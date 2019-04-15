Картина выходных: стратегия привлечения ПИИ, электронные табло на границе и акция "Неделя леса"

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 апреля

Выполнение строительно-монтажных работ на объектах "Нафтана" и Мозырского НПЗ рассматривалось на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра Сергея Румаса.

Стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций в Беларусь до 2035 года может быть принята в этом году, рассказала заместитель министра экономики Елена Перминова. Уровень Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики Беларусь (КСИИ) планируется повысить. Преференции в экономике, действующие, к примеру, в СЭЗ, индустриальном парке "Великий камень", в малых и средних городах могут быть унифицированы и распространены на всю республику.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных рассказал о перспективных направлениях сотрудничества Беларуси и Турции. Между Беларусью и Турцией прорабатывается возможность открытия новых авиарейсов, в том числе в региональные аэропорты.

Дополнительные электронные табло с информацией о правилах перемещения товаров установлены в белорусских пунктах пропуска в преддверии II Европейских игр. На границе с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной размещены 76 широкоформатных экранов.

Фото ГТК

Подходы по совершенствованию поддержки семей с детьми одобрены Нацкомитетом по народонаселению.

Министерство здравоохранения и профсоюз прорабатывают более гибкий и эффективный механизм оплаты труда в здравоохранении.

ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" с мая 2019-го по май 2021 года запускает новый этап проекта "Доступная работа" по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью на свободный рынок, внедряя данную услугу в регионах, сообщила председатель этого объединения Елена Титова.

Пенсионерам и инвалидам выделяют бесплатные торговые места на рынках Минска с началом сезона.

ФОТОФАКТ: Накануне Вербного воскресенья по улицам Гродно прошел Крестный ход

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске открыли мотосезон

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль огненного шоу "БрестФэст"

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" стартовала в Беларуси. Ожидается, что за неделю волонтеры вместе с лесоводами высадят около 20 млн деревьев.

Более 100 добровольцев приняли участие в акции по уборке и благоустройству Куропат.

В Минске солдат-срочник получил травму из-за падения с высоты, возбуждено уголовное дело.

Двухлетнего мальчика, который на прошлой неделе пропал в деревне Любашки Каменецкого района, нашли в мелиоративном канале. Следователи не обнаружили следов насильственной смерти на теле малыша.

Команда МВД Беларуси стала чемпионом турнира по дзюдо среди полиции и армии в Москве.

Команда "МАЗ-СПОРТавто" проехала первый этап ралли-рейда Morocco Desert Challenge.

Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике в Батуми.

Белорусы завоевали две медали турнира Гран-при Европы по стрельбе из лука в Румынии.

Белорусы Андрей Арямнов и Вадим Стрельцов стали призерами ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии.

Белорусская спортсменка Нина Савина завоевала бронзовую награду марафона Orlen Warsaw Marathon, который завершился в Польше.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 апреля

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Пресс-конференция председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрея Бриштелева состоится в Renaissance Minsk Hotel. Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "Средства коммуникации в современном медийном пространстве". Начало в 15.00.

Республиканская акция "Чистый водоем" пройдет в Беларуси по 19 апреля. Акция в первую очередь направлена на экологическое воспитание всех слоев населения, привлечение внимания к проблеме загрязнения водоемов, а также на приведение в порядок прибрежной зоны водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 апреля

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Международный день голоса.

70 лет назад родился Кривошеев Николай Алексеевич (Россия), белорусский музыкант, педагог, заслуженный артист Беларуси. С 1976 г. концертмейстер оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси, с 1979 г. солист Государственного камерного оркестра, с 1980 г. концертмейстер группы контрабасов Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. Одновременно с 1979 г. преподает в Белорусской академии музыки. Автор транскрипций для контрабаса многих произведений белорусских композиторов.

40 лет назад родилась Цупер Алла Петровна (г.Ровно, Украина), белорусская спортсменка (фристайл, лыжная акробатика), мастер спорта Беларуси по фристайлу, мастер спорта Украины международного класса, мастер спорта Беларуси международного класса. Чемпионка XXII Олимпийских игр, 4-е место в Пхенчхане, 5-е место на XVIII Олимпийских играх, 9-е место на XIX Олимпийских играх. Обладательница Кубка мира, серебряный призер Кубка мира. Обладательница Гран-при, Кубка Европы. Неоднократная победительница и призер чемпионатов Беларуси.

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