Картина выходных: разговор Лукашенко и Путина, успех белорусских самбистов и "Зимние старты - 2022"

ВЧЕРА
Картина выходных. 12-13 февраля
Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина состоялся 12 февраля. Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров.
Телефонный разговор глав МИД Беларуси и Турции: в числе тем - фейки о российско-белорусских учениях.
Парламент МЕРКОСУР заинтересован сотрудничать с Национальным собранием Беларуси.
Торговые отношения между Ираном и Беларусью будут укрепляться, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в Беларуси Саид Яри.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло рассказал об основных задачах, стоящих перед отраслью. Готовность сельхозтехники к посевной в Беларуси составляет более 80%.
Наша задача - обеспечить реальный рост пенсий. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Министр рассказала об изменениях в Трудовой кодекс Беларуси.
Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев рассказал, что на сегодняшний день среди жителей Минска есть спрос на жилье в Смолевичах. В этом году в столице начнутся тоннельные работы второй части третьей линии метро в направлении Зеленого Луга. Для улучшения дорожного движения важно найти компромисс между автомобилистами и любителями велосипедного транспорта.
Министр образования Андрей Иванец рассказал о своих ближайших планах в новой должности. В государстве реализуются серьезные системные меры по финансовой поддержке педагогов, заявил Андрей Иванец. Школьной программы достаточно для поступления в вуз, заявил министр. Работу с одаренными детьми можно начинать уже в детском саду. Мы готовим высококвалифицированных специалистов, которые должны работать на экономику своей страны, заявил Андрей Иванец.
Педиатр рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 8921 пациент с COVID-19, выписаны 2043.
"Лучше "Гуччи" бренда только команда Президента!" Чем белорусов привлекает любительский хоккей?
Команда Президента обыграла Гродненскую область и вырвалась в лидеры хоккейного турнира.
ФОТОФАКТ: Культурно-спортивный праздник "Зимние старты - 2022" прошел в Витебске
Белорусские самбисты завоевали 21 награду на Открытом Кубке Европы.
Иван Литвинович выиграл первый этап Кубка мира по прыжкам на батуте.
Белорусская биатлонистка Анна Сола заняла 4-е место в олимпийской гонке преследования.
Определены призеры заключительного дня финального турнира "Снежного снайпера".
СЕГОДНЯ
Анонсы на 14 февраля
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Брифинг на тему "Система научного обеспечения в области ядерной и радиационной безопасности в Беларуси" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.
Состоится выездное пресс-мероприятие в рамках проекта "Открытый лекторий", посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана и Дню защитников Отчества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Начало в 18.30. Место проведения: Национальный детский технопарк (г.Минск, ул.Славинского, 12, 5-й этаж, квест-зона).
В кинозале Музея истории белорусского кино (г.Минск, ул.Свердлова, 4) ко Дню всех влюбленных состоится видеоконцерт из уникального цикла "Живая музыка кино".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 15 февраля
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Республике Беларусь - День памяти воинов-интернационалистов.
Международный день детей, больных раком.
85 лет назад родился Рабкевич Валентин Иванович (д.Аксамиты Копыльского р-на Минской обл.), белорусский поэт, переводчик, языковед, кандидат филологических наук (1973). Автор сборника стихотворений "От зимы до зимы", книги пословиц и поговорок. Редактировал первые тома Белорусской советской энциклопедии. Выступал в печати со статьями по вопросам литературы и культуры языка. Умер в 1995 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-