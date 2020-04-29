Картина выходных: указ о поддержке экономики, республиканский субботник и годовщина аварии на ЧАЭС

ВЧЕРА

Картина выходных. 25-28 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №143 "О поддержке экономики".

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой рассказал об уже принятых и подготовленных дополнительно мерах прямой и косвенной поддержки различных сфер экономики и жизнедеятельности граждан.

Дмитрий Крутой. Фото из архива

Пособие по безработице могут увеличить до размера бюджета прожиточного минимума. Беларусь может получить помощь от внешних кредиторов в размере примерно $2-2,5 млрд на борьбу с последствиями коронавируса. Минэкономики занимается пакетом мер для поддержки бизнеса с привлечением внешнего финансирования. Правительство Беларуси дало указание банкам предоставить отсрочки или рассрочки по кредитам владельцам новых частных торговых центров, чтобы те смогли предоставить аналогичные льготы своим арендаторам. Пострадавшие компании-заемщики получат в сумме Br1,2 млрд под правительственные и местные гарантии. Меры поддержки белорусской экономики по итогу будут исчисляться в несколько процентов ВВП.

Республиканский субботник прошел 25 апреля в Беларуси. В нем приняли участие 2,3 млн белорусов, собрано порядка Br8,7 млн.

Во время субботника в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время субботника высадил деревья на территории Национального парка "Припятский". Без малой родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости, заявил глава государства. Президент рассказал, когда может состояться его Послание парламенту и народу страны и почему оно было отложено, хотя изначально планировалось на середину апреля. Александр Лукашенко назвал фундаментальные вопросы, по которым можно дать ответы, включая выборы и Конституцию. Президент рассказал о планах оснастить минские поликлиники компьютерными томографами, которые применяются для диагностики пневмонии.

Александр Лукашенко во время субботника

Президент Беларуси Александр Лукашенко в годовщину Чернобыльской катастрофы посетил Наровлянский район. Глава государства поручил проработать создание многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах. Президент отметил, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, реабилитировать эти территории. Александр Лукашенко обратил внимание на восстановление и поддержание мелиорированных земель. Глава государства также ознакомился с особенностями жилых домов, которые построены по проекту Светлогорского домостроительного комбината.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан обращать внимание на состояние своего здоровья и вовремя обращаться к врачам. Об этом он заявил во время общения с жителями Наровлянского района. Надо думать о том, что будет с Беларусью - экономикой и народом страны - после того, как завершится пандемия.

В Минске почтили память жертв чернобыльской трагедии.

Правительство увеличило лимит директивного кредитования в 2020 году на Br120 млн до Br1,06 млрд.

Министерство труда и социальной защиты опубликовало комментарий к указу Президента Беларуси от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики" в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Ситуация на рынке труда достаточно стабильная. Об этом заявила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич. Медики будут получать из специального профсоюзного фонда страхования от Br600 до Br5 тыс.

Размеры бюджета прожиточного минимума изменяются с 1 мая.

В Беларуси с 27 апреля вступил в силу указ от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов", сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Госкомимущество пояснило новшества по арендной плате, которые вводятся указом от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".

В Беларуси временно снят запрет на реализацию лекарственных средств, цены на которые не зарегистрированы.

ИНТЕРВЬЮ: Есин о белорусском льне в Японии, поиске новых товаров для экспорта и усилении электронной торговли

Провинция Ганьсу и Пекин передали Беларуси препараты традиционной китайской медицины для лечения пневмонии.

Фото посольства Беларуси в Китае

В Беларуси на 28 апреля выздоровели и выписаны 1993 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Вопросы лекарственного обеспечения и тестирования на COVID-19 обсудили в Минздраве.

КОММЕНТАРИЙ: Какие варианты удаленного обучения детей предложены столичным педагогам

Разработку единой платформы для удаленного обучения школьников могут завершить к концу 2020 года, сказал министр образования Игорь Карпенко. Обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании.

РЕПОРТАЖ: Большая любовь - малой родине

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К 75-летию Великой Победы. Восстановление страны. Архивные фото БЕЛТА.

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Древнегерманское подворье и славянское поселение открыли для посетителей в археологическом музее Беловежской пущи.

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Издательские проекты, выпущенные к празднованию 550-летия обретения чудотворной Жировичской иконы Божией Матери и 500-летию Жировичского монастыря". Начало в 15.00.

Белорусская республиканская пионерская организация по 9 мая проведет онлайн-проект "По следам Победы".

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Международный день джаза.

80 лет назад родился Позняк Вячеслав Александрович, белорусский художник в области монументально-декоративного искусства. Окончил Белорусский театрально-художественный институт, преподавал в нем. Среди произведений: витражи "Музы" для Государственного русского драматического театра Беларуси, вестибюли корпуса Минского лингвистического университета, "Нарочанские мотивы" для гостиницы "Нарочь" и др.

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