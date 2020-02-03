Картина выходных: встреча Лукашенко и Помпео, что изменилось с 1 февраля и лучшие фото БЕЛТА

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 3 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:18 В Витебске откроется выставка работ народных умельцев к 75-летию Великой Победы Регионы
09:17 Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля Калейдоскоп
09:00 В Томске пассажирский самолет совершил аварийную посадку В мире
08:50 Историческая драма "1917" стала триумфатором британской премии BAFTA Калейдоскоп
08:43 Во Вьетнаме подтвержден восьмой случай заражения коронавирусом В мире
08:38 Работы молодых живописцев Беларуси, Украины и России выставят в Минске Афиша
08:29 Хоккеисты юниорской сборной Беларуси отправятся в Словакию для участия в международном турнире Спорт
08:22 В Новой Зеландии около 400 человек оказались заблокироваными из-за ливней В мире
08:14 Число зараженных коронавирусом за пределами Китая увеличилось до 149 человек В мире
08:11 Все школы Хабаровска и Благовещенска эвакуируют из-за сообщений об угрозах В мире
08:03 Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла финнам в квалификации чемпионата мира Спорт
08:00 План государственной стандартизации на 2020 год утвержден в Беларуси Общество
08:00 Картина выходных: встреча Лукашенко и Помпео, что изменилось с 1 февраля и лучшие фото БЕЛТА Общество
07:57 Ясли-сад на 240 мест планируют построить в Жабинке Регионы
07:55 Белоруска Алина Талай стала второй на международном турнире по легкой атлетике в Париже Спорт
07:46 В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1 В мире
07:43 Конкурс детских рисунков на экотематику проходит в Беларуси Общество
07:32 Подготовку к Играм стран Содружества в Казани обсудят в Минске Общество
07:18 Число жертв коронавируса в Китае достигло 361 В мире
07:03 В ЕС сделали заявление по поводу выхода Великобритании В мире
00:57 Очередные парламентские выборы в Сербии состоятся 26 апреля В мире
00:24 В ДТП в Минске столкнулись "Мазда" и "БМВ" - пострадал один из водителей Происшествия
02.02.20
02.02.20 23:45 ФОТОФАКТ: Премьера новой редакции балета "Сотворение мира" на сцене Большого театра Беларуси Культура
02.02.20 23:32 Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина Общество
02.02.20 23:12 ФОТОФАКТ: В Гомельском государственном цирке новая программа "Индийский слон и карамболь" Регионы
02.02.20 22:57 Женщина напала с ножом на прохожих на западе Бельгии В мире
02.02.20 21:59 Разработчики нового КоАП подготовили тысячу листов предложений, белорусы прислали еще 2 тысячи идей Общество
02.02.20 21:58 Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении - Сергеенко Регионы
02.02.20 21:47 Белорусские легкоатлеты завоевали два серебра на турнире во Франции Спорт
02.02.20 21:46 Белоруска Снежана Дробенкова заняла 4-е место на этапе Кубка Европы по фристайлу в Подолино Спорт
Все новости
Все новости
Общество
03 февраля 2020, 08:00

Картина выходных: встреча Лукашенко и Помпео, что изменилось с 1 февраля и лучшие фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Государственным секретарем США Майклом Помпео во Дворце Независимости в Минске. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир, заявил глава государства. Президент рассказал, что давно знаком с Майклом Помпео, но заочно. В свою очередь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией. Он также заявил, что США в ближайшее время назначат посла в Беларусь.

Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи
Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Соединенные Штаты Америки и Беларусь приближаются к отмене санкций. Белорусская сторона приветствовала бы более активную роль США в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместном брифинге с Майклом Помпео. Владимир Макей рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США. Министр иностранных дел подтверждает готовность Беларуси делать все для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Майкл Помпео и Владимир Макей
Майкл Помпео и Владимир Макей

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Парк высоких технологий. Позже в своем твиттер-аккаунте Майкл Помпео написал, что вдохновлен тем, что увидел накануне в ПВТ Беларуси.

Майкл Помпео
Майкл Помпео

Посещение Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео Парка высоких технологий в Минске является хорошим знаком для дальнейшего развития бизнеса и сотрудничества с США. Такое мнение высказал директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

Интерес США к Беларуси растет, такое мнение высказал американский политолог, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

В белорусском парламенте завершают формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Председатель Евразийского межправсовета, премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили подходы к устранению барьеров в ЕАЭС.

Представитель Беларуси Михаил Мясникович с 1 февраля занял пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Михаил Мясникович. Фото из архива
Михаил Мясникович. Фото из архива

Разработчики нового Кодекса об административных правонарушениях подготовили предложений о его реформировании на тысячу листов, неравнодушные граждане прислали еще около двух тысяч идей, сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он также заявил, что многие звенья местной вертикали власти сегодня нуждаются в кадровом укреплении.

