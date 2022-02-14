Картина выходных: разговор Лукашенко и Путина, успех белорусских самбистов и "Зимние старты - 2022"

ВЧЕРА

Картина выходных. 12-13 февраля

Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся 12 февраля. Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров.

Телефонный разговор глав МИД Беларуси и Турции: в числе тем - фейки о российско-белорусских учениях.

Парламент МЕРКОСУР заинтересован сотрудничать с Национальным собранием Беларуси.

Торговые отношения между Ираном и Беларусью будут укрепляться, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси Саид Яри.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло рассказал об основных задачах, стоящих перед отраслью. Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 80%.

Наша задача - обеспечить реальный рост пенсий. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Министр рассказала об изменениях в Трудовой кодекс Беларуси.

Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев рассказал, что на сегодняшний день среди жителей Минска есть спрос на жилье в Смолевичах. В этом году в столице начнутся тоннельные работы второй части третьей линии метро в направлении Зеленого Луга. Для улучшения дорожного движения важно найти компромисс между автомобилистами и любителями велосипедного транспорта.

Министр образования Андрей Иванец рассказал о своих ближайших планах в новой должности. В государстве реализуются серьезные системные меры по финансовой поддержке педагогов, заявил Андрей Иванец. Школьной программы достаточно для поступления в вуз, заявил министр. Работу с одаренными детьми можно начинать уже в детском саду. Мы готовим высококвалифицированных специалистов, которые должны работать на экономику своей страны, заявил Андрей Иванец.

Педиатр рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 8921 пациент с COVID-19, выписаны 2043.

"Лучше "Гуччи" бренда только команда Президента!" Чем белорусов привлекает любительский хоккей?

Команда Президента обыграла Гродненскую область и вырвалась в лидеры хоккейного турнира.

ФОТОФАКТ: Культурно-спортивный праздник "Зимние старты - 2022" прошел в Витебске

Белорусские самбисты завоевали 21 награду на Открытом Кубке Европы.

Иван Литвинович выиграл первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте.

Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 4-е место в олимпийской гонке преследования.

Определены призеры заключительного дня финального турнира "Снежного снайпера".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Брифинг на тему "Система научного обеспечения в области ядерной и радиационной безопасности в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Состоится выездное пресс-мероприятие в рамках проекта "Открытый лекторий", посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана и Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Начало в 18.30. Место проведения: Национальный детский технопарк (г.Минск, ул.Славинского, 12, 5-й этаж, квест-зона).

В кинозале Музея истории белорусского кино (г.Минск, ул.Свердлова, 4) ко Дню всех влюбленных состоится видеоконцерт из уникального цикла "Живая музыка кино".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 февраля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День памяти воинов-интернационалистов.

Международный день детей, больных раком.

85 лет назад родился Рабкевич Валентин Иванович (д.Аксамиты Копыльского р-на Минской обл.), белорусский поэт, переводчик, языковед, кандидат филологических наук (1973). Автор сборника стихотворений "От зимы до зимы", книги пословиц и поговорок. Редактировал первые тома Белорусской советской энциклопедии. Выступал в печати со статьями по вопросам литературы и культуры языка. Умер в 1995 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-