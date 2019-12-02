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Общество
02 декабря 2019, 08:00

Картина выходных: расширение сети платных дорог, градостроительные проекты и новые температурные рекорды

ВЧЕРА

Картина выходных. 30 ноября - 1 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по прыжкам на батуте Владислава Гончарова, Олега Рябцева, Ивана Литвиновича и Алексея Дудорова с завоеванием золотой медали в командных соревнованиях чемпионата мира в Токио.

Сеть платных дорог расширена в Беларуси с 1 декабря. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 26 ноября 2019 года №793.

Правительство утвердило перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 28 ноября 2019 года №816.

Беларусь с 1 декабря повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №802 от 27 ноября 2019 года.

Совет Министров утвердил положения об основаниях, условиях, порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение и захоронение отходов производства, а также о порядке разработки и утверждения нормативов образования таких отходов. Это предусмотрено постановлением Совмина от 28 ноября 2019 года №818.

Заработные платы работников бюджетной сферы в 2020 году будут расти опережающими темпами, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Он также рассказал, что в Беларуси планируют предоставить право оплачивать дорожный сбор только на отдельные месяцы.

Поставки белорусских стройматериалов в Калининградскую область в этом году выросли на 60%, сообщил губернатор этой области России Антон Алиханов.

Фото Infox
Фото Infox

Беларусь и ЕС на переговорах по вступлению в ВТО сняли часть разногласий в лесной сфере.

Министр внутренних дел Юрий Караев считает главным показателем хорошей работы милиции отсутствие жалоб со стороны населения и количество профилактических бесед.

Юрий Караев
Юрий Караев

Белорусская железная дорога отменила комиссионный сбор при оформлении электронных билетов с 1 декабря.

ФОТОФАКТ: Танцевальный марафон прошел в Минске.

МЧС с 2 декабря запускает акцию "Безопасный Новый год".

Температурные рекорды побиты в Гродно, Волковыске, Пружанах и Ивацевичах, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Белорусские спортсмены Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли серебряные медали в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Белорус Иван Литвинович выиграл серебро ЧМ по прыжкам на батуте в Японии.

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Анонсы на 2 декабря

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Белорусская железная дорога запустит мобильное приложение для оформления проездных документов "БЧ. Мой поезд".

Региональные отборы на конкурсы XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут в Беларуси по 13 декабря.

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Знаменательные даты 3 декабря

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В Республики Беларусь - День инвалидов.

Международный день инвалидов.

Международный день борьбы против пестицидов.

85 лет назад родился Горбатко Виктор Васильевич, летчик-космонавт СССР (1969), генерал-майор авиации (1983), дважды Герой Советского Союза (1969, 1977). Совершил полеты на космических кораблях "Союз-7" и "Союз-24", орбитальной станции "Салют-5", космических кораблях "Союз-36" и "Союз-37", орбитальной станции "Салют-6". Умер в 2017 году.

85 лет назад родилась Дорошина Нина Михайловна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). Снималась в фильмах "Любовь и голуби", "Первый троллейбус" и др. Умерла в 2018 году.

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