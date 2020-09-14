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10:02 День библиотек Беларуси отметят 15 сентября в БГУ Общество
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08:00 Картина выходных: совещание с Совбезом, 30 лет БРПО и День города в Гомеле Общество
07:40 ВОЗ зафиксировала максимальный рост числа заразившихся коронавирусом в мире за сутки В мире
07:32 В Кузбассе произошло обрушение в шахте "Чертинская-Коксовая" В мире
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14 сентября 2020, 08:00

Картина выходных: совещание с Совбезом, 30 лет БРПО и День города в Гомеле

ВЧЕРА

Картина выходных. 12-13 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел традиционное субботнее совещание с силовым блоком Совета безопасности Беларуси. Обсуждались ситуация на западной границе и общественно-политическая обстановка в стране.

Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление с 30-летним юбилеем Белорусской республиканской пионерской организации.

Фото из архива
Фото из архива

Темп роста производства сельхозпродукции за январь - август в Беларуси составил 107,8%. Об этом сообщил на празднике тружеников села Брестской области "Дажынкi-2020" министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

Официальный сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы работают в штатном режиме.

Фото из архива
Фото из архива

МВД: во время протестов в Минске 13 сентября задержаны более 400 человек.

Фото из архива
Фото из архива

Департамент финансовых расследований возбудил уголовное дело в отношении члена координационного совета Ивана Кравцова.

В Беларуси на 13 сентября выздоровели и выписаны 72 584 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Александр Винокуров: Добрушский фарфоровый завод: достижения и перспективы.

РЕПОРТАЖ с 878-го дня рождения Гомеля.

ФОТОФАКТ: С днем рождения, столица!

ФОТОФАКТ: Танковый биатлон прошел на Линии Сталина.

Белорусская теннисистка, экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) в третий раз потерпела поражение в финале одиночного разряда открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Хоккеисты минского "Динамо" победили московский "Спартак" в гостевом матче чемпионата КХЛ. "Зубры" взяли верх в овертайме со счетом 4:3 (0:1,3:2,0:0,1:0).

Белорусские легкоатлеты выиграли две золотые медали на международном турнире в Словакии.

Белорусские силачи Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили мировые рекорды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 сентября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О развитии библиотечного дела в Республике Беларусь", посвященная Дню библиотек. Начало в 12.00.

В Большом театре Беларуси во время благотворительной акции можно будет увидеть оперу Джакомо Пуччини "Тоска".

Благотворительная кампания Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу" продлится до 14 сентября.

Индивидуальный онлайн-конкурс по программированию Bel Huawei-BSU Challenge 2020 по 19 сентября пройдет в БГУ.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 сентября

Международный день демократии. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года.

В Республике Беларусь - День библиотек.

235 лет назад в Слуцке была открыта Минская высшая духовная семинария, высшее учебное учреждение Белорусской православной церкви. Первыми учениками ее были дети священнослужителей из близких к Слуцку мест. В семинарии действовали два класса: низший и высший, в которых учились 25 человек. В 1793 году она была преобразована в 8-летнее учебное учреждение. Были открыты высшие классы - философский и богословский. В 1816 году семинария была разделена на три учебные учреждения: приходское и поветовое училища и семинарию, которая в 1840 года была переведена в Минск. В курс обучения были введены новые предметы - медицина, природоведение, сельское хозяйство. Агрономические науки преподавались не только в теории, но и на практике. Важное место отводилось в семинарии и изучению истории родного края. Преподаватели Минской духовной семинарии были высокообразованными людьми, имели ученые степени и научные труды. В 1918 году деятельность семинарии была прекращена. И только после окончания Великой Отечественной войны в 1945 году в Жировичском Свято-Успенском мужском монастыре были открыты пасторско-богословские курсы, которые в 1947 году были преобразованы в семинарию. В 1963 году семинарию повторно закрыли. В 1989 году по инициативе Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Минская духовная семинария вновь открылась в Жировичском монастыре. В 1991 году семинария получила статус вуза с пятилетним сроком обучения. Семинария готовит священнослужителей и церковных служащих Белорусской православной церкви. Преподаются богословские, философские, филологические, исторические, церковно-прикладные дисциплины. Лекции в семинарии читают специалисты со всемирно известными именами.

130 лет назад родилась Кристи Агата, английская писательница, мастер детективного жанра. Героем приблизительно 25 романов и многих рассказов писательницы является Эркюль Пуаро - эксцентричный бельгийский детектив. Другой любимый персонаж Кристи - мисс Джейн Марпл, воплощение простодушной старомодной деревенской леди. Умерла в 1976 году.

95 лет назад родился Лавров Кирилл Юрьевич, российский актер, театральный деятель, народный артист СССР (1972), Герой Социалистического Труда (1985). С 1950 году работал в Киевском русском драматическом театре, с 1955-го в Санкт-Петербургском Большом театре (с 1989 года его художественный руководитель). Среди ролей: Нил ("Мещане" М.Горького), Городничий ("Ревизор" Н.Гоголя), Президент ("Коварство и любовь" Ф.Шиллера) и др. Снялся в кинофильмах "Живые и мертвые", "Братья Карамазовы", "Мой ласковый и нежный зверь". Лауреат Государственной премии СССР (1978), Ленинской премии (1982). В 1986-1992 годах председатель правления Союза театральных деятелей СССР, с 1992-го президент Международной конференции театральных деятелей. Умер в 2007 году.

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