Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 августа 2019, Пн
+25°C
Облачно с прояснениями EUR 2.2866
USD 2.0431
RUB 3.1313
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко посетил объект правительственной связи КГБ
Президент
Тарифы на услуги ЖКХ в текущем году повышаться не будут - Кухарев
Общество
Посол Великобритании: в деле сохранения мира Беларусь принимает активное участие
Политика
Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: осталось меньше трех недель!
Общество
Белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн т зерна
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной пройдет в БЕЛТА 14 августа
10:02 Политика
КГК выявил в Мстиславском районе нарушения при распоряжении госимуществом и землей
09:59 Регионы
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
09:56 В мире
Фото с игроком "Ливерпуля" стоило ребенку разбитого носа
09:54 Калейдоскоп
Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 августа
09:53 Регионы
В Красноярском крае погибли четверо туристов
09:37 В мире
В Азербайджане отмечается религиозный праздник Курбан-байрам
09:28 В мире
В Витебске опрокинулось такси: пострадал водитель и два пассажира
09:25 Происшествия
Белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн т зерна
09:23 Экономика
Более тонны дикорастущей конопли уничтожили в Костюковичском районе
09:19 Происшествия
В Минской области искали двух заблудившихся грибников в минувшие сутки
09:18 Происшествия
Вера Лапко досрочно завершает теннисный сезон
09:04 Спорт
Беспроцентная рассрочка до 10 лет от застройщика: осталось меньше трех недель!
08:34 Общество
В Колумбии во время авиашоу погибли двое военных
08:23 В мире
Картина выходных: тарифы на ЖКУ, в школу без стресса и самый вкусный день лета
08:00 Общество
Сегодня начались продажи элитных коммерческих помещений в доме "Парк Челюскинцев"
08:00 Общество
Вот она - победа! К кому из участников 126-го тура игры "Удача в придачу!" она "прилетит" уже завтра?
08:00 Общество
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
07:52 В мире
Таможенники из четырех стран сыграют на турнире по мини-футболу в Бресте
07:37 Регионы
Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном ЧЕ
07:23 Спорт
Все новости
Темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Парламентские выборы в Беларуси - 2019
Выход Великобритании из ЕС Выход Великобритании из ЕС
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Уборочная кампания Уборочная кампания
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина выходных: тарифы на ЖКУ, в школу без стресса и самый вкусный день лета

Общество 12.08.2019 | 08:00

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников строительного комплекса страны с Днем строителя. Глава государства обратил внимание, что профессионализм отечественных строителей отмечен знаком особого качества как внутри страны, так и за ее пределами.

РЕПОРТАЖ: "Самое сложное в работе - погода" - строитель с 40-летним стажем о нюансах профессии

Анатолий Карпицкий
Анатолий Карпицкий

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №302 "Об обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их производство".

Посол Великобритании Фионна Гибб, которая завершает свою дипмиссию в стране, положительно оценивает миротворческие усилия Беларуси. Об этом она заявила в эфире телеканала "Беларусь 1". Говоря о Беларуси, Фионна Гибб отметила увеличение числа британских туристов. Она также дала высокую оценку возможностям медицинского туризма в стране.

Фионна Гибб. Фото из архива
Фионна Гибб. Фото из архива

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут, заявил вице-премьер Владимир Кухарев. Он также рассказал, когда появится возможность сократить срок отключения горячей воды в межотопительный период. Около 1,4 тыс. станций обезжелезивания планируется построить в Беларуси до 2025 года. В Беларуси планируется перейти к комплексному подходу при капитальном ремонте жилых домов.

Правительство Беларуси ожидает принятия указов об ипотеке и стройсбережениях уже в 2019 году, заявил вице-премьер Владимир Кухарев. Строительная отрасль Беларуси обеспечит ввод в 2019 году 4 млн кв.м жилья, из которых с государственной поддержкой - 1 млн 60 тыс. кв.м. С вводом АЭС в Беларуси будут больше строить домов на электроотоплении.

Роботы-БелАЗы запустят в эксплуатацию в Хакасии.

КОММЕНТАРИЙ: В школу без стресса

РЕПОРТАЖ: Самый вкусный день лета: в Ивановском районе справляют "Мотальскія прысмакі"

ФОТОРЕПОРТАЖ: Красочный карнавал завершил фестиваль Vulica Brasil в Минске

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник эстонской культуры прошел в Верхнем городе

ФОТОРЕПОРТАЖ: Заплывы на самодельных судах и болотный футбол - на Августовском канале отметили праздник моря

Километровая трасса и трибуны на 500 мест - в Гомеле открыли биатлонный комплекс.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 июня

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Новейшие методики диагностики и хирургического вмешательства в работе белорусских офтальмологов". Место проведения: УЗ "10-я городская клиническая поликлиника" (г.Минск, ул.Уборевича, 73). Начало в 11.00.

Торжественные проводы республиканской команды на 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 состоятся в 14.30 на базе Музея истории Великой Отечественной войны.

Выставка "Очертания прошлого: белорусский археологический рисунок ХХ - начала ХХІ веков", посвященная Дню археолога (15 августа), откроется в галерее Национального исторического музея.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 июня

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день левши.

