Картина выходных: стоимость жилья с господдержкой, "Зимний маршрут" и забег в валенках

ВЧЕРА

Картина выходных. 23-24 января

Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2021 году не превысит Br1152. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович.

Национальная академия наук рассчитывает создать экспериментальное производство белорусских электромобилей. Об этом рассказал председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

Национальный экспортный центр создадут на базе Банка развития Беларуси в 2021 году, рассказал председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1752 пациента с COVID-19, выписан 2641.

ФОТОФАКТ: "Зимний маршрут" БРСМ стартовал в Гродно

Республиканский патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартовал в Могилеве. В течение недели череда мероприятий пройдет в Кличевском, Белыничском, Круглянском, Шкловском, Горецком и Чаусском районах.

ФОТОФАКТ: Забег в валенках прошел в Лепеле

ФОТОФАКТ: Минчане гуляют по замерзшей Свислочи

Хоккейная команда Президента победила гомельчан в матче любительского турнира.

Женская сборная Беларуси заняла пятое место в эстафете на этапе КМ по биатлону.

ФОТОФАКТ: Третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона прошел в Новополоцке

Белорусский фристайлист Максим Густик занял 4-е место на этапе Кубка мира в Москве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 января

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Кузница управленческих кадров: преемственность и развитие", приуроченная к 30-летию Академии управления. Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Медицинская и социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической зависимостью. Меры профилактики". Начало в 12.00.

В Гомеле пройдут по 28 января областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день таможенника.

100 лет назад родился Озеров Юрий Николаевич, российский кинорежиссер, народный артист СССР (1977). Снял киноэпопею "Освобождение", фильмы "Кочубей", "Солдаты свободы", "О спорт, ты - мир!", "Битва за Москву", "Сталинград". Лауреат Ленинской премии (1971), Государственной премии СССР (1982). Умер в 2001 году.

100 лет назад родился Морита Акио, японский предприниматель, один из двух основателей всемирно известной электротехнической компании "Сони". В 1994 г. ему присвоено почетное звание "основатель фирмы". Умер в 1999 году.

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