Картина выходных: Венский бал, планы по повышению зарплат бюджетникам и звездный патруль Деда Мороза

ВЧЕРА
Картина выходных. 28-29 декабря
Первый в истории современной Беларуси Венский бал прошел во Дворце Независимости. Среди участников и гостей праздника - Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипкорпуса. Как заявил во время Венского бала глава государства Александр Лукашенко, в современном мире искусство играет большую роль в международной дипломатии, открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и государствами.
Первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко с семьей принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети", посетив детский дом семейного типа в деревне Заслоновка Оршанского района.
Беларусь предлагает России провести в 2020 году VII Форум регионов в Минске и Минской области, рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам в интеграционном пакете, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Он заявил также, что в Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений.
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил о планах по повышению зарплат медикам и учителям. Также он рассказал об увеличении социальной помощи многодетным семьям.
Административную ответственность за ряд правонарушений могут заменить дисциплинарной, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.
В Беларуси предлагают извещать водителей о совершенных нарушениях моментальными СМС-сообщениями.
Более 200 позиций включено в перечень обязательных в аптеках лекарств.
Госпакет акций Борисовского завода медпрепаратов передадут "Белфармпрому".
Площади заказников "Бабиновичский" и "Козьянский" увеличены.
ФОТОФАКТ: Витебская 103-я десантная бригада отпраздновала 75-летие.
Космический Новый год и звездный патруль Деда Мороза - чем удивило праздничное шествие в Минске.
Предновогодний фестиваль огня и света прошел в Речице.
ФОТОФАКТ: Колядовщики с обрядом "Каляда прыйшла" заглянули в дома жителей Коптевки.
Волейболистки "Минчанки" выиграли Кубок Беларуси.
Юниоры "Динамо-Минск" победили на 25-м юбилейном международном детском хоккейном турнире в Швейцарии.
Белорусские гандболисты победили команду ОАЭ на турнире в Польше.
В сомалийской столице Могадишо при взрыве автомобиля погибли более 90 человек.
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Анонсы на 30 декабря
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Премьера спектакля "Юбилей" по пьесе Антона Чехова состоится в Белорусском государственном молодежном театре.
Республиканская акция МЧС "Безопасный Новый год" проходит в Минске по 31 декабря.
Православный фестиваль "Рождественская радость" проходит во Дворце искусства в Минске по 6 января.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 31 декабря
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165 лет назад родился Владимиров Петр Владимирович, российский филолог-славист, историк литературы, доктор русской словесности (1888). Один из основателей белорусоведения. Проблемам древнебелорусской литературы и истории старобелорусского языка посвятил работы "Житие св. Алексея, человека божьего в западнорусском переводе конца XVI в.", "Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык". Владимиров обнаружил новые документы о Скорине, довольно полно возобновил его биографию, проанализировал издания, отметил их особенность, новаторство и значение для белорусской и восточнославянской культур. Умер в 1902 году.
115 лет назад родился Варвашеня Иван Денисович, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения на территории Минской области в Великую Отечественную войну. В 1939-1941 годах заведующий отделом, секретарь по транспорту Минского подпольного обкома КП(б)Б и одновременно в августе 1942 - апреле 1943 секретарь Слуцкого подпольного межрайкома КП(б)Б, комиссар партизанского соединения Слуцкой зоны. С 1944 года секретарь Минского обкома, с 1950 года 1-й секретарь Минского горкома КП(б)Б. Умер в 1957 году.
90 лет назад родилась Чайка Мария Тихоновна, белорусский ученый в области физиологии растений, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (1991), доктор биологических наук (1978). Автор более 100 научных работ. Разработала методические приемы, которые используются в селекции и при создании экологически безопасных технологий, в частности инкрустации семян важнейших зерновых культур, возделываемых в Беларуси. Умерла в 1997 году.
80 лет назад родилась Королева Елена Григорьевна, белорусский ученый в области психиатрии и психотерапии, доктор медицинских наук, профессор (1994). Автор научных работ по вопросам медицинской психологии, депрессивным расстройствам и их лечению.
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