85 лет назад родился Смолянский Александр Александрович (Николаевская обл., Украина), белорусский хореограф, педагог, заслуженный артист Беларуси (1983). В 1955 году окончил Киевское хореографическое училище. С 1955 года артист балета Донецкого, солист и педагог-репетитор Молдавского театров оперы и балета, педагог Молдавского хореографического училища. С 1964 года балетмейстер-репетитор (в 1981-1988 годах заведующий балетной труппой) Национального академического театра балета Беларуси. Участвовал в постановке балетов белорусских композиторов "Альпийская баллада", "Избранница" Е.Глебова, "После бала" Г.Вагнера, а также классических и современных балетных спектаклей. Умер в 1998 году.

80 лет назад родилась Горбунова Людмила Васильевна (г.Новосибирск, Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1990). Окончила студию при Астраханском драматическом театре. В 1968-1995 годах работала в Гомельском областном драматическом театре. Актриса широкого творческого диапазона. Ее творческой индивидуальности были свойственны пластичность, яркая сценическая выразительность в сочетании с внутренней наполненностью образов. Среди ролей: Полонея, Альжбета ("Примаки", "Павлинка" Я.Купалы), Лариса ("Бесприданница" А.Островского), Игнатиха ("Дыхание грозы" И.Мележа) и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2866 BYN 2.282 BYN 2.292 BYN
USD
2.0431 BYN 2.038 BYN 2.045 BYN
RUB
3.1313 BYN 3.115 BYN 3.135 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Грибник-блогер на "тихой охоте"
Все видео

Фотоновости

Витебчанин Ярослав Борисов стал серебряным призером Международной олимпиады по информатике
Все фото

Инфографика

Заготовка ягод, грибов и плодоовощной продукции у населения За 7 месяцев 2019 года организациями потребительской кооперации закуплено сельхозпродукции и сырья на сумму Br192,5 млн (в том числе населению выплачено за сданную продукцию и сырье Br115,1 млн).
Вся инфографика
Президент
Фионна Гибб и Александр Лукашенко Лукашенко отмечает заслуги британского посла в развитии двусторонних отношений с Беларусью
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии полномасштабного диалога с Эквадором
Лукашенко рассчитывает на укрепление позиций строительной отрасли в экономике Беларуси
Политика
Лидия Ермошина. Фото из архива Пресс-конференция председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной пройдет в БЕЛТА 14 августа
Посол Великобритании: в деле сохранения мира Беларусь принимает активное участие
Следующие встречи глав правительств ЕАЭС и СНГ пройдут в Москве в октябре
Экономика
Фото из архива Белорусские аграрии намолотили более 5,5 млн т зерна
Правительство рассчитывает на долю строительства в ВВП Беларуси по итогам 2019 года около 5,7%
Тенденции рынков нефтепродуктов и газа обсудят на международной конференции в Минске
Происшествия
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома В Витебске опрокинулось такси: пострадал водитель и два пассажира
Более тонны дикорастущей конопли уничтожили в Костюковичском районе
В Минской области искали двух заблудившихся грибников в минувшие сутки
Регионы
Фото из архива Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 13-15 августа
КГК выявил в Мстиславском районе нарушения при распоряжении госимуществом и землей
Таможенники из четырех стран сыграют на турнире по мини-футболу в Бресте
Спорт
Фото ФК "Динамо-Минск" БАТЭ разгромил "Энергетик-БГУ", столичное "Динамо" одержало волевую победу над "Минском" в 17-м туре чемпионата Беларуси
Вера Лапко досрочно завершает теннисный сезон
Белорусские баскетболистки заняли 15-е место на молодежном ЧЕ
Технологии
Фото Госкомимущества "Белкартография" выпустила мобильную версию детской интерактивной карты MapMinsk
Сотня ребят из Могилевской области приобщится к миру IT в лагере Junior Ignite Camp
Белорусские компании готовы выполнять требования Евросоюза к инфобезопасности
Культура
Фото из архива Национальная библиотека подготовила 15-килограммовое факсимильное издание Брестской Библии
Народному артисту СССР Олегу Стриженову исполняется 90 лет
Республиканский фестиваль двух рек пройдет в Докшицах
В мире
Фото El Tiempo В Колумбии во время авиашоу погибли двое военных
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Красноярском крае погибли четверо туристов
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
Фото с игроком "Ливерпуля" стоило ребенку разбитого носа
Названы самые богатые семьи в мире
Все круглые столы
Круглый стол Диана Подлесская,
Ирина Целиковец,
Александр Стукан,
Анатолий Звездин,
Павел Астапеня,
Виктор Шанюкевич,
Татьяна Недерева-Архипец 23 июля Государственное регулирование риелторской деятельности: как соблюсти баланс интересов? Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Лидия Ермошина 14 августа, 14:30 Подготовка к парламентским выборам в Республике Беларусь Пресс-конференция Сергей Касперович,
Валерий Голубовский,
Александр Ивченко,
Никита Ключник 5 августа Подготовка кадров для инновационной экономики. Развитие профессионального образования и движения WorldSkills в Беларуси Пресс-конференция Михаил Портной,
Анатолий Котов,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси
Газета 7 дней
Всегда в хорошей форме!
Неисправимые времена Ефремова
За полярным кругом
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь МАРЗАЛЮК. От монарха к Президенту: институт главы государства в Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Найти и обезопасить в интернет-пространстве
Владимир БОЖАНОВ. Наше будущее: человек или искусственный интеллект?
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия