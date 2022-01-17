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17 января 2022, 08:10

Картина выходных: встреча Лукашенко с белорусскими миротворцами, Крещенский забег и последствия непогоды

ВЧЕРА

Картина выходных. 15-16 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января на военном аэродроме Мачулищи встретился с миротворческим контингентом, вернувшимся накануне из Казахстана. Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве, заявил Президент. Усилия стран Организации Договора о коллективной безопасности по урегулированию ситуации в Казахстане показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации, отметил Александр Лукашенко. Операция ОДКБ в Казахстане - сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российской границы. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане, заявил глава государства. Президент раскрыл некоторые подробности подготовки недавней операции ОДКБ в этой стране.

Александр Лукашенко во время встречи с миротворцами
Александр Лукашенко во время встречи с миротворцами

Белорусские миротворцы на отлично выполнили свои задачи в Казахстане. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил, обращаясь к личному составу миротворческого контингента, прибывшего из Казахстана.

Экспорт сельхозпродукции, образование и туризм - Сенько о сотрудничестве с Китаем.

В Беларуси стоит задача бороться именно с необоснованным посредничеством, и ни в коем случае нельзя кошмарить бизнес и устранять посредников, которые действительно необходимы. Соответствующие заявления сделал министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Он также рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его штат.

Более 40 предложений в проект Конституции рассмотрела на заседании рабочая группа Министерства юстиции.

Омикрон-штамм вряд ли выступит естественной вакциной против COVID-19, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1348 пациентов с COVID-19, выписан 1531.

Врач рассказала, какие травы помогут укрепить иммунитет.

ФОТОФАКТ: Крещенский забег

Во время крещенского забега
Во время крещенского забега

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Более 800 населенных пунктов пострадали в Беларуси от сильного ветра 14 января, сообщили в МЧС.

Обрушенная ветром объемная световая композиция МАЗ на Партизанском проспекте в Минске
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Белорус Юрий Голуб завоевал второе золото паралимпийского ЧМ по лыжным видам спорта.

Белорусский биатлонист Антон Смольский после шестого этапа поднялся на седьмое место в общем зачете Кубка мира. В личном зачете у женщин белорусская биатлонистка Динара Алимбекова осталась на 3-м месте.

Белорусский легкоатлет Иван Тихон завершил активную спортивную карьеру.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 января

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В пресс-центре Дома прессы состоится брифинг на тему "О некоторых вопросах изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь в социальной сфере жизни страны". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Профилактика общего переохлаждения и обморожений в зимний период. Правила поведения на водоемах в период проведения Крещенских праздников". Начало в 12.00.

В Государственном музее истории белорусской литературы пройдет по 21 января интерактивно-познавательная программа "Рождественские чудеса", где расскажут про традиции празднования одного из главных зимних праздников.

Областные соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба в сезоне 2021-2022 годов пройдут по 22 января в биатлонном комплексе "Сож" Гомельского областного центра олимпийского резерва по гребным видам спорта и биатлону.

Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" пройдет по 23 января в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

140 лет назад родился Лангбард Иосиф Григорьевич (Польша), архитектор, заслуженный деятель искусств и архитектуры Беларуси (1934), доктор архитектуры, профессор (1939). Один из основателей советской архитектуры Беларуси. Среди работ в Минске: Дом правительства, Центральный Дом офицеров, здание Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, главный корпус НАН Беларуси. Один из авторов "Эскиза планировки Минска" и схемы генплана послевоенного Гомеля. Умер в 1951 году.

60 лет назад родилась Гвердцители Тамара (Тамрико) Михайловна, грузинская и российская певица, актриса, композитор, заслуженная артистка Грузинской ССР (1989), народная артистка Грузии (1991), народная артистка Ингушетии, народная артистка России (2004).

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