Определились медалисты чемпионата Беларуси в гонках на байдарках и каноэ на 200, 500 и 1000 м.

"Торпедо-БелАЗ" одержало волевую победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

"#Нескучный онлайн-фестиваль психологии" по 4 августа пройдет в БГУ.

БГУ по 15 августа проводит спортивный онлайн-проект "Лето зовет". В аккаунте университета в Instagram для всех желающих предлагается курс онлайн-тренировок по различным направлениям фитнеса.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

115 лет назад родился Александров Борис Александрович, российский композитор, хоровой дирижер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, генерал-майор. В 1946-1986 годах художественный руководитель Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Автор ряда хоров "Песня победы", "Да здравствует наша держава", оперетт "Свадьба в Малиновке", "Моя Гюзель" и др. Умер в 1994 году.

75 лет назад родился Смирнов Виктор Федорович, российский актер, народный актер Российской Федерации (1993). Снимался в фильмах "Борис Годунов", "Левша", "Агент национальной безопасности" и др. Умер в 2017 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-