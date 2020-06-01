Картина выходных: средства на соцзащиту работников, безопасность детей в лагерях и новые экотропы

ВЧЕРА

Картина выходных. 30-31 мая

На социальную защиту работников в условиях эпидситуации в Беларуси направят Br180 млн, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Фото из архива

РЕПОРТАЖ: Производство помогло выстоять - руководитель предприятия о работе без скидок на эпидемию.

Самое главное сейчас - сохранить страну, ее единство. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич в эфире телеканала "Беларусь 1". Все проблемы и трудности должны решаться мирным путем без вреда для независимости страны, заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

Фото из архива

Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак призывает не путать сбор подписей инициативными группами и массовые мероприятия. Обеспечение безопасности граждан является приоритетной задачей при проведении мероприятий предвыборной кампании.

Анатолий Сивак. Фото из архива

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила Минский городской клинический онкологический диспансер. Квалифицированную медицинскую помощь должны получать люди с любыми заболеваниями. Конечно, сейчас у всех на слуху COVID-19, но мы не можем зацикливаться только на одной болезни, отметила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова. Фото из архив

Минздрав постоянно отслеживает потребности учреждений здравоохранения в регионах Беларуси и соблюдение ими рекомендаций по COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения 5-й городской клинической больницы Минска.

В Беларуси стремятся предупредить возможные последствия COVID-19 для выздоровевших, сообщил первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Пиневич. Фото из архива

В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,5 тыс. пациентов с COVID-19.

Приоритет летней оздоровительной кампании - безопасность детей, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. В условиях снижения спроса санатории предусматривают систему скидок.

ФОТОФАКТ: Последний звонок в Витебской гимназии №8.

В Беларуси утверждены нормы и правила рационального использования и охраны недр.

График отключения горячей воды в Минске в июне.

В 2020 году в столице откроются две новые экологические тропы: в районе зоопарка и ул.Асаналиева. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Городские власти столицы работают над проектом, согласно которому в Минске могут появиться остановочные пункты нового формата в едином стиле.

Космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами пристыковался к МКС.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 1 июня

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Круглый стол "Защита прав и интересов детей в Беларуси", приуроченный к Международному дню защиты детей, пройдет в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 14.00. Аккредитация по тел. 80445838404 (Telegram и Viber). Адрес: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, д. 30, к.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Литературный баттл "Писатели - детям!", приуроченная к Международному дню защиты детей. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Республики Беларуст пройдет пресс-конференция "Сучасны музей як сродак захавання памяці і эфектыўны інструмент камунікацыі". Начало в 12.00.

Представители Белорусской республиканской пионерской организации и Российского движения школьников проведут онлайн круглый стол.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 июня

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125 лет назад родился Богородский Федор Семенович, русский живописец, член-корреспондент АХ СССР (1947), заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). Автор картин, посвященных матросам - участникам Гражданской и Великой Отечественной войн ("Матросы в засаде", "Слава павшим героям"). Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1959 году.

105 лет назад родился Черкасов Алексей Тимофеевич, российский писатель. Автор романов "Хмель", "Черный тополь", "День начинается на Востоке", сборников повестей и рассказов. Умер в 1973 году.

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