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30 декабря 2019, 08:00

Картина выходных: Венский бал, планы по повышению зарплат бюджетникам и звездный патруль Деда Мороза

ВЧЕРА

Картина выходных. 28-29 декабря

Первый в истории современной Беларуси Венский бал прошел во Дворце Независимости. Среди участников и гостей праздника - Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипкорпуса. Как заявил во время Венского бала глава государства Александр Лукашенко, в современном мире искусство играет большую роль в международной дипломатии, открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и государствами.

Первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко с семьей принял участие в республиканской благотворительной акции "Наши дети", посетив детский дом семейного типа в деревне Заслоновка Оршанского района.

Беларусь предлагает России провести в 2020 году VII Форум регионов в Минске и Минской области, рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Беларуси и России осталось согласовать вопросы по газу, нефти и налогам в интеграционном пакете, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. Он заявил также, что в Беларуси продолжат работу по декриминализации экономических преступлений.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сообщил о планах по повышению зарплат медикам и учителям. Также он рассказал об увеличении социальной помощи многодетным семьям.

Фото из архива
Фото из архива

Административную ответственность за ряд правонарушений могут заменить дисциплинарной, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

Александр Рахманов. Фото из архива
Александр Рахманов. Фото из архива

В Беларуси предлагают извещать водителей о совершенных нарушениях моментальными СМС-сообщениями.

Более 200 позиций включено в перечень обязательных в аптеках лекарств.

Фото из архива
Фото из архива

Госпакет акций Борисовского завода медпрепаратов передадут "Белфармпрому".

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Премьера спектакля "Юбилей" по пьесе Антона Чехова состоится в Белорусском государственном молодежном театре.

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Православный фестиваль "Рождественская радость" проходит во Дворце искусства в Минске по 6 января.

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165 лет назад родился Владимиров Петр Владимирович, российский филолог-славист, историк литературы, доктор русской словесности (1888). Один из основателей белорусоведения. Проблемам древнебелорусской литературы и истории старобелорусского языка посвятил работы "Житие св. Алексея, человека божьего в западнорусском переводе конца XVI в.", "Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания и язык". Владимиров обнаружил новые документы о Скорине, довольно полно возобновил его биографию, проанализировал издания, отметил их особенность, новаторство и значение для белорусской и восточнославянской культур. Умер в 1902 году.

115 лет назад родился Варвашеня Иван Денисович, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения на территории Минской области в Великую Отечественную войну. В 1939-1941 годах заведующий отделом, секретарь по транспорту Минского подпольного обкома КП(б)Б и одновременно в августе 1942 - апреле 1943 секретарь Слуцкого подпольного межрайкома КП(б)Б, комиссар партизанского соединения Слуцкой зоны. С 1944 года секретарь Минского обкома, с 1950 года 1-й секретарь Минского горкома КП(б)Б. Умер в 1957 году.

90 лет назад родилась Чайка Мария Тихоновна, белорусский ученый в области физиологии растений, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (1991), доктор биологических наук (1978). Автор более 100 научных работ. Разработала методические приемы, которые используются в селекции и при создании экологически безопасных технологий, в частности инкрустации семян важнейших зерновых культур, возделываемых в Беларуси. Умерла в 1997 году.

80 лет назад родилась Королева Елена Григорьевна, белорусский ученый в области психиатрии и психотерапии, доктор медицинских наук, профессор (1994). Автор научных работ по вопросам медицинской психологии, депрессивным расстройствам и их лечению.

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