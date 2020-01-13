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13 января 2020, 08:00

Картина выходных: вручение государственных наград, хоккейные победы и "Колядный разгуляй"

ВЧЕРА

Картина выходных. 11-12 января

Церемония вручения государственных наград состоялась на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года. Ими отмечены госслужащие, артисты и журналисты. Благодарность Президента вручена заместителю гендиректора БЕЛТА Сергею Адерихо.

Александр Лукашенко вручает Благодарность Президента Сергею Адерихо
Александр Лукашенко вручает Благодарность Президента Сергею Адерихо

Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Страны Евразийского экономического союза ожидают от будущего председательства Беларуси в ЕАЭС прорыва и достижения ряда свобод в различных областях взаимодействия. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

Фото из архива
Фото из архива

Вступление в силу визового соглашение с ЕС в июне 2020 года является реальной и достижимой целью. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных. Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии.

Фото из архива
Фото из архива

Минская область по итогам пятилетки 2016-2020 годов рассчитывает выполнить практически все ключевые показатели эффективности, сообщил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук.

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Фото hockey.by
Фото hockey.by

Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская выиграла бронзу юношеских Олимпийских игр.

Юлия Ковалевская. Фото НОК Беларуси
Юлия Ковалевская. Фото НОК Беларуси

Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла пятое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Херенвене.

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О реализации новых проектов, направленных на инновационное развитие Беларуси в сфере здравоохранения. Строительство на базе РНПЦ "Кардиология" центра гибридной кардиохирургии". Начало в 12.00.

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135 лет назад родился Тарич (наст. Алексеев) Юрий Викторович (г.Полоцк Витебской обл.), белорусский и российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России (1935). Основатель белорусского кино. В 1903-1905 годах учился в Московском университете. В 1905-м за революционную деятельность сослан в Тобольскую губернию. С 1907-го актер провинциальных театров в Сибири, с 1918 года актер и режиссер московских театров. С 1923 года выступал как сценарист, режиссер кино. В 1926-м снял первый белорусский художественный фильм "Лесная быль". В 1928-1939 годах работал на киностудии "Советская Беларусь", где поставил фильмы "Высота 88,5", "Ненависть", "До завтра" и др. В Великую Отечественную войну снял киносборник "Белорусские новеллы". Поставил ряд фильмов, в т.ч. "Народный поэт", художественный руководитель кинофильма "Рассказы о юности". Умер в 1967 году.

100 лет назад родился Аврамчик Микола (Николай Яковлевич) (д.Плесы Бобруйского р-на Могилевской обл.), белорусский поэт, заслуженный работник культуры Беларуси (1980). В 1949-м окончил БГУ. В 1953-1980 годах редактор в журнале "Маладосць". Первый сборник поэзии "Передний край" вышел в 1949 году. Автор сборников "Путями дружбы", "Встреча бывших коногонов", "Университетский городок", романа "Подземелье", повести "Плен" и др. Перевел на белорусский язык отдельные произведения Я.Смелякова, И.Франко, Л.Украинки, А.Мицкевича, Дж.Байрона и др. Умер в 2017 году.

40 лет назад родился Курейчик Андрей Владимирович (г.Минск), белорусский драматург, режиссер, театральный критик. В 2000 году окончил БГУ. Автор пьес "Иллюзион", "Крылья", "Семейный вечер" и др. Снялся в фильмах "Дунечка", "Оккупация". Основатель Международного фестиваля современного театра "Открытый формат".

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