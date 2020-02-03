Картина выходных: встреча Лукашенко и Помпео, что изменилось с 1 февраля и лучшие фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 1-2 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с Государственным секретарем США Майклом Помпео во Дворце Независимости в Минске. Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир, заявил глава государства. Президент рассказал, что давно знаком с Майклом Помпео, но заочно. В свою очередь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией. Он также заявил, что США в ближайшее время назначат посла в Беларусь.

Александр Лукашенко и Майкл Помпео во время встречи

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам. Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил после переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Соединенные Штаты Америки и Беларусь приближаются к отмене санкций. Белорусская сторона приветствовала бы более активную роль США в Беларуси, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на совместном брифинге с Майклом Помпео. Владимир Макей рассчитывает на дальнейшую поступательную нормализацию отношений с США. Министр иностранных дел подтверждает готовность Беларуси делать все для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Майкл Помпео и Владимир Макей

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил Парк высоких технологий. Позже в своем твиттер-аккаунте Майкл Помпео написал, что вдохновлен тем, что увидел накануне в ПВТ Беларуси.

Майкл Помпео

Посещение Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео Парка высоких технологий в Минске является хорошим знаком для дальнейшего развития бизнеса и сотрудничества с США. Такое мнение высказал директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский.

Интерес США к Беларуси растет, такое мнение высказал американский политолог, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

В белорусском парламенте завершают формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Председатель Евразийского межправсовета, премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович обсудили подходы к устранению барьеров в ЕАЭС.

Представитель Беларуси Михаил Мясникович с 1 февраля занял пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Михаил Мясникович. Фото из архива

Разработчики нового Кодекса об административных правонарушениях подготовили предложений о его реформировании на тысячу листов, неравнодушные граждане прислали еще около двух тысяч идей, сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он также заявил, что многие звенья местной вертикали власти сегодня нуждаются в кадровом укреплении.

Изменения февраля: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия.

Тарифы на транзит российской нефти по Беларуси повышаются на 6,6%.

Brexit может стать новым окном возможностей для укрепления сотрудничества Великобритании и Беларуси. Такое мнение высказал посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник.

Новые правила выдачи виз Евросоюза, призванные упростить поездки в страны Европы и способствовать решению миграционного кризиса, вступили в силу 2 февраля.

Проценты по кредитам некоторых предприятий легпрома в 2020 году возместят из бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 января 2020 года №55. Правительство предоставит Беларусбанку гарантии в погашении кредитов Завода газетной бумаги.

Около 130 отстающих сельхозорганизаций Витебской области объединят в укрупненные структуры. Это предусмотрено проектом указа о развитии АПК Витебской области, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько.

Минсельхозпрод о будущем урожае: озимые пока переносят теплую зиму неплохо.

Норма об идентификации пользователей интернет-ресурсов работает, заявил министр информации Александр Карлюкевич.

Пять граждан Беларуси, которые были эвакуированы из китайского города Ухань, останутся в больнице в Казахстане до снятия карантина, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Лучшие фото БЕЛТА в январе.

ФОТОФАКТ: В Бресте прошел областной этап конкурса "Мисс Беларусь - 2020".

ФОТОФАКТ: Кастинг "Мисс Беларусь" прошел в Гродно.

ФОТОФАКТ: В Гродно прошла выставка "Мистер Кот".

ФОТОФАКТ: Фестиваль визуального искусства в Национальном художественном музее.

Хоккейная команда Президента победила гомельчан в матче любительского турнира.

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова выиграла турнир в Бохуме.

Белорусские легкоатлеты завоевали две серебряные медали на международном турнире во Франции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 февраля

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В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция: "О проведении XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки".

В пресс-центре РУП "Дом прессы" в 12.00 состоится пресс-конференция на тему: "Православные святыни в изданиях Белорусской энциклопедии".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 февраля

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Всемирный день безопасного Интернета.

Всемирный день борьбы против рака.

505 лет назад родился Радзивилл Николай (прозвище Черный) (г.Несвиж Минской обл.), государственный и военный деятель ВКЛ. Один из представителей крупнейшего магнатского рода, великий канцлер литовский (1550), воевода виленский (1551), администратор Ливонии. В 1555 году перешел из лютеранства в кальвинизм, издал на свои средства Библию в Бресте (1563). Возглавлял государственную комиссию по проведению аграрной реформы в хозяйственных имениях. Поддерживал политический союз с Польшей, однако был решительным противником федерации с ней и отстаивал суверенитет. При нем Брест и Несвиж стали центрами протестантизма в Беларуси и Литве, были открыты Брестские и Несвижские типографии. Умер в 1565 году.

75 лет назад родился Полад Бюль-Бюль оглы, азербайджанский композитор и певец, актер, политический деятель, народный артист Азербайджана (1982). Его песни исполняли Муслим Магамаев, Иосиф Кобзон и др. Снимался в фильмах "Не бойся, я с тобой", "Парк советского периода" и других.

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