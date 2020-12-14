Картина выходных: расходы на социальную сферу, новый график движения поездов и "Беловежская сказка"

ВЧЕРА

Картина выходных. 12-13 декабря

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал о запланированных на 2021 год расходах на социальную сферу. В Беларуси ведется работа по закупке вакцины от COVID-19 и организации ее производства.

Декретный отпуск и семейный капитал - Костевич рассказала о планируемых изменениях.

Декретный отпуск и семейный капитал - Костевич рассказала о планируемых изменениях

Инвестиционный потенциал Беларуси презентован в словацкой Жилине.

Торгово-промышленные палаты Минска и турецкого Чорлу намерены возобновить сотрудничество.

Беларусь и Венесуэла обсудили перспективы сотрудничества в строительной сфере.

Фото посольства Беларуси в Венесуэле

Молодежь Беларуси и России играет особую роль в процессе интеграции наших стран, заявил министр образования Игорь Карпенко во время VIII Белорусско-российского молодежного форума. Студентам Беларуси и России нужно чаще встречаться и реализовывать совместные проекты, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Клятва на верность Родине! - военная присяга в архивных фотографиях БЕЛТА.

В Беларуси военную присягу принесли около 8 тыс. новобранцев.

ФОТОФАКТ: Пограничники нового пополнения приняли военную присягу

Белорусский профсоюз работников здравоохранения (БПРЗ) на мероприятия по борьбе с COVID-19 направил в ноябре около Br625 тыс. Об этом сообщил председатель Республиканского комитета БПРЗ Вячеслав Шило во время встречи с активом первичной профсоюзной организации РУП "Белмедпрепараты".

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1961 пациент с COVID-19, выписаны 2542.

Фото из архива

БЖД ввела новый график движения поездов.

В Беларуси стартовал патриотический проект "Память сердца".

ФОТОФАКТ: В поместье белорусского Деда Мороза прошло праздничное мероприятие "Беловежская сказка - 2020"

Вице-президент НОК рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпиадам в Токио и Пекине.

Динара Алимбекова заняла второе место на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.

Динара Алимбекова. Фото из архива

На 86-м году жизни умер народный артист России Валентин Гафт. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Валентина Гафта.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 декабря

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В Национальном пресс-центре пройдет круглый стол "Актуальные вопросы сохранения исторической памяти. Противодействие героизации нацизма". Начало в 16.00.

Благотворительное общественное объединение "Мир без границ" при поддержке ГУ "Национальный пресс-центр Республики Беларусь" 14-17 декабря проводит серию онлайн-конференций "Эффективная защита прав детей уязвимых групп: от понимания к оценке". Начало трансляций в 11.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 декабря

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170 лет назад родился Судзиловский Николай Константинович (г.Могилев), революционер-народник, деятель международного революционного движения, ученый-естествовед, доктор медицины (1877). С 1881 года в странах Западной Европы, участвовал в издании и распространении революционной литературы, был близок к группе "Освобождение труда". С 1887 года в США, где занимался медициной и публицистикой. С 1892 года на Гавайских островах, создал партию независимых и стал ее лидером, в 1900 году избран членом сената, в 1901-м стал президентом Гавайской республики. Автор работ по медицине, химии, философии, социологии, географии. С его именем связаны достижения в области хирургии, теории туберкулеза и других болезней. Судзиловский - первый путешественник-географ, который познакомил читателей с флорой и фауной островов центральной части Тихого океана. Умер в 1930 году.

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