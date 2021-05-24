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24 мая 2021, 08:00

Картина выходных: разговор Лукашенко и Алиева, ЧП с самолетом Ryanair и акция "Ночь музеев"

ВЧЕРА

Картина выходных. 22-23 мая

Президенты Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск. Самолет приземлился из-за сообщения о минировании. Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair дал лично Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сообщение о минировании самолета оказалось ложным. В 20.48 Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

ВВС и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве. Об этом заявил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич.

Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию на своей сессии в Вене консенсусом приняла инициированную делегацией Беларуси резолюцию "Реализация глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми". Об этом сообщили в посольстве Беларуси в Австрии.

Белорусские производители пользуются возможностью продавать на экспорт дороже. Такое мнение высказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Порядок формирования перечня основных лекарств определен Минздравом.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1252 пациента с COVID-19, выписаны 1599.

Белорусов призывают помочь в анализе проблем вакцинации против COVID-19.

ФОТОФАКТ: "Ночь музеев-2021" прошла в Минске

Белорусские хоккеисты обыграли шведов в матче групповой стадии чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Все потеряли от того, что чемпионат мира по хоккею проходит не в Минске. Такое мнение высказал председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков.

Илья Шиманович выиграл серебро в финале ЧЕ по плаванию на дистанции 50 м брассом.

Футболисты борисовского БАТЭ стали обладателями Кубка Беларуси.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" в 13-й раз подряд стали чемпионами Беларуси.

ФОТОФАКТ: Народный праздник Никола Вешний отмечают в Могилевской области

Белоруска прошла в гранд-финал конкурса красоты Miss Elite World 2021.

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Пресс-конференция "Трудовое лето - 2021: актуальные предложения по занятости молодежи" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 12.00. Участие в пресс-конференции примут представители Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты, Минского городского исполнительного комитета, ОО "БРСМ". Участники расскажут, какие виды трудоустройства и занятости предложат молодым людям летом. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Актуальные вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции. Организация и проведение XXXI международной специализированной выставки "БЕЛАГРО-2021". Начало в 12.00.

Национальный пресс-центр проведет брифинг "Патологии щитовидной железы. Группы риска и вопросы выявляемости заболевания", приуроченный ко Всемирному дню щитовидной железы. Начало в 14.30.

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Знаменательные даты 25 мая

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Всемирный день борьбы против малярии.

Всемирный день породненных городов.

85 лет назад родился Марковцев Александр Михайлович (г.Гомель), белорусский спортсмен (гребля на байдарке и каноэ), мастер спорта СССР (1956). В 1960 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион Европы (1957), серебряный призер. Чемпион СССР (1957, 1958) и серебряный призер II Спартакиады народов СССР (1959). Умер в 1995 году.

65 лет назад родилась Смирнова Светлана Станиславовна, российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снималась в фильмах "Чужие письма", "Впервые замужем", "Царская охота", "Улицы разбитых фонарей".

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