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27 июля 2020, 08:00

Картина выходных: ситуация на ценовом рынке, старт приемной кампании в вузы и "Женщина года - 2019"

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-26 июля

Правительство контролирует ситуацию с ценами на потребительском рынке, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. В Беларуси в такой непростой период удалось не допустить роста безработицы.

Принимая решения, правительство должно опираться на мнение людей, заявил премьер-министр Роман Головченко в беседе с журналистами при посещении ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК".

Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей будет ликвидирована в течение года-двух, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года.

В пяти номинациях ХII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019" победили 38 белорусок. Торжественная церемония награждения победительниц состоялась во Дворце Республики в Минске.

Белорусские женщины благодарны государству за мир, мудрую семейную политику. Такое мнение высказала председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина.

Белорусский союз женщин наградил медиков за самоотверженную борьбу с коронавирусом. Их чествовали перед церемонией награждения победителей ХII Республиканского конкурса "Женщина года - 2019".

В Беларуси выздоровели и выписаны 60 425 пациентов с COVID-19.

Первый миллион тонн зерна собран в Беларуси. Минсельхозпрод ожидает собрать в этом году 8 млн т зерна.

Чествования экипажей и водителей-тысячников прошли в Добрушском и Брагинском районах. Награды за труд вручил передовикам жатвы председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

В Беларуси стартовала приемная кампания в учреждениях высшего образования.

Треть выпускников педагогических классов пользуются правом поступления по результатам собеседования, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Нам нужно учиться ориентироваться в информационных потоках. Таким мнением поделился народный учитель Беларуси Валерий Барашков. Интернет пестрит большим количеством информации, как полезной, так и непроверенной. И нужно уметь отличать одно от другого. К такому информационному потоку не всегда готовы взрослые, не то что молодежь, у которой еще совсем мало жизненного опыта, считает Валерий Барашков.

Министерство внутренних дел продолжает разоблачать фейки, распространяемые в интернете.

ФОТОФАКТ: Репетиция показательного выступления воздушно-десантных войск

ФОТОФАКТ: День ВМФ празднуют в Минске

ФОТОФАКТ: День пожарной службы отпраздновали в Минске

Традиционный "Вишневый фестиваль" прошел в Глубоком.

Евгений Соболь первенствовал в групповой гонке на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе. Татьяна Шаракова выиграла групповую гонку на чемпионате Беларуси по велоспорту на шоссе.

Фото Peloton.by
Фото Peloton.by

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Всемирный день борьбы с гепатитом.

85 лет назад родилась Орлова Татьяна Дмитриевна (г.Москва), белорусский театральный критик, педагог, журналист, кандидат искусствоведения (1969), доктор филологических наук (2003), профессор (2004), заслуженный журналист Беларуси (2000). В 1959 году окончила БГУ. Автор исследований по вопросам современного белорусского театрального искусства, проблемам журналистики. Создала ряд творческих портретов мастеров белорусского театра (книги "Купаловцы: Этюды об актерах", "Ростислав Янковский. Артист").

75 лет назад родилась Белоцерковский Григорий Яковлевич (г.Барнаул, Россия), актер, заслуженный артист Беларуси (1988), народный артист Беларуси (2014). В 1969 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Брестском областном драматическом театре, с 1985 года в Могилевском областном драматическом театре. Среди лучших ролей: Горлохвацкий ("Кто смеется последним" К.Крапивы"), Андрей Буслай ("Порог" А.Дударева), Максим Кутас ("Смешные и грешные люди мои..." по Я.Купале и Л.Родзевичу) и др.

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