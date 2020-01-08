Картина выходных: Рождество, победитель турнира любителей хоккея и "Зимний пикник"

ВЧЕРА

Картина выходных. 5-7 января

Православные верующие отметили великий праздник - Рождество Христово. Президент Беларуси Александр Лукашенко на Рождество приехал в храм в честь иконы Божией Матери "Державная" на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске.

Хоккейная команда главы белорусского государства победила в XVI Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси. В решающем матче она была сильнее сборной России, счет - 4:1. Хоккеисты ОАЭ стали бронзовыми призерами Рождественского турнира в Минске.

Двое игроков хоккейной команды Президента Беларуси - в числе лучших на Рождественском турнире.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Яркие моменты матчей и запредельные эмоции - XVI Рождественский турнир в Минске

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не исключил, что Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси может в будущем проходить под эгидой организации.

Команда Заводского района Минска "Торнадо" обыграла "Беркут" из Фрунзенского района столицы со счетом 7:3 и стала победителем республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2003-2005 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе А.

Телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с государственным секретарем США Майклом Помпео состоялся 6 января. В ходе беседы руководитель внешнеполитического ведомства США пояснил причины переноса срока своего визита в Беларусь.

Заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков рассказал, какие бонусы получит работник за отложенный выход на пенсию.

Совет Министров установил на 2020 год размеры компенсации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов по сбору отходов товаров и упаковки.

Для поставок белорусской мясной продукции в Китай аккредитованы еще 14 производителей.

На "Нафтане" идет переработка нефти из РФ, на Мозырский НПЗ нефть еще не поступала, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Компания Henley & Partners обновила Индекс паспортов мира, Беларусь в нем заняла 68-е место.

Более 1 тыс. заявок подано на республиканский конкурс "100 идей для Беларуси" в 2019 году, сообщил второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун.

РЕПОРТАЖ: Уха, солянка и борщ: в Могилеве прошел рождественский "Зимний пикник"

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре.

Присуждение премии "Белорусский спортивный Олимп" старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич считает важным этапом в своей карьере и воспринимает не только как оценку своего собственного труда, но и всех, кто был причастен к его становлению в роли авторитетного специалиста.

Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" во главе с Сергеем Вязовичем занял второе место на третьем этапе ралли "Дакар".

Фото из VK-аккаунта МАЗ-СПОРТавто

В Беларуси принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД, сообщили в УГАИ МВД.

В Беларуси еще не наступила климатическая зима, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 января

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В концертном зале полоцкого Софийского собора состоится рождественский концерт-фестиваль. Под сводами храма выступят музыканты из Беларуси и России.

Мероприятия акции "Чудеса на Рождество" пройдут во всех регионах страны по 9 января.

Новогодняя республиканская благотворительная акция "Наши дети" проходит по 10 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 января

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105 лет назад родился Зуб Валентин Андреевич (г.Минск), белорусский драматург. В 1943-м окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. В 1944-1946 годах работал редактором сценарного отдела киностудии "Беларусьфильм", в 1946-1975 в журнале "Вожык". Автор пьес "Друзья", "В новогодний вечер", "Неделя вечной любви" и др. Писал также статьи о театре. Умер в 1980 году.

130 лет назад родился Карел Чапек, чешский писатель. Автор романов "Фабрика Абсолютов", "Война с саламандрами" и др. Карел Чапек и его брат и соавтор художник Иозеф (умер от тифа в немецком концлагере Берген-Бельзен) являются изобретателями слова "робот". Умер в 1938 году.

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