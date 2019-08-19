Картина выходных: разработка строительных норм, права и гарантии для молодых специалистов и марафон "24 Разам"

ВЧЕРА

Картина выходных. 17-18 августа

В Беларуси в будущем планируют использовать полупрозрачные урны и электронное голосование, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. Первая миссия международных наблюдателей на парламентских выборах в Беларуси будет аккредитована 4 сентября.

Лидия Ермошина. Фото из архива

Республиканское общественное объединение "Белая Русь" примет активное участие во всех этапах избирательной кампании, сообщил председатель РОО Геннадий Давыдько. "Белая Русь" помогает исполнительной власти бороться с болевыми точками и решать социальные проблемы, заявил Геннадий Давыдько. По его мнению, организация очень успешно реализует свою программу в формате общественного объединения. Поэтому сейчас партией становиться нет смысла.

Геннадий Давыдько. Фото из архива

Проект "Белорусский национальный павильон" в китайском Чэнду, который планируется открыть в ноябре, поможет не только нарастить товарооборот, но и сблизит бизнес-партнеров двух стран. Об этом заявил директор торгово-инвестиционной компании мясной промышленности "Большой шелковый путь" Чжан И. Он отметил, что дружба между лидерами двух государств помогает в бизнесе.

Концерн "Белнефтехим" рассчитывает до конца года получить от РФ компенсацию основных потерь из-за поставок в Беларусь загрязненной хлоридами нефти либо сделать расчеты, не вызывающие споров с РФ, сообщил председатель концерна Андрей Рыбаков.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Инициировать разработку строительных норм и правил смогут все желающие - Минстройархитектуры.

Главный правовой инспектор труда Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки Лариса Манюк рассказала о правах и гарантиях для молодых специалистов при трудоустройстве на первое место работы.

Штукатур, молодой специалист Анна Стахиевич. Фото из архива

Дополненная реальность и искусственный интеллект - что предполагает цифровая трансформация образования.

Чат-бот "Электронный дневник" и приложение для поступающих в колледжи разрабатывали на хакатоне "ЕРАМ Engineering Jam - 3. Образование" в Минске.

Завершился прием документов на уровень среднего специального образования. По предварительным данным, на обучение в колледжи принято около 37 тыс. человек, примерно на 400 больше, чем в 2018 году, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

РЕПОРТАЖ: "Наши томаты на рынке востребованы всегда" - в Ивье отметили праздник в честь помидора.

РЕПОРТАЖ с минской Комаровки: как выбрать арбуз и почему зеленые помидоры стоят дороже.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный марафон "24 Разам" прошел в Минске.

Белорусская пловчиха, трехкратный призер Олимпийских игр Александра Герасименя приняла участие в благотворительном марафоне в помощь детям с аутизмом "24 Разам" и попрощалась с большим спортом.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Этап Кубка мира по художественной гимнастике завершился в Минске.

Анастасия Салос (Беларусь) во время выступления

Белорусские спортсменки завоевали бронзовую медаль в многоборье на этапе Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике в Минске.

Хоккеисты "Юности" победили в финале Кубка Салея соперников из "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2 и в шестой раз выиграли почетный трофей.

Команда Беларуси заняла второе место в итоговой финальной эстафете конкурса "Танковый биатлон" на полигоне Алабино, уступив первенство сборной России.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Жодино прошла гонка с препятствиями Zombie Run.

Во время гонки

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Анонсы на 19 июня

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Презентация новых проектов Союза писателей Беларуси ко Дню белорусской письменности". Начало в 12.00.

VII Международный турнир юных естествоиспытателей (IYNT) откроется в Белорусском государственном университете.

Временная экспозиция "Подвиг во имя освобождения", посвященная 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, по 20 августа будет открыта в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 июня

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85 лет назад родился Парахневич Михаил Прохорович (д.Минковичи Стародорожского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1965 году окончил БГУ, в 1969-м - Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в редакциях районных газет, в газетах "Мінская праўда", "Літаратура і мастацтва", "Вечерний Минск", в ЦК КПБ. Автор сборников прозы "Грибной дождь", "Обещание", сборника поэзии "Жизнь", юмористического сборника "Модный галстук" и др. Писал также для детей. Умер в 2001 году.

85 лет назад родился Цегельский Владимир Иосифович (д.Метличицы Логойского р-на Минской обл.), белорусский ученый в области информатики, кандидат физико-математических наук, доцент. Один их первых системных программистов Беларуси. Автор научных работ по вычислительной технике, программному обеспечению. Разработал программные средства тестирования ЭВМ, системы программирования для ЭВМ семьи "Минск".

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