Картина выходных: развитие строительной сферы, автопробег "За Единую Беларусь" и новогодние ярмарки

ВЧЕРА

Картина выходных. 5-6 декабря

О развитии городов-спутников, строительстве арендных домов и электрификации жилья рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Правительство определило порядок ведения государственного кадастра отходов.

Почтовые операторы Беларуси, России и Казахстана заключили соглашение о транзите международных посылок.

Беларусь и Молдова обсудили тему безопасности при поставках пищевой продукции.

Белорусские дипломаты поделились рекомендациями о поведении в условиях COVID-19 в Турции.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1878 пациентов с COVID-19, выписаны 2435.

МАРТ в январе-ноябре выявил 177 фактов нарушения законодательства о ценообразовании.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях 6 декабря в Минске задержано более 300 граждан. Одурманенность деструктивными Telegram-каналами у людей проходит, заявил помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

ФОТОФАКТ: Патриотическая акция "Автопробег "За Единую Беларусь".

ФОТОФАКТ: Новогодние ярмарки начали работу в Бресте

Смены для интеллектуалов, олимпиадников и волонтеров открылись в "Зубренке".

За зверями и птицами Беловежской пущи можно наблюдать онлайн в течение всей зимы, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женских команд

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 декабря

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Международный фестиваль искусств "Арт-Минск - 2020" по 16 декабря пройдет в Республиканской художественной галерее Белорусского союза художников (Дворец искусства) в Минске.

Белорусский республиканский союз молодежи и Белорусская республиканская пионерская организация по 8 января проводят благотворительную акцию "Чудеса на Рождество", символом которой являются красные рукавички.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 декабря

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100 лет назад родился Богданов Юрий Станиславович, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1967), профессор (1968). Один из основателей современной асимптотической теории обыкновенных дифференциальных уравнений. В 1956 году окончил Ленинградский университет. Работал в Ленинградском отделении Математического института АН СССР. С 1958 года в БГУ (в 1961-1982 годах заведовал кафедрой). Автор научных работ по теории дифференциальных уравнений. Умер в 1987 году.

75 лет назад родился Стеблов Евгений Юрьевич, российский актер и режиссер театра и кино, артист Московского академического театра им.Моссовета (с 1969 года), народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Не хочу быть взрослым" и др.

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