Изменения февраля: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия.

Тарифы на транзит российской нефти по Беларуси повышаются на 6,6%.

Brexit может стать новым окном возможностей для укрепления сотрудничества Великобритании и Беларуси. Такое мнение высказал посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник.

Новые правила выдачи виз Евросоюза, призванные упростить поездки в страны Европы и способствовать решению миграционного кризиса, вступили в силу 2 февраля.

Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома в 2020 году возместят из бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 января 2020 года №55. Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредитов Завода газетной бумаги.

Около 130 отстающих сельхозорганизаций Витебской области объединят в укрупненные структуры. Это предусмотрено проектом указа о развитии АПК Витебской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Минсельхозпрод о будущем урожае: озимые пока переносят теплую зиму неплохо.

Норма об идентификации пользователей интернет-ресурсов работает, заявил министр информации Александр Карлюкевич.

Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Лучшие фото БЕЛТА в январе.

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020".

ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь" прошел в Гродно.

ФОТОФАКТ: В Гродно прошла выставка "Мистер Кот".

ФОТОФАКТ: Фестиваль визуального искусства в Национальном художественном музее.

Хоккейная команда Президента победила гомельчан в матче любительского турнира.

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла турнир в Бохуме.

Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире во Франции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "О проведении XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки".

В пресс-центре РУП "Дом прессы" в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Православные святыни в изданиях Белорусской энциклопедии".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 февраля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день безопасного Интернета.

Всемирный день борьбы против рака.

505 лет назад родился Радзивилл Николай (прозвище Черный) (г.Несвиж Минской обл.), государственный и военный деятель ВКЛ. Один из представителей крупнейшего магнатского рода, великий канцлер литовский (1550), воевода виленский (1551), администратор Ливонии. В 1555 году перешел из лютеранства в кальвинизм, издал на свои средства Библию в Бресте (1563). Возглавлял государственную комиссию по проведению аграрной реформы в хозяйственных имениях. Поддерживал политический союз с Польшей, однако был решительным противником федерации с ней и отстаивал суверенитет. При нем Брест и Несвиж стали центрами протестантизма в Беларуси и Литве, были открыты Брестские и Несвижские типографии. Умер в 1565 году.

75 лет назад родился Полад Бюль-Бюль оглы, азербайджанский композитор и певец, актер, политический деятель, народный артист Азербайджана (1982). Его песни исполняли Муслим Магамаев, Иосиф Кобзон и др. Снимался в фильмах "Не бойся, я с тобой", "Парк советского периода" и других.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива План государственной стандартизации на 2020 год утвержден в Беларуси
Фото из архива Конкурс детских рисунков на экотематику проходит в Беларуси
Фото из архива Подготовку к Играм стран Содружества в Казани обсудят в Минске
Фото из архива Эвакуированные из Уханя белорусы останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина
Фото из архива Разработчики нового КоАП подготовили тысячу листов предложений, белорусы прислали еще 2 тысячи идей
Фото из архива Минсельхозпрод о будущем урожае: озимые пока переносят теплую зиму неплохо
Главное
Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи Ждать ли большего прихода США в Беларусь - Лукашенко и Помпео провели двухчасовые переговоры
Многие звенья местной вертикали власти нуждаются в кадровом укреплении - Сергеенко
Помпео: вдохновлен увиденным в белорусском ПВТ
Минсельхозпрод о будущем урожае: озимые пока переносят теплую зиму неплохо
Топ-новости
Картина выходных: встреча Лукашенко и Помпео, что изменилось с 1 февраля и лучшие фото БЕЛТА
США готовы обеспечить Беларусь энергоресурсами на 100% и по конкурентным ценам - Помпео
Разработчики нового КоАП подготовили тысячу листов предложений, белорусы прислали еще 2 тысячи идей
Норма об идентификации комментаторов на сайтах работает - Карлюкевич
ФОТОФАКТ: В Гомельском государственном цирке новая программа "Индийский слон и карамболь"
Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
Румас и Мясникович обсудили подходы к устранению барьеров в ЕАЭС
Brexit может стать новым окном возможностей для сотрудничества Великобритании и Беларуси - Алейник
Интерес США к Беларуси растет - американский политолог
Минские "Цмокi" победили "Астану" в Единой лиге ВТБ
Заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии пройдет в Минске 21 февраля
ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020"
БЖД в 2019 году увеличила финансирование инвестпрограммы вдвое до Br588,7 млн
Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя
Двое детей пострадали в ДТП в Минске
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.