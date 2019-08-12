Картина выходных: тарифы на ЖКУ, в школу без стресса и самый вкусный день лета

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников строительного комплекса страны с Днем строителя. Глава государства обратил внимание, что профессионализм отечественных строителей отмечен знаком особого качества как внутри страны, так и за ее пределами.

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Анатолий Карпицкий

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №302 "Об обороте оружия и боеприпасов в организациях, осуществляющих их производство".

Посол Великобритании Фионна Гибб, которая завершает свою дипмиссию в стране, положительно оценивает миротворческие усилия Беларуси. Об этом она заявила в эфире телеканала "Беларусь 1". Говоря о Беларуси, Фионна Гибб отметила увеличение числа британских туристов. Она также дала высокую оценку возможностям медицинского туризма в стране.

Фионна Гибб. Фото из архива

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в текущем году повышаться не будут, заявил вице-премьер Владимир Кухарев. Он также рассказал, когда появится возможность сократить срок отключения горячей воды в межотопительный период. Около 1,4 тыс. станций обезжелезивания планируется построить в Беларуси до 2025 года. В Беларуси планируется перейти к комплексному подходу при капитальном ремонте жилых домов.

Правительство Беларуси ожидает принятия указов об ипотеке и стройсбережениях уже в 2019 году, заявил вице-премьер Владимир Кухарев. Строительная отрасль Беларуси обеспечит ввод в 2019 году 4 млн кв.м жилья, из которых с государственной поддержкой - 1 млн 60 тыс. кв.м. С вводом АЭС в Беларуси будут больше строить домов на электроотоплении.

Роботы-БелАЗы запустят в эксплуатацию в Хакасии.

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Анонсы на 12 июня

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Новейшие методики диагностики и хирургического вмешательства в работе белорусских офтальмологов". Место проведения: УЗ "10-я городская клиническая поликлиника" (г.Минск, ул.Уборевича, 73). Начало в 11.00.

Торжественные проводы республиканской команды на 45-й международный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019 состоятся в 14.30 на базе Музея истории Великой Отечественной войны.

Выставка "Очертания прошлого: белорусский археологический рисунок ХХ - начала ХХІ веков", посвященная Дню археолога (15 августа), откроется в галерее Национального исторического музея.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 июня

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Международный день левши.

85 лет назад родился Смолянский Александр Александрович (Николаевская обл., Украина), белорусский хореограф, педагог, заслуженный артист Беларуси (1983). В 1955 году окончил Киевское хореографическое училище. С 1955 года артист балета Донецкого, солист и педагог-репетитор Молдавского театров оперы и балета, педагог Молдавского хореографического училища. С 1964 года балетмейстер-репетитор (в 1981-1988 годах заведующий балетной труппой) Национального академического театра балета Беларуси. Участвовал в постановке балетов белорусских композиторов "Альпийская баллада", "Избранница" Е.Глебова, "После бала" Г.Вагнера, а также классических и современных балетных спектаклей. Умер в 1998 году.

80 лет назад родилась Горбунова Людмила Васильевна (г.Новосибирск, Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1990). Окончила студию при Астраханском драматическом театре. В 1968-1995 годах работала в Гомельском областном драматическом театре. Актриса широкого творческого диапазона. Ее творческой индивидуальности были свойственны пластичность, яркая сценическая выразительность в сочетании с внутренней наполненностью образов. Среди ролей: Полонея, Альжбета ("Примаки", "Павлинка" Я.Купалы), Лариса ("Бесприданница" А.Островского), Игнатиха ("Дыхание грозы" И.Мележа) и др.

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