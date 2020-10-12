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12 октября 2020, 08:10

Картина выходных: встреча Лукашенко с представителями оппозиционных движений, форум молодежи и Bison Race

ВЧЕРА

Картина выходных. 10-11 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями оппозиционных политических движений, которые находятся в СИЗО КГБ. Разговор затронул многие важнейшие темы, в первую очередь политики и экономики. Обмен мнениями длился четыре с половиной часа.

Только сильный политик способен на такой шаг. Так оценил визит Президента Александра Лукашенко в СИЗО КГБ бывший координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский. Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле, отметил Юрий Воскресенский.

В Беларуси созданы условия для работы IT-отрасли, и есть предпосылки для дальнейшего развития. Об этом заявил директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, комментируя итоги разговора с Президентом в СИЗО КГБ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что сохранение и приумножение родного наследия было и остается для нашей страны одним из приоритетов.

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Более 3,5 тыс. молодых людей собрал /regions/view/bolee-35-tys-molodyh-ljudej-sobral-forum-v-gomele-410425-2020/" в Гомеле. Центры притяжения молодежи должны быть в каждом райцентре и небольших городах, заявил член Совета Республики, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

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Международная промышленная выставка TeMEx пройдет в онлайн-формате по 14 января 2021 года.

Торжественная церемония вручения председателем Мингорисполкома В.Е.Кухаревым ордена Матери многодетным матерям столицы состоится в 15.30 (сбор в 15.00) в Минском городском дворце культуры (ул.Маяковского, 129).

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Международный день по уменьшению опасности бедствий.

85 лет назад родился Вадим Александрович Гамалия, российский композитор. Автор музыки к кинофильмам "Понедельник - день тяжелый", "Тайна железной двери", мультфильмам "Хвосты", "Варежка" и др., песен "Как хорошо быть генералом...", "Синева" и др. Умер в 1995 году.

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