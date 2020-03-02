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02 марта 2020, 08:00

Картина выходных: триумф Соболенко, итоги ЧЕ по биатлону, проводы зимы и лучшие фото БЕЛТА в феврале

ВЧЕРА

Картина выходных. 29 февраля - 1 марта

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории "Премьер" с призовым фондом $2,9 млн в катарской Дохе. С красивой победой теннисистку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Арина Соболенко. Фото j48tennis
Арина Соболенко. Фото j48tennis

Белорусские спортсмены заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по биатлону в "Раубичах". На высшую ступень пьедестала почета поднималась биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина, которая выиграла гонку преследования. Также на счету ее партнера по команде Сергея Бочарникова награды высшей пробы в суперспринте и пасьюте. Бронзовую медаль в копилку белорусской команды принесла Ирина Кривко в спринте.

Елена Кручинкина
Елена Кручинкина

В Беларуси в 2020 году рассчитывают приступить к реконструкции 12 мостов, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

"Беллегпром" планирует до конца 2020 года открыть в Беларуси семь мультибрендовых магазинов.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусская железная дорога планирует в 2020 году направить на инвестиционные проекты около Br500 млн, сообщили в пресс-центре БЖД.

В Беларуси прорабатывают критерии и подходы к помилованию в индивидуальном порядке осужденных за сбыт наркотиков, заявил министр внутренних дел Юрий Караев.

ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на "Евровидение-2020"

Беларусь на конкурсе песни "Евровидение-2020" представит VAL. Проект VAL представляет дуэт Валерии Грибусовой и Владислава Пашкевича. В финале они исполнили белорусскоязычную композицию "Да вiдна".

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У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Лабораторные исследования РНПЦ эпидемиологии и микробиологии не выявили коронавируса 2019-nCoV у одногруппников студента из Ирана.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские дзюдоисты завоевали четыре награды на международном турнире в Польше.

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Финал республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2019 года состоится в Минске.

Выставка Лазаря Хидекеля "Нас поймут через 100 лет" по 15 апреля пройдет в Национальном художественном музее Беларуси.

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Всемирный день писателя.

Всемирный день дикой природы.

Международный день охраны здоровья уха и слуха.

120 лет назад родился Якушко Герасим Васильевич (д.Поддубное Белыничского р-на Могилевской обл.), белорусский архитектор. В 1936-1941 годах главный архитектор Минска. Основные работы в Минске: здание АТС, кинотеатр "Пролетарий" (не сохранились), школа №4 по ул.Красноармейской, здание политехнического техникума и др. Умер в 1942 году.

95 лет назад родилась Маркова Римма Васильевна, российская киноактриса, народная артистка России. Снималась в фильмах "Бабье царство", "Журавушка", "Сибирячка", "Обрыв". Умерла в 2015 году.

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