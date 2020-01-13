Картина выходных: вручение государственных наград, хоккейные победы и "Колядный разгуляй"

ВЧЕРА
Картина выходных. 11-12 января
Церемония вручения государственных наград состоялась на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года. Ими отмечены госслужащие, артисты и журналисты. Благодарность Президента вручена заместителю гендиректора БЕЛТА Сергею Адерихо.
Белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Главное - не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на приеме от имени Президента Беларуси в канун старого Нового года.
Страны Евразийского экономического союза ожидают от будущего председательства Беларуси в ЕАЭС прорыва и достижения ряда свобод в различных областях взаимодействия. Такое мнение высказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.
Вступление в силу визового соглашение с ЕС в июне 2020 года является реальной и достижимой целью. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных. Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии.
Минская область по итогам пятилетки 2016-2020 годов рассчитывает выполнить практически все ключевые показатели эффективности, сообщил заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук.
Парад-карнавал: "Колядный разгуляй" прошел в Полоцком районе.
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Строчицах отпраздновали Щедрец
ФОТОФАКТ: Ледяной Дед принимает гостей в своей Усадьбе
ИНТЕРВЬЮ: Валентин Елизарьев о волшебстве новогодних балов, премьерах и гастрольных планах
Под своды "Минск-Арены" подняли джерси Владимира Цыплакова.
Хоккейная команда в зеленых джерси с белорусом Ильей Корзуном в составе продолжает побеждать на зимних юношеских Играх -2020.
Гродненский "Неман" занял третье место в финальном турнире Континентального кубка IIHF. Главный приз достался датскому "Сендерюске".
Белорусская биатлонистка Юлия Ковалевская выиграла бронзу юношеских Олимпийских игр.
Мужская сборная Беларуси по биатлону заняла пятое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Женская сборная Беларуси выиграла бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Херенвене.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13 января
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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О реализации новых проектов, направленных на инновационное развитие Беларуси в сфере здравоохранения. Строительство на базе РНПЦ "Кардиология" центра гибридной кардиохирургии". Начало в 12.00.
Выставочный зал Libra приглашает отпраздновать старый Новый год в окружении произведений гениального Пабло Пикассо.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 14 января
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135 лет назад родился Тарич (наст. Алексеев) Юрий Викторович (г.Полоцк Витебской обл.), белорусский и российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России (1935). Основатель белорусского кино. В 1903-1905 годах учился в Московском университете. В 1905-м за революционную деятельность сослан в Тобольскую губернию. С 1907-го актер провинциальных театров в Сибири, с 1918 года актер и режиссер московских театров. С 1923 года выступал как сценарист, режиссер кино. В 1926-м снял первый белорусский художественный фильм "Лесная быль". В 1928-1939 годах работал на киностудии "Советская Беларусь", где поставил фильмы "Высота 88,5", "Ненависть", "До завтра" и др. В Великую Отечественную войну снял киносборник "Белорусские новеллы". Поставил ряд фильмов, в т.ч. "Народный поэт", художественный руководитель кинофильма "Рассказы о юности". Умер в 1967 году.
100 лет назад родился Аврамчик Микола (Николай Яковлевич) (д.Плесы Бобруйского р-на Могилевской обл.), белорусский поэт, заслуженный работник культуры Беларуси (1980). В 1949-м окончил БГУ. В 1953-1980 годах редактор в журнале "Маладосць". Первый сборник поэзии "Передний край" вышел в 1949 году. Автор сборников "Путями дружбы", "Встреча бывших коногонов", "Университетский городок", романа "Подземелье", повести "Плен" и др. Перевел на белорусский язык отдельные произведения Я.Смелякова, И.Франко, Л.Украинки, А.Мицкевича, Дж.Байрона и др. Умер в 2017 году.
40 лет назад родился Курейчик Андрей Владимирович (г.Минск), белорусский драматург, режиссер, театральный критик. В 2000 году окончил БГУ. Автор пьес "Иллюзион", "Крылья", "Семейный вечер" и др. Снялся в фильмах "Дунечка", "Оккупация". Основатель Международного фестиваля современного театра "Открытый формат".
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